Previa Nacional vs Jaguares: por ganar puntos y confianza

Atlético Nacional recibe la visita de Jaguares de Córdoba en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un partido lleno de expectativas por la positiva evolución en el juego mostrado por el grupo de William Amaral.

En el desarrollo de la tercera fecha de la Liga BetPlay 2023-II, se espera el debut del más veces campeón como local, ya que en este semestre ha disputado dos juegos pero en condición de visitante. El interrogante pasa por el acompañamiento del público, ya que la pésima relación entre la dirigencia y la hinchada está en el primer orden del día.

El verdolaga buscará continuar el buen inicio de temporada, ya que partido a partido se está procurando mejorar las maneras y las formas, mientras que los celestes llegan a Medellín con la idea de complicar a Nacional y luchar hasta el último minuto.

Nacional, el objetivo es ganar y gustar

Nacional tiene como objetivo ante los sabaneros ganar y gustar. Su presente lo valida como un equipo que fecha tras fecha juega mejor y va encontrando el ritmo necesario. Después de la renuncia de Paulo Autuori, William Amaral quien asumió las riendas, ha sabido colocar su impronta y apartarse de a poco, del juego poco propositivo y en ocasiones miedoso.

Para este semestre el éxodo ha sido mayoritario y con las nuevas directrices superiores no se esperan ni numerosos, ni espectaculares fichajes. Apostar exageradamente en la cantera y refuerzos poco ambiciosos no es la mejor política para un club como Nacional, aún así los resultados se van viendo progresivamente, aunque no sean los ideales.

El conjunto de Medellín llega a este duelo con un nivel en franco crecimiento, aunque ha afrontado tres juegos, el saldo ha sido favorable. Buen juego amistoso ante Millonarios, que se perdió por malas decisiones arbitrales en EEUU y un partido correcto ante Once Caldas en Manizales, en el que Nacional fue contestatario y sacó un empate.

La evolución se hizo más visible ante América por la ida de los octavos de Copa BetPlay, el verde de la montaña, se caracterizó por ser un cuadro aplicado en defensa, eficaz y letal en ataque. Un marcador de 1-3 con tantos de Óscar Perea, Nelson Deossa y Álvaro Angulo que dejó la seríe con una ventaja considerable.

Evidentemente la calidad en la nómina ha decrecido, con más salidas que llegadas, la presión que cae sobre los jóvenes será mayor y desde ahora deben hacerse responsables de portar el escudo más grande de Colombia.

La gran novedad en la plantilla fue la presentación oficial del delantero venezolano Erik Ramírez quien llega a préstamo por un año con opcion de compra. Para este duelo se encuentran ausentes Kevin Mier por lesión Andrés Román y Dorlan Pabon según el último parte médico.

Las novedades ante Jaguares pasan por el descanso que el cuerpo técnico le dió a la gran mayoría de titulares ante América, así que se puede hablar de una nómina B, se destaca la inclusión de Juan José Arias, Samuel Velázquez y Maxi Cantera que se vislumbra cómo titular.

Lista de convocados

Jaguares, un complicado rival

El club cordobés se presenta como un equipo complicado en el inicio del segundo semestre del 2023. Los dirigidos por Pompilio Paez claramente no destacan por su juego vistoso pero se las han arreglado para sacar resultados positivos.

Con una de las nóminas más modestas del fútbol colombiano, Jaguares ha sabido competir en las dos fechas iniciales del campeonato.

Una derrota 1-0 en el último segundo ante Santa Fe en la primera fecha habla de la resistencia de los felinos en una plaza difícil para un equipo de la costa. El orden en defensa y la nula ambición albirroja, bastaron para casi llevarse un punto del campin.

Para la segunda jornada venció 2-1 a Boyaca Chicó en Monteria sin mayores complicaciones, en la primera media hora los celestes ya tenían el partido a favor.

El mercado de pases para Jaguares se caracterizó por la salida de varios de sus referentes cómo Jorge Soto a América y Pablo Rojas a Junior. Rearmar la nómina no ha sido tarea fácil para los cordobeses, los refuerzos no son de alta calidad y el objetivo para los dirigidos por Paez es alejarse lo más posible de la zona de descenso.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Édier Ocampo, Cristian Castro, Sergio Mosquera, Andrés Salazar; Jhon Solís, Jhon Duque; Maximiliano Cantera, Jader Gentil; Tomás Ángel y Óscar Perea. D.T.: William Amaral.

Jaguares: Arled Cadavid; Jaime Díaz, Elvis Mosquera, Kleimar Mosquera, Mauricio Castaño; Julián Guevara, Yilber Arboleda, Edgar Medrano, Jhonier Viveros; Juan David Pérez y Jairo Molina. D.T.: Pompilio Páez.

Equipo arbitral

Árbitro: Diego Ruiz – Meta

Asistente No. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No. 2: Jhohan Castro – Bogota

Cuarto Árbitro: Alejandro Moncada – Antioquia

VAR: Andrés Rojas – Bogota

Asistente VAR: Jair Cardenas – Meta

Desde la aparición de Jaguares en primera división, se han enfrentado en once ocasiones en el Atanasio Girardot, el saldo habla de 10 victorias verdes y una celeste. En Medellín jamás se han presentado empates y los dos recientes juegos Nacional los gano por idéntico marcador de 3-1.