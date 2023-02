Memoria Verdolaga: Liga 2019-II, último debut de liga entre 'albos' y 'verdolagas'

Hace tan solo tres años se jugó el último cotejo entre blancos y verdes en un contexto de primera fecha. En el torneo finalización del año 2019, Once Caldas recibiría a un Atlético Nacional en el que sería el primer partido oficial de la segunda era de Juan Carlos Osorio en el rey de copas. Aquella temporada Atlético Nacional dominaría el todos contra todos de principio a fin, pero se tropezaría en los cuadrangulares finales.

Aquel partido dio inicio a la segunda era del estratega risaraldense con el pie derecho, ya que el verdolaga se llevaría a casa los tres puntos en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales con un gol agónico en el minuto 87 del uruguayo Pablo Cepellini que le daría la victoria al Atlético Nacional.

La actualidad de ambos equipos respecto al contexto del 2019 es distinto. Atlético Nacional viene de salir de una crisis deportiva tras varios años de sequía, consiguiendo la estrella 17 en la temporada pasada, mientras que en el 2019 estaba todavía reciente la perdida del título ante el Deportes Tolima que marcaría un antes y un después en el pasado reciente del verdolaga. Por su lado, aunque el Once Caldas no tendría una buena campaña en dicha temporada, a diferencia del contexto que hoy vive, en aquel entonces no se encontraba en amenaza por la tabla del descenso, situación que incomoda al conjunto manizalita en la actualidad.

Tres puntos en el reestreno de Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional

Atlético Nacional ha sido un equipo complicado para Once Caldas. En los últimos diez años, ambos equipos se han enfrentado en Liga un total de doce veces, dejando un saldo de cuatro victorias locales, dos empates y seis victorias visitantes. A esto se suma las dos llaves de Copa Colombia en 2018 (final) y 2022 (octavos de final) con victoria verdolaga.

Para esta memoria, recordamos el partido del 13 de julio de 2019, último antecedente de un duelo de debut entre ambos equipos en la primera división del fútbol colombiano. En aquella ocasión, Atlético Nacional visitó al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales con el reciente antecedente de la final de la Copa Colombia 2018 entre ambos equipos que terminaría con victoria del Atlético Nacional tras un gol al final del juego de tiro libre de Daniel Bocanegra.

El proceso de Juan Carlos Osorio, múltiple campeón con Atlético Nacional, parecía empezar con todo, ya que rápidamente al minuto dos del primer tiempo el equipo antioqueño se pondría arriba e el marcador. Juan Fernando Cuadrado, recientemente transferido del One Caldas al Atlético Nacional, daría una asistencia tras varios errores en defensa del Once Caldas al cobrar un tiro libre largo al área del blanco-blanco que recibió Vladimir Hernández y de media volea puso el primer gol del partido.

No fue hasta el inicio del segundo tiempo que Once Caldas, con una jugada iniciada desde el arquero, pondría el gol del empate. Johan Carbonero filtró un pase entre la defensa verdolaga que definió con categoría Mender García ante la salida del portero nacionalista.

Sin embargo, en el fútbol las cosas pueden dar muchas vueltas y pasar de héroe a villano en un mismo juego. Aquello le pasó a Mender García, el cual, tras recibir una falta dentro del área por parte del juvenil defensa verdolaga Andrés Reyes, estrellaría el penalti en el travesaño superior del arco de Cuadrado, perdiendo así la posibilidad de poner a su equipo arriba del marcador a ocho minutos del final del partido.

Pero cuando todo hacía parecer que el partido finalizaría en tablas, Pablo Cepellini, tras un pase retrasado del debutante Jarlan Barrera, anotaría un golazo de media distancia venciendo al portero Gerardo Ortiz y dándole los primeros tres puntos al conjunto dirigido por el ‘Mister’.

Los equipos presentaron las siguientes nóminas:

Once Caldas: Gerardo Ortiz; Andrés Correa, Carlos Pájaro, Elvis Mosquera, Miguel Nazarit; Kevin Londoño, Juan Rodríguez, Sebastián Guzmán; Javier Reina, Johan Carbonero, Mender García. DT: Hubert Bodhert.

Atlético Nacional: José Cuadrado; Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Juan Cabal, Daniel Muñoz; Cristian Moya, Baldomero Perlaza, Alberto Costa; Jarlan Barrera, Vladimir Hernández, Hernán Barcos. DT: Juan Carlos Osorio.

Árbitro: Bismark Santiago.