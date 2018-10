Víctor Sada se retira del baloncesto profesional

Con la sala de prensa del Palau Blaugrana a rebosar y arropado por los suyos, Víctor Sada ha anunciado su adiós al baloncesto profesional. Lo hace después de triunfar principalmente en el FC Barcelona, donde en tres etapas diferentes consiguió 1 Euroliga, 5 Ligas ACB Y 3 Copas del Rey. Además de jugar en el FC Barcelona, Sada jugó en el ya desaparecido Akasvayu Girona, en el MoraBank Andorra i tanto en su primera etapa como en su ultima, lo hizo en el filial del FC Barcelona.

Internacional con la Selección Española de Baloncesto, Víctor Sada consiguió la medalla de oro en el Eurobasket de Lituania y la plata en los JJOO de Londres 2012, siendo así participe de la mejor generación de Oro del baloncesto español.

El Barça, su casa

Después de haber estado 17 años en Can Barça, Víctor Sada considera que esta es su casa: “Gracias al Barça por dejarme despedirme en el Palau, tengo 34 años y 17 han estado en este club, es media vida y he de estar muy agradecido al Barça”.

El base catalán ha tenido palabras de agradecimiento para todos y cada uno de los empleados y compañeros durante sus etapas en el

FC Barcelona, pero especialmente emotivas han sido para el actual entrenador del FC Barcelona Svetislav Pešić, el entrenador que confió en el: “ Cuando me dijo que subiría al primer equipo me puse a llorar. Fue un sueño hecho realidad”.

Preguntado por su momento para recordar en su carrera, Sada destaca la Euroliga 2009-10 conseguida por el conjunto culé en Paris:

“La Euroliga, sin duda. Un momento único y especial”.

Momento de dejar el baloncesto

“Con 34 años no me queda nada por hacer, he cumplido todos mis sueños al largo de mi carrera” explicaba un Víctor Sada muy orgulloso, que también reconocía que el aspecto físico y mental han influido en su retirada: “Tantos años al máximo nivel queman mucho, mental y físicamente he llegado a mi limite. Una operación de espalda a los 30 años también es muy negativa físicamente.”

El catalán deja el FC Barcelona pero espera seguir ligado a la que ha sido su casa: “Orgulloso de haber comenzado y terminado mi carrera en el Barça, se cierre un ciclo. Siempre querré estar ligado al Barça, veremos que pasa en el futuro”.