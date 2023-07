Fórmula E: Confira a classificação final da 9ª temporada do Mundial de Carros Elétricos

Neste domingo (30) chegou ao fim a 9ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, a qual ficou marcada pela estreia do GEN3, e pelo título inédito de Jake Dennis entre os pilotos, e a Envision Racing entre as equipes.

O campeonato foi um dos mais equilibrados da história da Fórmula E. Apesar de ter conquistado o título na corrida realizada ontem no ExCel London, Dennis venceu apenas duas etapas de um total de 16. Mas, esteve presente no pódio 12 vezes, sendo o mais consistente durante a temporada.

Os neozelandeses Nick Cassidy e Mitch Evans, das equipes Envision Racing e Jaguar TCS Racing respectivamente, venceram quatro provas cada. O dobro de vitórias de Dennis e nada menos do que metade das provas da temporada, juntos. Ainda assim tiveram que ver a festa do piloto britânico.

Classificação final do Mundial de Pilotos da 9ª temporada da Fórmula E:

1º Jake Dennis/Avalanche Andretti – 229 pontos

2º Nick Cassidy/Envision Racing – 199 pontos

3º Mitch Evans/Jaguar TCS Racing – 197 pontos

4º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche – 149 pontos

5º Jean-Eric Vergne/DS Penske – 107 pontos

6º Sébastien Buemi/Envision Racing – 105 pontos

7º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing – 101 pontos

8º Sam Bird/Jaguar TCS Racing – 95 pontos

9º Antônio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche – 93 pontos

10º Norman Nato/Nissan – 63 pontos

11º Stoffel Vandoorne/DS Penske – 56 pontos

12º Jake Hughes/NEOM McLaren – 48 pontos

13º René Rast/NEOM McLaren – 40 pontos

14º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing – 39 pontos

15º Lucas di Grassi/Mahindra Racing – 32 pontos

16º Sacha Fenestraz/Nissan – 32 pontos

17º Dan Ticktum/NIO 333 Racing – 28 pontos

18º André Lotterer/Avalanche Andretti – 23 pontos

19º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing – 14 pontos

20º Nico Müller/ABT Cupra – 15 pontos

21º Oliver Rowland/Mahindra Racing – 9 pontos

22º Robin Frijns/ABT Cupra – 6 pontos

Enquanto o Mundial de Pilotos foi definido na corrida de ontem, o de equipes só foi concluído na etapa deste domingo, com a vitória de Nick Cassidy de ponta a ponta, com parte da pista molhada por conta da chuva que por pouco, não evitou a realização do eprix.

A Envision estava empatada no número de pontos justamente com a Jaguar, a equipe que lhe fornece o powertrain. Na pista, Cassidy e Buemi terminaram a frente de Evans e Bird, garantido a conquista do título.

“Após nove anos de luta, enfim conseguimos o campeonato. Foi interessante enfrentar a Jaguar e conseguirmos vencê-los, temos uma relação de respeito com eles, e estão de parabéns. Tivemos uma conversa durante a última noite, para voltarmos a ter foco apesar de tudo e garantir os pontos necessários para a conquista do titulo”, declarou Sylvain Filippi, diretor da campeã Envision Racing.

Classificação do Mundial de Equipes ao final da 9ª temporada da Fórmula E:

1º Envision Racing – 304 pontos

2º Jaguar TCS Racing – 292 pontos

3º Avalanche Andretti – 252 pontos

4º TAG Heuer Porsche – 242 pontos

5º DS Penske – 163 pontos

6º Maserati MSG Racing – 140 pontos

7º Nissan –95 pontos

8º NEOM McLaren – 88 pontos

9º NIO 333 Racing – 42 pontos

10º Mahindra Racing – 41 pontos

11º ABT Cupra – 21 pontos