Fórmula E 2023: Saiba todos os detalhes da rodada decisiva em Londres

Uma das temporadas mais dramática da história da Fórmula E chega ao clímax neste fim de semana com as rodadas 15 e 16 na única pista de corrida indoor e outdoor de um campeonato mundial, construída na arena de eventos ExCeL London.

O britânico Jake Dennis está prestes a conquistar seu primeiro título de campeão mundial, já que o piloto da equipe Avalanche Andretti vai para as duas últimas corridas da temporada da Fórmula E diante de seus fãs em uma pista onde já venceu duas vezes.

Inclusive, Dennis é um dos maiores vencedores da Fórmula E em Londres, com duas vitórias (ao lado de Nicolas Prost, que também venceu duas vezes, mas quando a categoria corrida em um circuito de rua no BattleSea Park). E dos quatro candidatos ao título neste fim de semana, o piloto da Avalanche Andretti é o único que já venceu no Reino Unido.

Única pista indoor e outdoor do automobilismo mundial

A Fórmula E retorna às docas históricas do leste de Londres e à arena de eventos ExCeL no bairro londrino de Newham. O local está presente no calendário da Fórmula E desde a 7ª temporada, e pela primeira vez será palco da rodada decisiva do mundial de carros elétricos.

A pista de 2,090 metros e 20 curvas começa dentro do ExCel London em uma pista suave e com muita aderência e, após uma rápida sucessão de curvas, o pelotão segue para a parte externa.

A parte externa do centro de exposições conta com um asfalto altamente abrasivo e possui chicanes excelentes com oportunidades de ultrapassagem. Antes de voltar para a parte coberta da pista, os pilotos vão encarar um conjunto sinuoso de curvas, voltando para dentro do ExCel London e fechando a volta.

A Fórmula E já realizou oito eprix em Londres, sendo que os quatro primeiros tiveram como cenário o BattleSea Park, nas duas primeiras temporadas da categoria. A cidade retornou ao mundial no sétimo ano.

Em oito provas realizadas em Londres, quatro vezes o vencedor foi um piloto da casa, o que é mais um fator a favor de Dennis. Porém, nunca um campeão de temporada venceu o eprix britânico no ano que levou o título. Apesar disso, o cenário não é ruim: desde que a Fórmula E passou a usar o circuito do ExCel London, o campeão de temporada terminou as duas corridas em segundo lugar (Nyck de Vries no sétimo ano, Stoffel Vandoorne no oitavo), justamente um resultado que garante o título ao britânico da Avalanche Andretti independente de quem vença as duas provas.

Dennis muito perto do título inédito

Dennis chega para a sua corrida de casa após uma vitória incontestável em Roma, a qual lhe deixou em uma boa situação no campeonato mundial. Se conseguir repetir o feito já no primeiro eprix do fim de semana em Londres, o piloto da Avalanche Andretti garante o título da 9ª temporada. Mas, tudo pode acontecer – e geralmente acontece – na Fórmula E.

A 9ª temporada marcou a introdução da terceira geração de um monoposto elétrico na Fórmula E, o GEN3 – o carro de corrida totalmente elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído – o qual quebrou recordes da Fórmula E, incluindo a volta mais rápida e o maior número de ultrapassagens, além de mudanças de liderança em um eprix.

Até o momento, a 9ª temporada da Fórmula E teve sete vencedores diferentes representando seis equipes diferentes, com apenas a TAG Heuer Porsche contando com seus dois pilotos como vencedores após 14 provas. Onze pilotos chegaram ao pódio e 19 pilotos lideraram uma volta - batendo o recorde da 7ª temporada da Fórmula E.

O campeonato começou com domínio da TAG Heuer Porsche. O alemão Pascal Wehrlein se firmou na liderança logo no inicio da temporada depois de terminar em segundo lugar na abertura da temporada (prova que foi vencida por Jake Dennis na estreia do GEN3 na Cidade do México), e vencer as duas corridas realizadas em Diriyah.

Porém, o domínio da Porsche foi se dissipando nas provas seguintes e foi Nick Cassidy, da Envision Racing, quem assumiu o controle no meio da temporada, conquistando cinco pódios em seis corridas entre as rodadas 4 a 9, incluindo vitórias consecutivas em Berlim e Mônaco para emergir como um forte candidato ao título mundial.

Enquanto isso, Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, que teve um início de campeonato frustrante, se colocou na disputa pelo título na 6ª rodada realizada no Brasil, quando venceu o E-Prix de São Paulo. Com o sucesso na etapa brasileira, seguido com uma vitória na corrida de abertura da rodada dupla de Berlim colocou o neozelandês na disputa pelo título.

A partir do meio da temporada, Cassidy, Dennis e Wehrlein se revezaram na liderança do campeonato, muitas vezes separados por apenas um ponto, com Evans permanecendo próximo do trio, acompanhando de perto a disputa acirrada.

Tudo isso mudou em Roma, onde Wehrlein teve dois resultados frustrantes, enquanto os outros três postulantes ao título foram protagonistas durante o fim de semana da Fórmula E na Cidade Eterna. A corrida 1 foi marcada pelo maior acidente da história da categoria, e com uma vitória impressionante de Evans, enquanto o segundo lugar de Cassidy o colocou um ponto à frente de Dennis, que terminar em quarto após um erro de estratégia.

Vinte e quatro horas depois, Dennis largou na pole e viu pelo retrovisor um acidente entre seus principais adversários pelo título. Evans perdeu o controle de seu carro e bateu no GEN3 de Cassidy. Enquanto o neozelandês da Jaguar abandonou a prova, o seu compatriota da Envision Racing continuou na pista e terminou na 14ª posição, fora da zona de pontuação.

Dennis se manteve na ponta até a bandeirada e com o resultado, abriu uma vantagem de 24 pontos sobre Cassidy no campeonato. Evans está em terceiro com 44 pontos atrás do piloto da Avalanche Andretti, enquanto Wehrlein segue com chances remotas de título, 49 pontos atrás do líder do mundial e na quarta colocação.

O Campeonato Mundial de Equipes também está aberto e provavelmente será definido na última corrida. A Envision Racing lidera a tabela de classificação com 14 pontos sobre a TAG Heuer Porsche, enquanto a Jaguar TCS Racing está em terceiro com 228 pontos.

Programação da Fórmula E para este fim de semana em Londres:

Sábado, 29 de julho de 2023

2º treino livre – 06h30 – transmissão no YouTube do Grande Prêmio

Classificatório – 08h40 – transmissão no YouTube do Grande Prêmio

Corrida/Largada – 13h00 – transmissão na Band TV e no YouTube do Grande Prêmio

Domingo, 30 de julho de 2023

3º treino livre - 06h30 – transmissão no YouTube do Grande Prêmio

Classificatório – 08h40 – transmissão no YouTube do Grande Prêmio

Corrida/Largada – 13h00 – transmissão na Band TV e no YouTube do Grande Prêmio