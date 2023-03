Race Week: saiba tudo sobre o GP da Austrália

Neste final de semana teremos o GP da Austrália, terceira etapa do calendário da F1 2023. A principal categoria do automobilismo vai às ruas de Melbourne, no circuito Albert Park, para 58 voltas de muita emoção neste domingo (2). A Red Bull domina o ano até aqui, com duas vitórias com direito a dobradinhas: uma de Max Verstappen, no GP do Bahrein; outra de Sergio Pérez, no GP da Arábia Saudita.

A Aston Martin tenta se consolidar como segunda força do pelotão, com 49 pontos atrás da líder Red Bull, a equipe britânica tenta conquistar mais pódios e se manter à frente de Ferrari e Mercedes. Até aqui, a escuderia do Reino Unido conquistou dois pódios na temporada, ambos um terceiro lugar com Fernando Alonso.

Foto: Divulgação / Red Bull

Horários

QUINTA-FEIRA, 30 de março

- Treino livre 1: 22h30

SEXTA-FEIRA, 31 de março

- Treino livre 2: 2h

- Treino livre 3: 22h30

SÁBADO, 1° de abril

- Classificação: 2h

DOMINGO, 2 de abril

- Corrida: 2h

GP da Austrália (circuito de Albert Park)

TERCEIRA ETAPA DE 2023

- Voltas: 58

- Comprimento da pista: 5,278 KM

- Pneus disponíveis: C2 duro, C3 médio, C4 macio

- Melhor volta: 1m 20s 260 (Charles Leclerc - 2022)

- Primeiro GP: 1996

- Maior vencedor: Michael Schumacher (4)

Onde assistir

O GP da Austrália terá transmissão dos treinos livres e classificação na Bandsports pela TV fechada. E a TV Band exibirá a classificação e a corrida.

Disputa entre pilotos da Red Bull

Como vimos nas duas primeiras corridas, a Red Bull conquistou duas dobradinhas com direito à uma vitória para cada um de seus pilotos. Porém, Max Verstappen lidera o campeonato de pilotos por um ponta à mais que seu companheiro de equipe Sergio Pérez – essa diferença mínima é por conta da volta mais rápida, que o holandês conquistou na última volta no GP da Arábia Saudita.

O Max ter corrida na última volta para tentar fazer a melhor volta da corrida, gerou insatisfação de Pérez, que segundo ele, seu engenheiro não havia avisado que o seu companheiro tentaria fazer o melhor tempo – que até então, era do mexicano que iria liderar o campeonato ao fim da corrida.

Verstappen acabou fazendo a melhor volta e está liderando o campeonato com 44 pontos, contra 43 de Checo. O holandês após a corrida, sem papas na língua também falou sobre o acontecido, e disse que não está ali para ficar em segundo lugar. O fato é que esses dois já trocam algumas “farpas” desde o fim de 2022, será que vem por ai uma disputa pelo título entre os dois pilotos da mesma equipe?

Foto: Divulgação / Red Bull

Crise na Mercedes

O que falta no W14, carro da Mercedes na F1 em 2023? A equipe alemã vendo sofrendo bastante após o início dessa nova era de regulamento técnico na maior categoria do automobilismo. Nesta temporada, o sofrimento está sendo ainda mais que em 2022, quando foi introduzido o novo carro da Fórmula 1.

O diretor técnico da equipe oito vezes campeã de construtores, Mike Elliott, garantiu que seus engenheiros estão em busca da solução para ter um carro competitivo novamente. Na corrida de abertura de 2023, no GP do Bahrein, a Mercedes ficou de fora do pódio pela primeira vez em toda a era dos motores híbridos, iniciada em 2014. O cenário se repetiu na segunda etapa, na Arábia Saudita.

Em ambas as ocasiões, a equipe alemã ficou atrás da competitiva e inovada Aston Martin. E embora esteja empatada em 38 pontos no Mundial de construtores, viu por duas vezes a equipe britânica com Fernando Alonso dividir o pódio com a atual campeã Red Bull nos dois primeiros GP’s.

Chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse semana passada que o título já não está mais entre as opções do time e admitiu que a montadora alemã errou em seu conceito do W14. Porém, ele afirmou que ainda não vai jogar a toalha quando se trata da briga por vitórias e pódios no restante da temporada, prometendo novas atualizações no carro quem forem possíveis, devido ao teto orçamentário.