A Fórmula E manteve a sua posição como líder global em sustentabilidade no desporto, liderando mais uma vez o relatório Global Sustainability Benchmark in Sport (GSBS), o Sustainable Championships Index (SChI™) e o Sustainable Motorsport Index (SMI).

A GSBS, organização independente de classificação de sustentabilidade, nomeou a Fórmula E como a melhor em quatro das cinco categorias de prêmios de desempenho sustentável entre as principais organizações desportivas de elite do mundo, publicadas no seu relatório anual esta semana.

O relatório incluiu uma análise abrangente de 55 das organizações mais influentes na indústria esportiva, incluindo: FC Barcelona, Manchester City FC, Real Madrid, Premier League, Fórmula 1, NFL, WWE, Chicago Bulls, Boston Celtics, NY Yankees, Los Angeles Lakers e UFC.

A avaliação da GSBS contou com a participação de cerca de 500 organizações em todo o mundo convidadas a participar na avaliação inicial – incluindo desportos motorizados, futebol, tênis, futebol americano, baseball, basquete, hóquei no gelo, handebol e desportos de contacto – representando os mais altos níveis de questões Corporativas, Ambientais, Sociais e Governança (CESG) em esportes profissionais.

A Fórmula E foi premiada como Melhor Desempenho Total 2023 (juntamente com o Borussia Dortmund) pelo segundo ano consecutivo e foi classificada em primeiro lugar em Melhor Desempenho Corporativo, Melhor Desempenho Social e Melhor Desempenho de Governança.

A Fórmula E também se destacou na terceira edição do SChI™, sendo coroada como a categoria de automobilismo global mais sustentável pelo terceiro ano consecutivo.

O SChI™, uma iniciativa da Enovation Consulting, apoiada pela University College London, avalia o desempenho sustentável de 106 campeonatos de automobilismo. As avaliações são realizadas em relação a seis marcadores principais de sustentabilidade: certificações, acreditações e prêmios, critérios ambientais, critérios sociais, envolvimento e parcerias, e abordagens à sustentabilidade.

O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E superou significativamente os seus concorrentes, garantindo quatro taças de prestígio e conquistando a posição de liderança no Índice, ultrapassando o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA.

O SMI é atualmente o único sistema de desempenho global que mede as práticas de sustentabilidade divulgadas publicamente em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e à estrutura ESG no automobilismo.

“Estamos orgulhosos de continuar elevando o nível do padrão global de sustentabilidade no esporte. A sustentabilidade tem estado no centro do nosso campeonato desde o seu início e estamos determinados a desenvolver o nossa capacidade e compromisso ano após ano”, declarou Julia Pallé, vice-presidente de sustentabilidade da Fórmula E.

“Chegar ao topo mais uma vez reforça que o entretenimento e a sustentabilidade podem coexistir. Nosso posicionamento dentro da indústria do desporto é de continuar a trabalhar no mais alto nível de operações sustentáveis e a usar a sua influência para envolver os fãs na missão coletiva de combater as alterações climáticas e o progresso social, em linha com o quadro de ação climática UN Sport 4.”