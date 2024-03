Nacional, paso a paso, comienza a tomar el rumbo de la mano del profesor Pablo Repetto y su cuerpo técnico. El rey de copas ya suma dos victorias seguidas en casa, luego de haber estado último en la tabla. Por ahora, se acerca a los ocho y se muestra un equipo más sólido, seguro y físico.

Y es que luego de que se viera nublado, acabado y vapuleado, casi eliminado de la liga y eliminado de la Copa Libertadores, Repetto llegó a enderezar el timón y salvar a un equipo que, no solo estaba acabado deportiva y físicamente, sino también en lo mental.

Gracias al nuevo cuerpo técnico, Atlético Nacional ahora tiene una idea clara de juego, sumado a la potenciación de jugadores que estaban en un nivel paupérrimo como Édier Ocampo, Robert Mejía, Álvaro Angulo, Jhon Duque, Pablo Cepellini y Óscar Perea. Ahora, son jugadores que comienzan a aportarle al equipo, mostrando el nivel que alguna vez los caracterizó.

Primer tiempo difícil

Atlético Nacional salió a jugar con un 4-2-3-1, que ya se había visto contra el Deportivo Pasto. La defensa conformada por Castro, Arias, Aguirre y Angulo; un doble cinco con Agustín Álvarez y Robert Mejía; Cepellini como eje central; Ocampo y Perea como extremos y Emilio Aristizábal como 9.

El arranque del juego fue muy físico. Mientras Nacional intentaba atacar, Jaguares se paró atrás esperó y jugó al contragolpe.

Las sociedades no estaban funcionando. Por derecha Johan Castro y Édier Ocampo eran los jugadores que lograban penetrar la defensa del conjunto felino. Mientras que jugadores como Óscar Perea y Emilio Aristizábal, estaban completamente anulados. Agustín Álvarez Wallace y Robert Mejía en el doble cinco seguían sin funcionar bien, ya que ambos no se complementaban, por el contrario, se estorbaban, sumado al bajo nivel del uruguayo; Cepellini trataba de asociarse con los de arriba pero no lo lograba. Pese a esto, tuvieron opciones muy claras; sin embargo el portero celeste, Banguera, estuvo enorme, manteniendo el cero en su portería.

El conjunto dirigido por Bodhert, esperaba pacientemente a Nacional, desgastando a sus delanteros y apelando al contragolpe en velocidad con Espinal y Lenis, y a la experiencia de Morelo. Sin embargo, se encontraron con una defensa sólida, y un Juan José Arias inmenso.

Segundo tiempo resolutivo

El segundo tiempo mostró un partido más abierto, Nacional siguió intentando y, Jaguares, empezó a buscar, tanto así que tuvo dos opciones muy claras de gol de Wilson Morelo; la primera logró salvarla Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo y la segunda pegó en el palo.

Ahí fue cuando Repetto recompuso y sustituyó a Álvarez Wallace, de discreto partido, por Jhon ‘El Ingeniero’ Duque, que le dio frescura al medio campo, le permitió a Mejía soltarse y tener libertad de remate, tanto así que uno de sus intentos de remate, desencadeno en un rebote que recibió Óscar Perea, centrando la pelota a Emilio Aristizábal, quien recibió incomodo, no la dio por perdida y logró asistir a Álvaro Angulo en el primer tanto del equipo verdolaga.

Ante esta situación, Jaguares se replegó para buscar el empate, no obstante, Nacional no bajó su intensidad, Repetto le dio frescura al ataque ingresando a Eric Ramírez y Yeicar Perlaza. Esto facilitó que el verdolaga aumentara la intensidad y, tras un excelente pase de Cepellini a Perea, definió por entre las piernas de Banguera marcando el segundo para Nacional.

El partido entró en control del rey de copas, mientras que Jaguares comenzaba a lucir errático. Lamentablemente, una dudosa roja le fue mostrada a Óscar Perea. Sin embargo, el verde de la montaña suma ya dos victorias consecutivas terminando en la 11 posición de la tabla a 2 puntos para entrar en los ocho.

Atlético Nacional disputará el próximo partido, visitando a Envigado por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, el sábado 30 de marzo a las 2:00pm y será transmitido por Win Sports+