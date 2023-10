Favoritos ao título, dupla neozelandesa da Jaguar mira o topo da Fórmula E

A Nova Zelândia pode ser considerada uma potência no esporte mundial, principalmente no rugby e na vela, onde são mais do que vencedores, levando em conta a fama do All Blacks e do Emirates Team New Zealand, na America's Cup. Os times citados ganham tudo nas modalidades há várias gerações.

Mas quando se fala em automobilismo, o país da Oceania não está atrás: já esteve no topo da Fórmula 1, contou com o talento de Bruce McLaren, fundador de uma das equipes mais icônicas da história do esporte, além das conquistas de Scott Dixon na Fórmula Indy e uma surpreendente dobradinha em Le Mans em 2015.

Atualmente dois jovens pilotos kiwis, como são chamados os neozelandeses, podem ser apontados como favoritos ao título da 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Formula E, que terá início em janeiro de 2024, na Cidade do México.

Oriundos de uma forte categoria de base local e intercâmbio em categorias de acesso, Nick Cassidy e Mitch Evans ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente, na temporada passada da Fórmula E, e os prognósticos colocam a nova dupla da Jaguar TCS Racing na briga ao lado do atual campeão, o britânico Jake Dennis, e da dupla da Porsche (Pascal Wehrlein e Antônio Félix da Costa). Além do favoritismo, talento e nacionalidade, os dois possuem a mesma idade, 29 anos.

''Muita gente diz que a dupla da Jaguar é a melhor da Nova Zelândia na história recente do automobilismo. Esperamos que isso se confirme quando terminar a temporada de 2024. Tenho altas expectativas para o ano que vem após um bom campeonato, onde quase fui campeão'', disse Mitch Evans, dono de quatro vitórias na última temporada, uma delas no E-Prix de São Paulo, etapa que marcou a estreia do Brasil no calendário do mundial.

Inclusive, São Paulo será uma das 16 etapas da 10ª temporada da Fórmula E. A prova acontecerá no dia 16 de março, e a venda de ingressos para a corrida devem começar na próxima semana.

Mitch Evans está na Fórmula E desde 2016 com 10 vitórias e 25 pódios, todos conquistados pela Jaguar. Ele e Nick Cassidy são os mais requisitados em Valência, na Espanha, onde ocorre a pré-temporada da categoria dos carros elétricos. ''Nossa dupla é muito forte e estamos muito confiantes após uma forte temporada. Vamos trabalhar juntos para somar o maior número de pontos e vencer nos construtores''.

Vice-campeão da Fórmula E em 2023, Nick Cassidy também entra com vontade de ganhar o título e dar mais um mundial para a Nova Zelândia, agora na categoria com os carros elétricos mais rápidos do planeta. O país da Oceania teve pilotos de alto nível e até a fundação poderosa McLaren. O kiwi Bruce McLaren foi um engenheiro experiente e projetou seus próprios carros de corrida, resultando no fim da década de 1960 na equipe mais famosa do motorsports ao lado da Ferrari.

''A Nova Zelândia tem uma rica história no automobilismo mundial. Somos um país com 5 milhões de habitantes e muitos pilotos per capita, esse número é importante. E ter dois pilotos correndo numa mesma equipe nesta categoria é muito especial'', contou Nick Cassidy dono de 5 vitórias e 12 pódios na Fórmula E.

Em 2017, o neozelandês ex-F1 e Fórmula E Brendon Hartley venceu a icônica 24 Horas de Le Mans, assim como seu compatriota kiwi Earl Bamber. É a principal etapa do WEC - Mundial de Endurance e acontece no circuito de La Sarthe, na França. Ao lado do GP de Mônaco de F1 e das 500 Milhas de Indianápolis, formam a Tríplice Coroa do Automobilismo Mundial.

Como citado no início do texto, a Nova Zelândia defenderá em 2024 o título da regata America's Cup com o Emirates Team New Zealand, liderado pelo bicampeão olímpico Peter Burling. É a competição esportiva mais antiga do mundo, datada de 1851. O barco kiwi de alta tecnologia já entra pelas regras do campeonato na final e uma disputa com os desafiantes será realizada em Barcelona, na Espanha, antes dos matches finais.

E os All Blacks podem ser chamados da equipe mais icônica do mundo do esporte, não apenas pelas conquistas no rugby, mas principalmente com o haka, uma dança dos maoris usada para demonstrar a força e coesão da seleção neozelandesa, sempre praticada por seus atletas antes do início das partidas. A equipe mais uma vez é finalista do Mundial de Rugby. A decisão será contra a África do Sul (sim, a mesma do filme Invictus) no domingo (29), na França.

Os pilotos de Fórmula E, Nick Cassidy e Mitch Evans estiveram na semifinal, ocorrida no fim de semana passado, quando a Nova Zelândia derrotou a Argentina. Os sul-africanos bateram os ingleses.