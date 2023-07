Jake Dennis vai ao pódio em Londres e conquista título inédito da Fórmula E

A nona temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E teve seu campeão mundial decidido neste sábado (29), com a primeira de duas corridas em Londres, no circuito montado dentro e fora do ExCel London. E com festa britânica!

O britânico Jake Dennis, da Avalanche Andretti, chegou a Londres na liderança do campeonato e com uma boa vantagem: 24 pontos à frente do segundo colocado, Nick Cassidy (Envision Racing,), precisando apenas vencer a corrida 1 realizada neste sábado para assegurar o título mundial.

Dennis largou em segundo, justamente ao lado de Cassidy, que conquistou a pole position e diminuiu três pontos na diferença entre os dois. E enquanto o neozelandês da Envision teve problemas no carro por conta de uma disputa com seu próprio companheiro de equipe e abandonou a prova, o britânico da equipe Avalanche Andretti sobreviveu à caótica prova, terminando em terceiro, resultado que foi suficiente para ser o campeão da 9ª temporada.

“Estou sem palavras! Agradeço demais ao pessoal da minha equipe que está comemorando. Eu nem sabia bem o que estava acontecendo, senti que estavam todos contra mim durante a corrida. Merecemos muito isso, trabalhamos muito para isso, para chegar a este momento”, comentou Jake Dennis após a prova.

“Eu não conquistava um título há muito tempo, mas consegui chegar a Fórmula E e este ano voltei a ter uma boa temporada. O ano que tivemos foi de ferver a cabeça, dou os créditos aos meus amigos de equipe, o titulo vai a todos eles e minha família que foram essenciais para que pudéssemos desfrutar deste momento inesquecível!”, completou o novo campeão mundial de Fórmula E.

Em seu terceiro ano na Fórmula E, Jake Dennis ingressou na categoria na sétima temporada, quando a Andretti ainda tinha a BMW como parceira. Já naquele ano, o piloto britânico chegou à última prova lutando pelo título, que terminou nas mãos do holandês Nyck de Vries (Mercedes EQ). Na temporada passada, o piloto de 28 anos terminou o campeonato na 6ª posição, com uma única vitória, conquistada justamente em Londres.

Nesta temporada, Dennis venceu a corrida de abertura do campeonato, na Cidade do México, e emendou dois segundos lugares na rodada dupla de Diriyah. O piloto britânico acabou passando por uma maré de azar, abandonando as três provas seguintes, até voltar ao pódio em Berlim. Desde então, foi presença constante no pódio, com a exceção da corrida 1 em Roma em que terminou em quarto, mas se recuperou na corrida 2 e venceu a prova, o que o colocou em uma boa situação para a disputa pelo título, confirmado neste sábado.

A corrida 1 de Londres foi vencida por Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), que estava 44 pontos atrás de Dennis, que ficou em terceiro. Antonio Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) terminou na segunda posição.

Como foi a caótica prova

Cassidy largou na pole e se manteve na frente dos demais, enquanto seu companheiro de Envision Racing,, Sébastien Buemi, superou Jake Dennis e assumiu a segunda colocação.

Enquanto a dupla da Envision trabalhou junta nas primeiras voltas para que Cassidy pudesse realizar a ativação de Modo Ataque sem perder a primeira posição, Dennis passou a ser pressionado por René Rast (NEOM McLaren) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing).

Na quarta volta do E-Prix de Londres, dois acidentes em curvas distintas. Na primeira curva, Stoffel Vandoorne bateu em Edoardo Mortara (Maserati MSG Racibg), enquanto na curva 19, Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) atingiu a ABT Cupra de Robin Frijns, e Lucas di Grassi (Mahindra Racing) acabou ficando preso no incidente.

Na sétima volta, Evans atacou Dennis e conseguiu uma ultrapassagem por fora, mas Rast também soube se aproveitar da situação e deixou ambos para trás. Mais à frente, Cassidy ativou pela segunda vez o Modo Ataque.

Na volta 8, Cassidy errou e perdeu a liderança para Buemi, com Evans em segundo. Mais atrás, Dennis tentou ativar o Modo Ataque e errou.

Evans assumiu a ponta na volta 10, com Buemi em segundo, seguidos por Cassidy e Dennis, que começaram uma intensa disputa pelo terceiro lugar. Na briga entre os candidatos ao título, o piloto da Envison levou a pior na disputa, caindo para a quinta posição.

