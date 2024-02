A comitiva do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E em São Paulo participou, nesta quarta-feira (21), do evento que marcou a assinatura dos decretos que declaram de utilidade pública 32 áreas verdes particulares de São Paulo (SP) ao lado do prefeito Ricardo Nunes e de seus secretários. Serão 16.531 hectares no total, o equivalente ao tamanho da cidade de Paris, na França,

O evento, realizado no Parque Linear Córrego do Bispo, na Zona Norte, apresentou números que colocam a capital como a Cidade Verde. O trabalho visa a garantir que mais 10,9% do território da maior cidade da América Latina seja transformado em área de preservação ambiental, somando-se aos atuais 18.280 hectares.

Com isso, a cidade passará a ter 26% de seu território sob proteção das gestões municipal, estadual ou da federação. Ricardo Nunes novamente destacou a importância da F-E, que volta a São Paulo em 16 de março, com a quarta etapa da temporada 2024 no Sambódromo do Anhembi.

''A Fórmula E, que está presente na capital desde o ano passado, tem fundamental importância para essa cidade, que fala muito sobre sustentabilidade e carros elétricos. A F-E tem tudo a ver com São Paulo, que hoje assina um decreto com mais de 1/4 da cidade de área de preservação'', disse Ricardo Nunes.

''Se você não tiver a conscientização das pessoas não terá o sucesso que se deseja. Quando tem a Fórmula E com uma corrida internacional aqui é possível difundir essa informação. A prefeitura oferece incentivo a carros elétricos e estamos fazendo o processo de substituição dos ônibus (elétricos). A corrida Fórmula E ajuda na economia da cidade e gera muito emprego e renda, mas tem a conscientização pela sustentabilidade''.

A Fórmula E levou mais uma vez seu show car estilizado por Adhemar Cabral. A instalação artística é feita com sucata eletrônica e outros materiais reciclados, além de plantas brasileiras vivas e irrigadas, em composição feita pela florista Sandra Bacchin, além de colaboração da ONG Sucataria São Paulo.

Ao lado do prefeito estavam Guilherme Birello, coordenador da F-E São Paulo, e Bruno Grassi, também integrante da organização do evento.

Os ingressos para o E-Prix de São Paulo estão à venda e podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.

O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E e a São Paulo Turismo/SPTuris fizeram na semana passada um evento para jornalistas e influenciadores no centro da cidade sobre a contagem regressiva de um mês para a corrida.

Guilherme Birello, diretor da Fórmula E local, e Gustavo Pires, presidente da SPTuris, falaram dos desafios de receber pela segunda vez a categoria dos carros elétricos. Alex Peixe, chefe de gabinete da SPTuris, e Sandro Cuoghi, diretor de negócios SPTuris, também estiveram no local.

A expectativa é receber 25 mil pessoas no Sambódromo do Anhembi. Uma das novidades é que após a corrida, um show surpresa será aberto a todos os presentes na reta principal da passarela do samba.

''A Fórmula E mobiliza a cidade de São Paulo e o Brasil como um grande chamariz para uma alta sustentabilidade, mobilidade elétrica e meio ambiente. Não à toa, a F-E terá junto a semana da sustentabilidade, justamente dias antes do evento'', disse Gustavo Pires.

Na pista, 22 carros e 11 equipes vão acelerar em busca da vitória neste campeonato equilibrado. Nas primeiras etapas do ano, três vencedores diferentes. A pista conta com aproximadamente 3 km de extensão e três grandes retas, sendo uma delas a maior da Fórmula E - com 750 m.