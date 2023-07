Nacional consiguió los tres puntos agónicamente frente a Jaguares

Atlético Nacional consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay 2023-II, consiguiendo un triunfo agónico frente a un Jaguares de Córdoba que, en un punto del partido le complico bastante las cosas al verdolaga.

El equipo dirigido por William Amaral, esta vez con muchos juveniles, ya se le nota mejoría en el aspecto ofensivo. Pese a esto, el equipo aún no convence, pero ya se ve el trabajo del nuevo cuerpo técnico que, con las incorporaciones de Maximiliano Cantera y Éric Ramírez, se espera conseguir el 11 ideal para afrontar las competiciones.

Primer tiempo: de más a menos

En el arranque del partido, el equipo se vio bastante ofensivo, con un Óscar Perea, tomando muchísima más confianza y, un Brahian Palacios reencontrando su nivel, el rey de copas comenzó a generar y asustar en la portería del conjunto felino, incluso, Tomás Ángel, falló un mano a mano y, posteriormente, el cancerbero Arled Cadavid, evitó un cabezazo que desvió hacia el travesaño y evitó que pudiera romperse el cero. Hasta que al minuto 23, luego de un córner ejecutado por Brahian Palacios, un mal despeje hizo que Jhon 'el ingeniero' Duque, interceptara la pelota y sacara un remate que fue desviado por un defensa del rival, anotando el primer gol del partido.

Luego de la anotación, el partido entró en un jaque en el cual los dos equipos trataban de penetrar la defensa rival, con un Édgar Medrano iluminado y varias incursiones por izquierda entre la sociedad Deossa-Perea-Salazar, intentaban anotar. Hasta que al minuto 30 del partido, 'el ingeniero' pasó de héroe a villano y cometió una falta en el área intentando rechazar una pelota muerta, el cual, Jhonier Viveros, transformaría en el empate del equipo felino. Poco más ocurrió en el primer tiempo.

Segundo tiempo: más táctica que juego

Para el segundo tiempo ambos equipos no salieron a buscar el resultado, sino que empezaron a jugar a no perder. El verdolaga intentaba asociarse con Cantera y Deossa como eje para conectar el medio campo y la delantera, sin embargo, los dirigidos por Pompilio Páez, armaron muy bien dos líneas de cuatro para jugar al contragolpe, aprovechando la velocidad de Medrano y de Juan David Pérez. Fue un partido de mucho roce, se notaba que Christian Castro Devenish no estaba cómodo jugando como central por izquierda y, los jóvenes, comenzaron a hacer pases erráticos y entraron en el terreno de la desesperación. Tanto así que, Amaral, decidió refrescar el medio y la delantera y, al minuto 70, sacó a Tómas Angel y Maximiliano Cantera por Juan Pablo 'Tatay' Torres y Jayder Asprilla. Mientras que por el lado contrario, Pompilio Páez recargó el medio campo para controlar la pelota y defender el empate.

Nacional no podía penetrar las líneas, al minuto 75 entraron Jhon Elmer Solís y Jader Gentil en sustitución de Brahian Palacios y Óscar Perea, para poder tener un control de la pelota y, así generar espacios para poder anotar. Andrés Salazar y Nelson Deossa trataban de romper por izquierda, de todas las maneras, la muralla cordobesa, sin embargo, no lo lograban. Hasta que, en una contra al minuto 90, con un pase precisio de 'Tatay' a Edier Ocampo, que hizo un desborde por derecha, logró enviar un centro que, Jayder Asprilla, interceptaría lanzándose por el suelo y convertiría el gol de la victoria, además de ser este su primer gol con el equipo profesional.

Así, Nacional consiguió sus tres primeros puntos en el semestre y ocupa la tercera casilla de la tabla de posiciones con cuatro puntos.

El próximo encuentro de Atlético Nacional, será el jueves 3 de agosto, por los octavos de final de ida de la Copa Conmebol Libertadores, frente a Racing Club de Avellaneda, en el estadio Atanasio Girardot.