No último fim de semana, o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, testemunhou um marco no automobilismo brasileiro. Sob a iniciativa da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), por meio da Comissão Feminina do Automobilismo (CFA), 14 mulheres participaram de uma corrida de longa duração, expandindo suas atuações para além das pistas. O programa FIA Girls on Track não apenas incentivou a presença feminina no Autódromo, mas também explorou diversas áreas do esporte a motor.

A experiência única proporcionada pelo FIA GOT em Interlagos permitiu que as participantes mergulhassem não apenas na adrenalina das corridas, mas também desempenhassem papéis fundamentais nos bastidores. Desde entrevistas com pilotos até a produção de conteúdo para redes sociais, passando pela sinalização da pista, resgate de carros e funções estratégicas nas equipes como engenheiras e mecânicas, as mulheres demonstraram versatilidade e competência em todas as áreas do automobilismo.

As participantes, dedicaram mais de 20 horas ao evento, desde a largada da prova á meia-noite até o encerramento no domingo, por volta das 14h. Ao proporcionar uma experiência tão abrangente, o FIA Girls on Track não apenas incentiva a participação feminina no esporte a motor, mas também desafia estereótipos e amplia as perspectivas de carreira para as mulheres interessadas nesse universo apaixonante.

A presença feminina no Automobilismo

Bia Figueiredo, piloto e presidente da CFA, destaca a relevância dessa abordagem inclusiva: "Dessa forma, incentivamos ainda mais a presença de mulheres no automobilismo, em diversas áreas e demonstrando na prática como funciona cada uma delas."

Ao desafiar normas preestabelecidas, o evento não apenas celebra a diversidade, mas redefine o papel de mulheres no automobilismo brasileiro. Essa iniciativa não é apenas sobre experiências em corridas; é sobre a inclusão de talentos diversos em um universo que historicamente foi visto como masculino, abrindo portas e inspirando futuras gerações de mulheres apaixonadas por velocidade.

O FIA Girls on Track é mais do que uma experiência em corridas; é um movimento transformador e revolucionário.