A falta de sorte do piloto neozelandês parecia não ter fim: ao tentar ultrapassar seu companheiro de equipe, acabou tendo a asa dianteira danificada, e a peça solta ficou presa no pneu esquerdo dianteiro, o que fez com que ele perdesse diversas posições e, algumas voltas depois, se retirasse da prova e da luta pelo título.

Pelo fato de ter muitos detritos na pista, foi necessária a entrada do safety car para que o traçado fosse limpo em alguns pontos. Após duas voltas, o carro de segurança se retirou.

Mitch Evans seguiu na liderança de forma tranquila, seguido por Buemi, Rast e Dennis. O piloto da Avalanche Andretti novamente errou a ativação de Modo Ataque na volta 22, e só conseguiu realizar a ativação da potência extra na volta 28, perdendo a quarta posição para Antonio Félix da Costa (TAG Heuer Porsche).

Ainda na volta 28, novamente foi necessária a entrada do safety car por conta de um acidente envolvendo uma Nissan e uma NIO. Sacha Fenestraz tentou uma ultrapassagem ousada para cima de Dan Ticktum, e o carro do piloto francês quase decolou por cima do adversário e foi direto a barreira de pneus.

Na volta 32, mesmo com o carro de segurança na pista, foi necessária uma bandeira vermelha por conta da remontagem da barreira de pneus que foi danificada pela batida de Sacha Fenestraz. Com problemas no carro, Rene Rast abandonou a prova.

Em quarto lugar após 32 voltas, Jake Dennis precisava ganhar apenas mais uma posição para garantir a conquista de seu primeiro título mundial ainda neste sábado. E o piloto que estava a sua frente era o português Antonio Félix da Costa, da equipe Porsche, fornecedora de powertrain da Avalanche Andretti.

Pouco mais de vinte minutos depois, a corrida foi retomada. Evans e Buemi fizeram a ultima ativação de Modo Ataque. Enquanto Evans se manteve na liderança, Buemi caiu para quarto lugar, voltando justamente atrás de Dennis.

Enquanto isso, um pouco mais atrás, Jake Hughes escapou e bateu na barreira de proteção de pneus, encerrando a participação da NEOM McLaren na corrida deste sábado. Mas não foi só ele...

Tirando os três primeiros, todos os demais carros ficaram presos na curva 19, após Buemi e Nato colidirem e simplesmente fecharam a pista, bloqueando todos os demais pilotos. Novamente foi necessária a bandeira vermelha, restando duas voltas para o término.

Alguns minutos depois, a prova recomeçou, com as posições mantidas. Evans se manteve na liderança e recebeu a bandeirada em primeiro, seguido por Da Costa e pelo campeão, Dennis. Porém, o piloto português da Porsche foi punido com um acréscimo de três minutos no seu tempo final e com isso, Dennis subiu para segundo, com Buemi em terceiro.

Enquanto o campeonato de pilotos foi definido neste sábado, o de equipes segue em aberto. Com a vitória de Mitch Evans, a Jaguar assumiu a liderança, apesar de ter o mesmo número de pontos que a sua cliente, Envision Racing: 268. A Porsche caiu para a terceira colocação, com 241, cinco a mais do que a Avalanche Andretti.

Os dois pilotos brasileiros também conseguiram superar as adversidades da pista e chegaram no top-10. Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) foi o 5º colocado, enquanto Lucas di Grassi, mesmo se envolvendo em um acidente nas primeiras voltas, terminou em sétimo lugar.

A última corrida desta temporada da Fórmula E será realizada neste domingo, com largada prevista para ás 13h (horário de Brasília), com transmissão no BandSports e no YouTube do Grande Prêmio.

Confira abaixo o resultado final da corrida 1 em Londres neste sábado:

1º Mitch Evans/Jaguar TCS Racing

4º Jake Dennis/Avalanche Andretti

3º Sébastien Buemi/Envision Racing

4º Sam Bird/Jaguar TCS Racing

5º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing

6º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing

7º Lucas Di Grassi/Mahindra Racing

8º Dan Ticktum/NIO 333 Racing

9º Norman Nato/Nissan

10º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing

11º René Rast/NEOM McLaren

12º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Racing

13º Jake Hughes/NEOM McLaren

14º Stoffel Vandoorne/DS Penske

15º André Lotterer/Avalanche Andretti

16º Roberto Merhi/Mahindra Racing

17º Antonio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche

DNF – Jean-Éric Vergne/DS Penske

DNF – Nick Cassidy/Envision Racing

DNF – Sacha Fenestraz/Nissan

DNF – Robin Frijns/ABT Cupra

DNF – Nico Müller/ABT Cupra