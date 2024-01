Ala brasileiro brilha em semifinal, vence o Barcelona na decisão e fatura título da Supercopa da Espanha

O ala brasileiro Lucão foi um dos destaques na conquista inédita da Supercopa da Espanha pela equipe do Jimbee Cartagena. Em jogo disputado neste domingo (07) contra o Barcelona, que conta com o melhor jogador do Mundo Pito, a equipe de Cartagena venceu o duelo por 2 a 1 e levantou a taça.

"Estou muito feliz com essa conquista. Nosso time entrou muito concentrado, sabemos que o Barcelona é uma equipe forte e muito segura, mas temos nossa qualidade e conseguimos colocar na quadra o nosso melhor. É o nosso primeiro título de Supercopa e é uma alegria imensa fazer parte dessa história", disse Lucão.

O camisa 12 foi importante na conquista do título. Na semifinal, marcou um bonito gol de cobertura contra o Mallorca Palma Futsal, e ajudou na conquista para grande decisão. O troféu foi ainda mais importante já que Lucão passou por uma lesão que o tirou de quadra por algumas semanas.

"Para mim é uma conquista ainda mais especial. Vim de uma lesão complicada, precisei ficar fora dos jogos, treinos... nenhum atleta gosta de ser desfalque. Então, retornar e ajudar o meu time com gols é muito importante. Esse título ficou sim marcado e sempre terá um gosto especial", completa Lucão.

O jogador do Cartagena ficou em segundo lugar na escolha do MVP da temporada 22/23, atrás apenas de Pito, do Barcelona. Além disso, o ala foi o terceiro jogador com mais gols no torneio, sendo 24 gols, em 29 jogos. Para terminar a prateleiras de prêmios, foi eleito o melhor ala direito da Liga.

No Brasil, Lucão teve passagens por Portuguesa e Corinthians, onde ficou até 2017. Após o período no Timão, ele rumou em direção à Europa, onde atuou pelo Novo Vrijeme, da Croácia de 2017 até 2020 e depois se transferiu para o Cartagena da Espanha, onde permanece até hoje.