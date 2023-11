Neta de idealizador do Bahia Juniors Cup, em Salvador, disputa a semi da 38ª edição

Estão definidos os semifinalistas da 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador (BA), torneio dos mais importantes do juvenil do país e dos que mais revelam talentos para o tênis nacional. O evento é realizado no Clube Bahiano de Tênis, no bairro da Graça, e tem a parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

Destaque para a gaúcha Laura Badia que eliminou a principal favorita, a paranaense Paola Dalmonico por 7/6 (7/5) 6/4 e jogará a semifinal contra a jamaicana Alyssa James, algoz da baiana Luana Paiva marcando 7/6 (7/5) 6/2. A outra semi será disputada entre a cabeça de chave 3, a brasiliense Maria Luisa Oliveira e paulista Sthefany Lima . Maria Luisa derrotou Gabriela Cho por 6/1 6/4 enquanto que Lima passou por Julia Pereira por 1/6 6/3 7/6 (8/6).

Entre os meninos, o jovem goiano de 14 anos, Luis Miguel, que disputa apenas seu segundo torneio na categoria mundial até 18 anos, segue surpreendendo e tirou mais um favorito, desta vez Thiago Guglieri, por 7/6 0/6 6/2 e vai brigar por vaga na final contra Gustavo Albieri. O tenista que ganhou um convite da organização foi semifinalista de Wimbledon na categoria da sua idade este ano e venceu três torneios europeus no meio do ano.

"Jogo incrível, comecei meio abaixo, mas fui me encontrando mais, ganhei no tie-break; No segundo set ele começou muito bem, foi firme nos golpes, quando eu pisquei o olho estava 4 a 0 pra ele e foi bem. No terceiro peguei confiança boa, saí quebrando, abri boa vantagem. Muito feliz com esse jogo, queria agradecer meus treinadores o Kike Grangeiro, o Santos Dumont e vamos com tudo".

A outra semifinal será entre Stephan Noale e Henrique Brito, respectivos cabeças de chave 4 e 2. Noale derrotou Thomas Brandão por um duplo 6/1 enquanto que Brito derrotou Bruno Vieira por 6/1 4/6 6/4.

Na categoria 14 anos, com pontos para o ranking sul-americano do Cosat, uma semifinal totalmente baiana entre Nathalia Tourinho e Gabriela Bettoni. Tourinho é neta de um dos idealizadores do Bahia Juniors Cup, a antiga Copa Banco Econômico, Luís Tarquínio. Tourinho passou pela carioca Julia Canto, sobrinha do judoca medalhista olímpico, Flávio Canto, por 6/1 6/0 enquanto que Bettoni passou por Isadora Benalle por um duplo 6/3. A outra será entre Paola Polese e Mariana Ramos.

Ao todo são 350 atletas de sete países (Brasil, Holanda, Colômbia, Argentina, Paraguai, Peru e Jamaica) contabilizando todas as categorias desde o mundial até 18 anos, passando pelo Sul-Americano Cosat (16 e 14 anos) e o Brasileiro (12 anos). O número é um recorde histórico para o evento.

O Bahia Juniors Cup é responsável por revelar grandes talentos do tênis brasileiro. Nos últimos anos, João Fonseca foi campeão de 2021 e recém conquistou o título do US Open. Em 2017, Thiago Wild levantou o caneco em final contra Sebastian Baez. Ele venceu no ano seguinte o US Open juvenil e hoje está entre os 80 melhores do ranking profissional. Sebastian Baez foi o vice-campeão na mesma edição e hoje está entre os 30 do mundo no profissional.

O Bahia Juniors Cup já revelou outros grandes nomes do tênis nacional como Gustavo Kuerten, campeão na categoria 16 anos, em 1993 em final épica contra o baiano Duda Catharino, hoje o diretor do evento. Outros nomes que passaram pelo evento foram Fernando Meligeni, Marcelo Melo, Teliana Pereira, entre outros.

A 38ª edição do Bahia Juniors Cup conta com o patrocínio da SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia. . O evento teve a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Sul-Americana de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Bahiana de Tênis.