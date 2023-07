Fórmula E: Drugovich é o mais rápido no treino de novatos realizado em Roma

A Fórmula E realizou nesta sexta-feira (14) mais uma sessão de treinos para pilotos novatos, e assim como havia acontecido no teste anterior realizado em Berlim, o brasileiro Felipe Drugovich foi o mais rápido, com a Maserati MSG Racing, com o tempo de 1min43s736, cravado nos segundos finais.

Esse foi o segundo treino da Fórmula E nesta temporada destinado a pilotos novatos, que nunca correram na categoria de carros elétricos. Duas sessões ocorreram durante o fim de semana do mundial em Berlim, e assim como aconteceu em Roma nesta sexta, Drugovich também foi o mais rápido.

Nos últimos dias, aumentaram os boatos que dão conta da possibilidade de Drugovich assumir um assento na próxima temporada da Fórmula E. Atualmente o piloto brasileiro é reserva na equipe Aston Martin na Fórmula 1, e conquistou no ano passado o título da Fórmula 2 pela MP Motorsport.

A sessão realizada nesta sexta pelo Circuito Cittadino dell'EUR com os pilotos novatos não contou com a participação da Mahindra. O carro destinado ao indiano Jehan Daruvala não teve condições de ir à pista em nenhum momento durante os 30 minutos, assim como o piloto da ABT Cupra, Adrien Tambey, que usa o mesmo powertrain da Mahindra.

Dois pilotos tiveram sustos durante o treino. O chinês Ye Yifei com a TAG Heuer Porsche assumiu a liderança nos primeiros minutos, mas acabou perdendo o ponto de frenagem e por muito pouco não foi ao muro. Alguns minutos depois, foi à vez do ex-F1 Daniil Kvyat com a NIO 333 Racing escapar no mesmo ponto e também conseguiu evitar a barreira de proteção.

Drugovich assumiu a liderança da sessão restando 21 minutos para o término da sessão, mas logo foi superado pelo sul-africano Sheldon Van der Linde, piloto da Jaguar TCS Racing.

Van der Linde conseguiu se manter à frente durante boa parte da sessão, até que nos três minutos finais, diversos pilotos conseguiram baixar seus respectivos tempos e superaram o sul-africano.

Nos segundos finais, Drugovich assegurou o tempo mais rápido da sessão, seguido por Van der Linde e Luca Ghiotto (Nissan). Charlie Eastwood (NEOM McLaren) e Yann Ehrlacher (DS Penske) completaram o top-5 do rookie test.

Neste fim de semana a Fórmula E realizará uma rodada dupla em Roma, as etapas 13 e 14 de um total de 16 provas previstas para a atual temporada.

A corrida da Fórmula E deste sábado (15) será transmitida ao vivo a partir das 10h pela Band TV, enquanto a corrida do domingo (16) será exibida ao vivo também às 10h pelo BandSports.