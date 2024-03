De volta ao SuperBike Brasil após um hiato de três anos, Eric Granado cravou na tarde deste sábado (2) no Autódromo de Interlagos a pole position da primeira etapa de um total de dez previstas no calendário da temporada 2024 da competição nacional de motovelocidade.

Pilotando a Honda CBR1000RR-R Fireblade, Eric mostrou que ainda guarda na memória os atalhos do tradicional circuito, no qual conquistou importantes vitórias que levaram aos quatro títulos do SuperBike Brasil. Com o tempo de 1min37s450, Granado garantiu a pole position para a corrida deste domingo, com 0s197 de diferença para o segundo colocado, Guilherme Brito.

“Eu tinha a expectativa de fazer uma adaptação ao traçado, pois fiquei quatro anos sem correr aqui em Interlagos. É um prazer poder voltar a trabalhar, reconhecer a pista, e me adaptar a moto, que realmente é diferente da última que eu usei aqui”, comentou Eric Granado.

“É uma fase de readaptação, tanto com a pista quanto com a equipe e tudo mais, e amanhã vai ser um dia importante. Vamos trabalhar junto com a equipe para conseguir tirar o máximo do nosso equipamento. O objetivo é ter uma moto estável para prova, e desta forma fazer um ótimo resultado", completou.

Pintura especial – Neste retorno em Interlagos, Eric Granado está utilizando uma nona pintura em seu capacete, em homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Este ano completará 30 anos da morte do ídolo nacional, que teve duas vitórias memoráveis no Autódromo de Interlagos.

“É muito especial retornar a Interlagos e correr com uma pintura especial em homenagem ao Senna, um dos grandes ídolos do esporte a motor. Tudo fica ainda mais especial por ser aqui, um local onde ele conquistou vitórias inesquecíveis para o público brasileiro. Não há como negar que correr aqui é especial, ainda mais levando as cores do Brasil como o Senna tanto fez”, comentou Eric.

A largada da primeira etapa do SuperBike Brasil está programada para as 13h30 deste domingo, com transmissão ao vivo no canal do SuperBike Brasil no YouTube. Eric Granado, que compete no Mundial de MotoE com apoio de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley, Pneustore, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Camargo Alfaiataria, HoloStore, Zero Racing Design, EG51 Store e Edge Lifesports.

Top-5 do treino classificatório – 1ª etapa do SuperBike Brasil 2024

1º Eric Granado / Honda CBR 1000RR-R Fireblade, 1min37s450

2º Guilherme Brito / Honda CBR 1000RR-R Fireblade, +0s197

3º Meikon Kawakami / Kawasaki Ninja ZX-10R, +0s909

4º Diego Perez / BMW S1000 – RR, +1s015

5º João Carneiro / Honda CBR 1000RR-R Fireblade, +1s144



Programação – 1ª etapa do SuperBike Brasil 2024

Domingo, 3 de março de 2024

07h54 - Warm Up

13h30 - Largada (13 voltas)

Calendário completo do SuperBike Brasil 2024

1ª etapa – 03 de março – Autódromo de Interlagos (SP)

2ª etapa – 07 de abril – Autódromo de Interlagos (SP)

3ª etapa – 19 de maio – Autódromo de Interlagos (SP)

4ª etapa – 16 de junho – Autódromo de Interlagos (SP)

5ª etapa – 28 de julho – Autódromo de Interlagos (SP)

6ª etapa – 18 de agosto – Autódromo de Interlagos (SP)

7ª etapa – 15 de setembro – Autódromo de Cascavel (PR)

8ª etapa – 06 de outubro – Autódromo Internacional de Goiânia (GO)

9ª etapa – 27 de outubro – Autódromo de Londrina (PR)

10ª etapa – 24 de novembro – Autódromo de Interlagos (SP)