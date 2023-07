Fórmula E: Mitch Evans vence pela terceira vez consecutiva o E-Prix de Roma

Neste sábado (16), 21 pilotos do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E duelaram por 27 voltas pelas ruas da Cidade Eterna, na primeira das duas corridas previstas para o fim de semana do Hankook Rome E-Prix 2023.

E o neozelandês Mitch Evans novamente brilhou na capital italiana, vencendo pela quarta vez na carreira no Circuito Cittadino dell'EUR.

Evans largou na pole position, perdeu a liderança nas primeiras voltas, mas conseguiu se manter durante toda a prova entre os primeiros colocados e nas voltas finais, recuperou a ponta, recebendo a bandeira quadriculada e se mantendo firme na disputa pelo título mundial.

O neozelandês da Jaguar foi o primeiro piloto nesta temporada a conquistar a Julius Baer Pole Position e conseguir vencer a corrida.

“É bom quebrar essa maldição. É uma sensação incrível e eu amo correr aqui em Roma. Conforme vamos conhecendo a pista, vamos melhorando, e com certeza todos estarão melhores amanhã. Mas espero que o carro continue equilibrado como hoje e possamos brigar novamente pela vitória”, comentou Evans após a corrida.

“Tivemos praticamente duas corridas hoje. Primeiro, foi muito bom ver que todos estavam bem após o acidente que paralisou a prova, foi uma batida bem assustadora. Depois da relargada, percebemos que eu tinha menos energia que o Dennis e o Cassidy, então tive que pilotar de uma forma que pudesse recuperar esse gap de energia em relação a eles."

"A equipe trabalhou bem, fez o que era possível e deixou o resto para mim. Fui desatento na ativação do Modo Ataque e por isso errei, mas a equipe me tranquilizou e era o que precisava naquele momento para recuperar minha atenção e vencer a prova", completou o piloto da Jaguar Racing.

O pódio foi completado por Nick Cassidy (Envision Racing), que agora é o novo líder do campeonato com 171 pontos, 5 a mais do que Jake Dennis (Avalanche Andretti), que terminou a prova em quarto lugar. Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) completou o pódio da corrida deste sábado.

A prova teve duas entradas do safety car. Na volta 3, André Lotterer (Avalanche Andretti) escapou por conta de um bump na curva 5 e bateu no muro de proteção.

O safety car saiu da pista na volta 5, e quatro voltas um acidente assustador ocasionou a bandeira vermelha. Sam Bird (Jaguar TCS Racing) escapou na curva 6 por conta do bump, e a Jaguar ficou no meio da pista após bater no muro de proteção. Sébastien Buemi (Envision Racing) acertou a traseira do carro do britânico, enquanto todos os demais tentaram de alguma forma desviar dele, mas Edoardo Mortara não conseguiu e acertou em cheio com a Maserati.

Apesar de ter sido um acidente impactante, todos os envolvidos saíram ilesos de seus carros. Seis pilotos se envolveram no acidente e abandonaram a prova: Sam Bird, Buemi, António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche), Mortara, Lucas di Grassi (Mahindra Racing) e Robin Frijns (ABT Cupra).

Pouco mais de quarenta minutos após o acidente, 14 carros voltaram à pista atrás do safety car, entre eles, os quatro candidatos ao título mundial. Os carros se posicionaram no grid e uma nova largada aconteceu.

Evans voltou a liderança da prova na volta 18 quando Jake Dennis ativou o Modo Ataque. Duas voltas depois, o piloto neozelandês da Jaguar tentou ativar a potencia extra e não teve sucesso, perdendo a liderança para o britânico da Andretti.

Com mais potência após finalmente conseguir ativar o Modo Ataque, Evans foi para o ataque para cima de Dennis e voltou a assumir a liderança da prova. Cassidy e Günther também superaram o britânico da Avalanche Andretti, fechando assim o top-3 da corrida 1 de Roma deste fim de semana.

Com a segunda colocação, Cassidy assumiu a liderança do mundial, enquanto Günther completou o pódio da corrida 1 deste fim de semana da Fórmula E na Cidade Eterna.

Completaram o top-10 da corrida 1 de Roma: Dennis, Vergne, Müller, Wehrlein, Nato, Sette Câmara e Fenestraz.

A corrida 2 de Roma será neste domingo (16) com largada prevista para às 10h, com transmissão ao vivo no BandSports e no canal do Grande Prêmio no YouTube.

Confira abaixo o resultado final da corrida 1 em Roma neste sábado:

1º Mitch Evans/Jaguar TCS Racing

2º Nick Cassidy/Envision Racing

3º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing

4º Jake Dennis/Avalanche Andretti

5º Jean-Eric Vergne/DS Penske

6º Nico Müller/ABT Cupra

7º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche

8º Norman Nato/Nissan

9º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing

10º Sacha Fenestraz/Nissan

11º Stoffel Vandoorne/DS Penske

12º Roberto Merhi/Mahindra Racing

13º Dan Ticktum/NIO 333 Racing

14º René Rast/NEOM McLaren

DNF – Sam Bird/Jaguar TCS Racing

DNF - Sébastien Buemi/Envision Racing

DNF - Antonio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche

DNF - Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing

DNF - Lucas di Grassi/Mahindra Racing

DNF - Robin Frijns/ABT Cupra

DNF – André Lotterer/Avalanche Andretti

Não largou - Jake Hughes/NEOM McLaren