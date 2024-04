De olho na liderança, Internacional enfrenta o Atlético Goianiense no Beira-Rio

Na noite do próximo Domingo, às 20h, Internacional e Atlético Goianiense se enfrentam pela quarta rodada do Brasileirão, no Beira- Rio. Com inícios de campeonato opostos as equipes olham para diferentes partes da tabela.

Na história do confronto, os gaúchos levam vantagem. Ao todo são 16 jogos com 8 vitórias para o colorado, 6 empates e 2 vitórias para o Dragão. O último encontro entre os times aconteceu em 2022, com vitória para o Internacional.

Inter quer quebrar o jejum

Com 6 pontos em 3 jogos, o time comandado pelo argentino Eduardo Coudet,, atualmente na sexta colocação, precisa de uma vitória para voltar a disputa pela liderança. Com diversos reforços de peso para esta temporada a busca pelo título nacional, que não vem há 44 anos, é uma prioridade.

Vindo de uma importante vitória no meio da semana, fora de casa, contra o Delfin, pela Copa Sul- Americana, o tricampeão do campeonato brasileiro não terá para este jogo importantes jogadores. Alan Patrick, Enner Valência e Wanderson estão fora do duelo deste domingo.

Provável escalação: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (Robert Renan), Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique, Maurício; Wesley, Gustavo Prado, Borré.

Atlético Goianiense busca a recuperação no campeonato

Na zona de rebaixamento e ainda sem vencer na competição, o Dragão, vai atrás de seus primeiros pontos no campeonato nacional. Com 3 derrotas em 3 jogos, em má fase, o atual campeão goianiense, liderado por Jair Ventura, ocupa a 19º posição.

Para este jogo terá como desfalque quatro jogadores: O goleiro, Emerson Junior, o zagueiro, Luiz Felipe e os meio-campistas Gairel Barros e Gabariel Baralhas.

Provável escalação: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins, Guilherme Romão; Roni, Rhaldney, Luiz Fernando; Shaylon, Alejo Cruz, Emiliano Rodriguez.