Pablo Laso: "¿Un Palau más caliente? Difícil"

Pablo Laso ha atendido a los medios de comunicación tras finalizar el último entrenamiento del Real Madrid antes de visitar el Palau Blaugrana para verse las caras ante el Barça por tercera vez en esta temporada, la primera en terreno hostil.

Aspectos fundamentales en un Clásico

"Hay que entender que es un partido muy exigente. Jugamos contra un gran equipo. Debemos ir conscientes de que es un partido difícil. En caso contrario, no vamos a estar preparado para competir y será muy difícil ganar. El rival es de muchísima entidad y es muy importante que el equipo juegue muy concentrado durante todo el partido", comenta Laso.

El ambiente en el Palau

Teniendo en cuenta los dos partidos que ya ha habido en Madrid y la situación en Cataluña, Laso ha sido irónico al ser preguntado si espera un recibimiento más candente de lo habitual: "¿¿Más?? Es difícil. El Palau siempre aprieta mucho. La gente está muy encima. Es un campo relativamente pequeño. He leído que está todo vendido. Son situaciones normales, no espero nada que no haya vivido antes".

El técnico merengue añade que no ha recibido recomendaciones especiales: "Me centro más en el partido. Hay mucho ambiente, pero no he pensado en nada fuera del partido. Como entrenador, lo único que me preocupa son los jugadores del Barcelona que desde luego son de gran calidad".

Cada partido es diferente

"El primero fue una final, el segundo un partido de liga regular de Euroliga y este lo es de Liga Endesa. Todos tienen importancia diferente, pero lo que no cambia son los rivales. Entre comillas es un partido más de la liga regular, no hay más que esto. Los Real Madrid-Barcelona siempre generan mucha atención, pero es un partido más", explica Laso.

Reyes y Llull bajas, Carroll listo

"En el entrenamiento el único que no estaba es Llull, es baja segura. Felipe sabíamos que no terminaría el entrenamiento dado que es el primer día que estaba con el grupo, es baja segura. Los otros 13 están disponibles. Carroll ha venido bien, algo que no sorprende", desvela Laso.

La defensa en el poste bajo

El duelo entre Randolph y Mirotic o el de Tavares con Davies son uno de los focos de atención y donde el Barça espera hacer mucho daño, pero Laso no se ciñe solo al juego interior: "En los Barcelona-Real Madrid hablar solo del juego interior, rebote o porcentaje de tiro sería muy poco. Estamos hablando de grandes equipos y centrarlo en la defensa interior como clave del partido es bastante poco. Para ganar al Barça tienes que hacer un partido muy completo".

16 posibles Clásicos durante la temporada

Dos de ACB, dos de Euroliga, diez de Play-Off y otro en la Copa. "No sabía que tantos. Entre comillas sería bueno. Significaría que el Real Madrid está jugando por todo. Si la cosa sigue como hasta ahora, los dos equipos estamos a un nivel alto. Cada partido es diferente. 16 suenan muchísimo pero cada uno no tendrá nada que ver con otro", comenta Laso.

El cambio de ciclos durante la temporada

"Cada temporada es diferente. Cinco jugadores nuestros jugaron la final de un mundial y venían bastante trillados. Entiendo que sea una situación especial más el fichaje de Mejri. Dentro de los gráficos que tenemos de minutos y partidos, hay jugadores que obviamente por el mundial tienen momentos mejores y peores. Hay muchas situaciones que no puedes controlar. Nadie me dijo al principio de temporada que Felipe iba a estar lesionado. Son cosas que hay que ajustar. Nuestro diciembre ha sido bueno en líneas generales. Los jugadores han sido capaces de suplir las ausencias. El equipo tiene margen de mejora todavía y ha habido situaciones que han favorecido a algunos jugadores. No dejaría de titular que el mundial cambia la preparación del equipo durante el año, pero es verdad que ha influido", explica Laso.

El partido ante Panathinaikos

Respecto a si el Madrid realizó el mejor juego colectivo ante el cuadro griego, Laso comenta que "hicimos un buen partido. En la línea defensiva que estábamos jugando en los últimos partidos, bastante sólidos. Controlamos el rebote y nos permitió tener el control del ritmo. Todos hablan de que tiramos 40 triples, para mí tiramos pocos. Tuvimos ocasiones de tirar más, tuvimos un acierto normal. No fue un grandísimo partido, pero sí lo entendimos muy bien defensiva y ofensivamente".