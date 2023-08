E.C. Taboão/Magnus garante vaga nas semifinais da Copa do Brasil de Futsal Feminino pelo quinto ano consecutivo

Nesse último sábado (29), o ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra - SP, foi palco de uma emocionante partida válida pelas quartas de finais da Copa do Brasil de Futsal Feminino. A equipe de E.C. Taboão/Magnus enfrentou Praia Grande Uberlândia-MG e garantiu sua vaga na semifinal pelo quinto ano consecutivo, mostrando sua competitividade e força no cenário esportivo nacional.

No primeiro jogo da série, a equipe paulista já havia conquistado uma convincente vitória de 6x2 contra as adversárias mineiras. No segundo confronto, diante de sua torcida apaixonada, as meninas do E.C. Taboão demonstraram mais uma vez sua qualidade em quadra e consolidaram sua classificação com o placar final de 8x0. Os gols marcados por Lore (2x), Livia (2x), Alana (2x), Natalinha e Pão foram essenciais para garantir a vantagem necessária para avançar na competição.

Foto: Divulgação / EC Taboão/Magnus

A participação do E.C. Taboão/Magnus na Copa do Brasil é um feito admirável, especialmente considerando que é a única equipe paulista na competição, entre outras 15 equipes de diferentes regiões do país. A cada edição, elas reafirmam sua presença nas semifinais, consolidando-se como uma força incontestável no futsal feminino brasileiro.

"A Copa do Brasil é uma competição que amamos disputar. Ela nos permite enfrentar equipes das diversas regiões do país e representa uma oportunidade valiosa para nossas atletas trocarem experiências com outras culturas brasileiras. Além disso, é uma oportunidade de mostrarmos o quanto valorizamos o desenvolvimento do futsal em nosso projeto talento, que é uma das referências no país", comenta Cris Souza, treinadora da equipe de E.C. Taboão/Magnus.

Com três títulos na bagagem, das 5 edições disputadas, a torcida do E.C. Taboão é uma das mais apaixonadas pelo torneio, e seu apoio incondicional nas arquibancadas é fundamental para inspirar as jogadoras a conquistarem vitórias expressivas.

Agora, as atenções se voltam para as semifinais, onde o E.C. Taboão/Magnus enfrentará o UCDB, em confrontos que prometem ser acirrados e emocionantes. A data ainda não foi definida, mas uma coisa é certa: a torcida já está se preparando para lotar as arquibancadas e incentivar a equipe rumo à tão almejada final.