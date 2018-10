Pesic valora la victoria ante Zaragoza

Svetislav Pesic atendió a los medios después de la victoria ante Tecnyconta Zaragoza, un protocolo siempre habitual. El partido no tuvo mucha historia, victoria clara del Barcelona por un contundente 99-55.

Un calendario con tantos partidos seguidos

Tres jornadas de ACB en siete días, Euroleague el jueves y partido el sábado, son muchos encuentros de manera seguida. Esto dijo el coach: "Todavía no tenemos problemas con el numero de partidos que jugamos porque estamos en pretemporada y cada partido para nosotros es importante como el de hoy contra Zaragoza para mejorar el modo en que juega el equipo, estamos en una buena forma física, podemos jugar dos partidos seguidos pero tenemos que sacar lo máximo del momento. El equipo mostró actitud e intensidad desde el 4-0".

Jaka Blazic

Hoy 15 puntos y 14 de valoración con un gran tercer cuarto para el, esto opina su entrenador: "Blazic como siempre un jugador de equipo, preparado para ayudar al equipo: con su energía, actitud, con su deseo de ganar no solo el partido si no el duelo contra su rival y también tiene su experiencia, lleva años jugando en España y en la Liga Endesa".

Kevin Seraphin, recuperando sensaciones

Kevin Seraphin ha completado un buen partido esta noche y el entrenador Serbio dijo: "Estoy muy satisfecho con su deseo de jugar su juego y como siempre tener opción para cambiar dinámicas, el entiende que lo importante es la defensa y el rebote defensivo, sobretodo su rebote defensivo porque su talento en ataque ya lo sabemos reúne muchas cualidades, pero en baloncesto se tiene que atacar y defender. De momento no tiene problemas con sus rodillas, lo controlamos bien. Entrena bien y esta motivado".

Descontento en un día que gana de 44

"Para nosotros es importante ganar en la Liga Endesa como hicimos el día de Andorra donde jugamos durante 35 minutos un buen baloncesto. No fue el mejor partido de la historia del Barça pero fue un partido muy profesional". "Esta noche ganamos pero fue importante tener continuidad, si defendemos agresivos y físicos contando nuestra calidad individual es muy difícil que no ganemos, no solo Zaragoza si no todos los equipos".