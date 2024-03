Uma virada heroica. Foi assim que o Osasco conquistou sua 17ª vitória na Superliga Feminina 2023/24. Diante do Gerdau Minas, na Arena BH, as osasquenses reverteram a vantagem de 2x0 do adversário e venceram o confronto por 3 sets a 2 (25x23; 25x22; 21x25; 21x25; 12x15).

O resultado faz com que o Osasco abra seis pontos de vantagem para o terceiro colocado, Praia Clube, e praticamente confirme a segunda classificação. Para isso, o time deve conquistar apenas um ponto nos dois jogos que restam pela fase classificatória. As paulistas somam 17 vitórias, 3 derrotas e 48 pontos conquistados.

O Gerdau Minas viu a terceira posição escorrer por entre os dedos. Caso o time de Belo Horizonte tivesse confirmado a vitória, teria ultrapassado o rival, Praia Clube, na tabela de classificação. A derrota impõe ao time seu sétimo revés no campeonato. A equipe tem 13 vitórias e 42 pontos.

Na penúltima rodada da fase classificatória, o Osasco recebe o Praia Clube no domingo (17) às 18h30. O Gerdau Minas recebe o São Caetano no sábado (16) às 21h.

Virada heroica

O jogo foi decidido nos detalhes. Desde o primeiro set, ambas as equipes apresentaram alto poder ofensivo e defensivo. Protagonizaram rallys e alternaram entre bons e maus momentos na partida.

Nos dois primeiros sets, o Gerdau Minas foi mais eficiente nas ações de saque e contra-ataque. Construiu vantagens explorando a inconstante recepção do Osasco e sendo efetivo nas ações de ataque. Kisy foi decisiva pelo lado minatenista, marcando 13 pontos nas duas primeiras parciais.

A partir do terceiro set, o jogo muda de configuração. O Gerdau Minas, nitidamente, abaixa a guarda e permite que o Osasco cresça na partida. Lorenne passou a ser a bola de segurança de Giovanna e rodou contra-ataques importantes para que a equipe confirmasse a vitória na parcial e levasse o jogo para o quarto set.

Confiante, o jogo coletivo das osasquenses foi o grande destaque da quarta parcial. Todas as peças foram efetivas nas suas funções, o que permitiu um conforto maior a equipe. A boa parcial tática do Osasco deu a equipe a tranquilidade necessária para abrir vantagem, jogar a frente do placar em praticamente toda a parcial, e consequentemente, levar o jogo ao tie-break.

No quinto e decisivo set, o Osasco começou abrindo vantagem (2x5), mas viu o adversário crescer e virar o placar (8x7). Pelas mãos de Lorenne, o Osasco conseguiu impor seu ataque, e bloqueio, para virar a parcial e vencer o jogo.

Lorenne foi eleita melhor jogadora da partida. Além disso, foi a maior pontuadora com 24 pontos.