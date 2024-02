As crianças e adolescentes da Casa do Zezinho, projeto social de destaque na Zona Sul de São Paulo (SP), foram apresentados ao mundo do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E nesta terça-feira (20), na sede da entidade.

Integrantes da categoria dos carros elétricos e personalidades do mundo do automobilismo, como a piloto Bia Figueiredo conversaram com os jovens e mostraram o crescimento da categoria, que volta à capital paulista em 16 de março, na quarta etapa da décima temporada da F-E.

A Casa do Zezinho, que completa 30 anos em 2024, recebeu também o show car da Fórmula E estilizado por Adhemar Cabral com plantas e produtos para reciclagem e lixo eletrônico fornecidos pela Sucataria São Paulo.

O carro conceito na sede da Casa do Zezinho tem as medidas reais do Gen3, que estará na pista do Sambódromo do Anhembi no mês que vem. A expectativa é receber 25 mil pessoas. Antes, o show car passou pelo Camarote do Prefeito Ricardo Nunes no carnaval.

''A educação das crianças que vai trazer um mundo melhor para todo mundo! É uma missão da F-E deixar esse legado, apoiando e revertendo os ingressos para projetos e instituições como essa. Eles estão tão preocupados com o futuro quanto a Fórmula E'', explicou Guilherme Birello diretor da Fórmula E no Brasil.

As crianças do projeto social escreveram mensagens para as gerações futuras e colocaram no carro estilizado. Muitos colocaram o sonho de ser um atleta ou piloto profissional, já outros o objetivo de ter uma profissão de destaque, como é o objetivo da Casa do Zezinho.

Parte da renda dos ingressos solidários da Fórmula E 2024 em São Paulo serão revertidos para a Casa do Zezinho. As entradas para o E-Prix já estão à venda e podem ser adquiridas por meio do site da Eleven Tickets.

''A Fórmula E é um evento comprometido com a mobilidade sustentável, que visa combater a poluição do ar e diminuir os efeitos das mudanças climáticas, valores sustentáveis e de transformação social que também multiplicamos na Casa para nossos Zezinhos e Zezinhas'', contou a fundadora da ONG, Dagmar Rivieri, conhecida como Tia Dag.

''A parceria traz benefícios para todos os lados, tanto para quem compra os ingressos por valores mais baratos e para as ONG's que recebem essas arrecadações. Todo valor arrecadado será fundamental para alcançarmos nossa meta, que é contribuir na manutenção nas diversas áreas da Casa e também de seguirmos firmes com nossa missão de transformar vidas por meio da educação''.

As obras de adequação da passarela do samba para uma corrida de carros elétricos já começaram. Na pista, 22 carros e 11 equipes vão acelerar em busca da vitória neste campeonato equilibrado.

Nas primeiras etapas do ano, três vencedores diferentes. A pista conta com aproximadamente 3 km de extensão e três grandes retas, sendo uma delas a maior da Fórmula E - com 750 m.

''É muito legal conversar com as crianças e adolescentes e mostrar a importância da sustentabilidade, mobilidade urbana e igualdade de gênero. Vi muitas meninas que conhecem bastante da modalidade e isso é muito importante'', contou Bia Figueiredo, maior nome do automobilismo feminino do Brasil e responsável pelo Girls on Track no país pela Fórmula E.