Adam Hanga: "Cada día me siento mejor"

El jugador húngaro primero fue preguntado por su estado físico y cómo ha sido su vuelta a la pista, a lo que ha respondido así: "Cada día me siento mejor, poco a poco voy cogiendo más ritmo y más fuerza físicamente. Estos cuatro meses han sido duros, sin poder jugar ni competir, pero estoy contento de haber vuelto". Hanga está contento de volver a jugar, y lo remarcó diciendo que "ya tuve la oportunidad de jugar unos cuantos minutos frente al Joventut de Badalona y me sentí cómodo". "Como he dicho antes, me siento mucho mejor físicamente, pero todavía falta mucho para llegar al 100%, pero hay tiempo porque queda mucho durante esta temporada", añadió.

Fue preguntado sobre cómo ha visto al equipo desde fuera en este primer mes de competición y dijo que "respecto al equipo, creo hasta ahora estamos jugando bien, todo el mundo cree que partido a partido estamos mejorando. Los jugadores están encontrando su papel y su rol y lo que cada uno tiene que hacer en cada momento". "Nuestro objetivo es quedar entre los ocho primeros y por esto tenemos que ganar todos los partidos en casa, esto es vital", remarcó el jugador.

También fue preguntado, por el rival, el Maccabi de Tel Aviv y su impresión sobre qué partido se podrá encontrar el Barcelona. Respondió que" como en todos los partidos de Euroliga, el partido será complicado y nos vamos a encontrar a un Maccabi que en los últimos años no ha conseguido lo que ha querido, pero que es un equipo muy peligroso porque solo han ganado un partido, algo es un poco engañoso". Sobre el partido, dijo que "esperamos un partido muy físico y muy dinámico, porque tienen jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, por eso esperamos un partido muy difícil, pero tenemos ganas de jugarlo".

Y finalmente fue preguntado sobre, cómo ve que el equipo sea el que mas rebotes ofensivos recoge por partido en la Euroliga. Y solo se centro en que "el entrenador siempre pide mucha agresividad en defensa y creo que tenemos los jugadores para intentar hacerlo. Es algo que queremos mantener y algo que creo que estamos haciendo bien", finalizó.