Fórmula E: Porsche anuncia permanência na categoria até o fim da Era GEN3

Porsche e Fórmula E anunciaram nesta segunda-feira (24) que a fabricante de carros esportivos ampliou sua participação no Campeonato Mundial ABB FIA Formula E até a 12ª temporada em 2025/2026.

A Porsche entrou na Fórmula E em 2019 com um compromisso inicial de cinco anos, o qual seria concluído no final da próxima temporada, com término previsto para julho de 2024.

O anúncio de hoje confirma que a equipe da TAG Heuer Porsche continuará a competir no principal campeonato mundial de automobilismo totalmente elétrico durante toda a era GEN3, com o Porsche 99X. GEN3 é a terceira geração de carros de corrida da Fórmula E que estreou nesta temporada, e é o monoposto elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído.

A Porsche também confirmou que continuará a desempenhar um papel ativo na formação do futuro de sucesso da Fórmula E, e já está envolvida no projeto da quarta geração de carros de corrida que entrará no campeonato a partir da 13ª temporada.

Esta temporada foi a mais bem-sucedida para a TAG Heuer Porsche Formula E Team desde que ingressou no mundial de carros elétricos. Pascal Wehrlein e António Félix da Costa venceram quatro das 14 corridas até o momento – três e uma vitória, respectivamente.

Pela primeira vez nesta temporada, a Porsche está apoiando uma equipe cliente, a Avalanche Andretti Formula E, com o piloto Jake Dennis, que lidera o Campeonato Mundial de Pilotos e chega à decisão em Londres neste final de semana com 24 pontos de vantagem para o segundo colocado. O britânico garantiu duas vitórias e nove pódios até o momento no Porsche 99X Electric, e chega como favorito ao título nas “corridas de casa”.

“Queremos trazer tecnologias inovadoras e sustentáveis para o automobilismo, e principalmente estar na vanguarda de novos desenvolvimentos. A Fórmula E desempenha um papel importante nisso”, comentou Thomas Laudenbach, vice-presidente da Porsche Motorsport.

“A Porsche tem sido uma equipe valiosa e influente desde que ingressou na Fórmula E e estamos entusiasmados com o fato de que isso continuará. O campeonato está permitindo que a Porsche acelere o desenvolvimento das tecnologias EVs inovadoras que vemos em seus carros de rua, enquanto a equipe é um membro ativo do grupo que conduz o desenvolvimento da próxima geração de carros de Fórmula E que chegará na 13ª temporada”, disse Alejandro Agag, fundador e presidente da Fórmula E.

“O compromisso da Porsche com as corridas no Campeonato Mundial ABB FIA Formula E sem dúvida manterá a qualidade da competição esportiva e do entretenimento no mais alto nível nas próximas temporadas. A presença da Porsche no grid competindo contra outras montadoras icônicas é o que torna a Fórmula E o grid mais competitivo do automobilismo mundial”, comentou Jeff Dodds, CEO da Fórmula E.

A rodada dupla do Hankook London E-Prix de 2023 neste sábado (29) e domingo (30) é o clímax da 9ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Formula E.

Jake Dennis, piloto da equipe Avalanche Andretti (equipe cliente da Porsche) tem 24 pontos de vantagem sobre Nick Cassidy (Envision Racing) indo para o final da temporada em casa e em um circuito onde venceu duas vezes.

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) está 44 pontos atrás em terceiro, enquanto o piloto da TAG Heuer Porsche, Pascal Wehrlein, está 49 pontos atrás de Dennis. No entanto, como provaram as duas corridas anteriores em Roma, tudo pode acontecer na Fórmula E e todos os quatro pilotos estarão