Fórmula E: Cassidy vence corrida 2 de Londres e garante título da Envision no Mundial de Equipes

Após duas bandeiras vermelhas, mais de uma hora e meia de espera por melhora de condição da pista por conta da chuva incessante, e sete voltas iniciais atrás do carro de segurança, foi realizada a corrida 2 deste fim de semana do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E em Londres.

A 16ª e última etapa da temporada foi vencida por Nick Cassidy, que largou na pole position e teve uma vitória tranquila, apesar das condições da pista, que contava com trechos molhados na parte externa, e pista seca na parte interna do ExCel London.

Com o resultado deste domingo (30), a Envision Racing conquistou o título mundial entre equipes pela primeira vez na Fórmula E, derrotando a Jaguar TCS Racing, justamente a equipe da qual a Envision é cliente e recebe o powertrain.

“No momento estou com emoções mistas. Ontem foi um dia muito difícil e não consegui dormir direito, mas hoje fiz o que precisava ser feito e estou orgulhoso do resultado. A equipe trabalhou muito duro, então o titulo é importante e dedico a eles, que se esforçaram muito para que chegássemos até aqui”, comentou Cassidy após a vitória deste domingo que assegurou a conquista do Mundial de Equipes, e seu vice-campeonato entre os pilotos.

Com a vitória conquistada nesta última etapa do campeonato, Cassidy igualou Mitch Evans como os maiores vencedores desta temporada: quatro vitórias para cada um dos neozelandeses. Curiosamente, o campeão Jake Dennis, que garantiu o título mundial na corrida realizada ontem, venceu apenas duas etapas das 16 realizadas.

Como foi a prova

Diferentemente do que se imaginava, a corrida 2 da rodada dupla de Londres foi muito mais tranquila do que a prova realizada no dia anterior. Mesmo com a pista molhada por conta da chuva, não teve nenhum acidente que paralisasse a disputa. O que não quer dizer que não tivemos entrada de safety car e bandeiras vermelhas.

As primeiras cinco voltas do E-Prix de Londres foram justamente com a presença do carro de segurança. Por conta da chuva que não cessava, os comissários de prova decidiram aplicar uma bandeira vermelha.

Pouco mais de meia hora depois, os carros tentaram retornar, mas as condições ainda eram ruins, principalmente no que diz respeito a visibilidade dos pilotos por conta do spray que os carros levantavam ao passar pelos trechos externos do circuito de rua londrino.

Depois de mais 1 hora e meia do horário previsto para a largada, e sete voltas atrás do safety car, a chuva deu uma trégua e finalmente a corrida de encerramento de uma das temporadas mais intensas da história da Fórmula E, teve início.

Enquanto Nick Cassidy largou na pole position e se manteve a frente dos demais sem grandes dificuldades, Mitch Evans e Norman Nato (Nissan) ativaram o Modo Ataque na volta 9, assim como boa parte dos demais pilotos. Enquanto o neozelandês conseguiu se manter em segundo, o britânico perdeu a terceira colocação para Jake Dennis.

Na volta seguinte, Cassidy e Dennis ativaram a potencia extra e se mantiveram nas mesmas posições. Praticamente todos os pilotos aproveitaram as primeiras voltas para utilizarem as duas ativações de Modo Ataque e focarem no restante da corrida.

Enquanto no pelotão da frente, os pilotos seguiam com cautela, lá atrás Sacha Fenestraz mostrou habilidade para segurar seu Nissan na pista molhada e partir para cima de Jean-Eric Vergne (DS Penske), conseguindo realizar uma impressionante ultrapassagem na luta pelo 14º lugar.

Apesar da pista molhada, os três primeiros seguiram tranquilos em suas respectivas posições. Cassidy abriu mais de três segundos para Evans, que por sua vez, conseguiu mais de dez segundos para Dennis.

Um pouco mais atrás, Buemi ultrapassou Bird, assumindo a sexta posição e deixando a Envision ainda mais próxima da conquista do Campeonato Mundial de Equipes.

Por fim, Nick Cassidy venceu a corrida 2 de Londres de ponta a ponta, garantindo o primeiro título mundial da Envision Racing na Fórmula E, vencendo a batalha final contra a equipe Jaguar, sua fornecedora de powertrain. Evans e Dennis completaram o último pódio da temporada.

O top-10 foi completado por Norman Nato, Stoffel Vandoorne, Sébastien Buemi, Sam Bird (em sua última corrida pela Jaguar), Nico Müller, Dan Ticktum e Pascal Wehrlein.

Os brasileiros fizeram uma corrida discreta, após largarem nas últimas filas. Sérgio Sette Câmara, que perdeu os pontos conquistados na corrida 1 por conta de uma punição, terminou a corrida 2 de Londres na 13ª posição.

Já Lucas di Grassi, que começou a temporada com uma pole position e um pódio (terceiro lugar na Cidade do México) em sua corrida de estreia pela Mahindra Racing, encerrou o campeonato com o 18º lugar na última prova da temporada.

Confira abaixo o resultado final da corrida 2 em Londres neste domingo:

1º Nick Cassidy/Envision Racing

2º Mitch Evans/Jaguar TCS Racing

3º Jake Dennis/Avalanche Andretti

4º Norman Nato/Nissan

5º Stoffel Vandoorne/DS Penske

6º Sébastien Buemi/Envision Racing

7º Sam Bird/Jaguar TCS Racing

8º Nico Müller/ABT Cupra

9º Dan Ticktum/NIO 333 Racing

10º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Racing

11º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing

12º René Rast/NEOM McLaren

13º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing

14º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing

15º Sacha Fenestraz/Nissan

16º Antonio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche

17º Robin Frijns/ABT Cupra

18º Lucas Di Grassi/Mahindra Racing

19º Jake Hughes/NEOM McLaren

20º Roberto Merhi/Mahindra Racing

21º André Lotterer/Avalanche Andretti

22º Jean-Éric Vergne/DS Penske