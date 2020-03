Entrar en Playoffs estará caro en el Oeste

Playoffs,ese es el objetivo de toda franquicia al llegar la postemporada, y este año en el Oeste el último puesto que da ese privilegio estará muy disputado, pues Memphis Grizzlies, Pelicans, Portland Blazers, Sacramento Kings (y quizá) San Antonio Spurs lucharán por ese octavo puesto que les dé opciones para luchar por el anillo.

La situación de los equipos y sus posibilidades:

Memphis Grizzlies: Los “rookies” al poder

8º- 32 victorias

La franquicia de Tennessee es ahora mismo la que mayores posibilidades tiene de llegar a los Playoffs, pues a pesar de llevar una racha de 4-6 en los últimos partidos, el equipo ha demostrado que tiene capacidad para superar a equipos grandes (ganó a Lakers).

Pero si por algo destaca la franquicia es por la gran calidad de sus jugadores, empezando por el “rookie-star” Ja Morant, ya que el con sus 17.6 puntos y 6.9 asistencias por partido está liderando (en su primera campaña en la NBA) a estos Grizzlies. Otro “rookie” que está apareciendo es el alero Brandon Clarke, que con sus 12 puntos por partido, está reclamando mayor importancia en los esquemas de Jenkins. Pero además, la franquicia cuenta con jugadores como Jaren Jackson Jr que en su segundo año como profesional, el ala-pívot está aportando 16.9 puntos por encuentro. Entre tanto “novato” la nota de experiencia la pone Jonas Valanciunas, un pívot que además de inteligencia en el juego aporta un gran juego interior que le hacen promediar 14.9 puntos y 11.2 rebotes por choque.

Así pues, la franquicia de Tennessee está caracterizada por poseer una plantilla liderada por jóvenes promesas que asumen su papel de “piezas importantes”, pero sin olvidar la experiencia que aportan otros jugadores como Valanciunas.

Veremos si son capaces de mantener este octavo puesto hasta el final de la temporada regular.

Próximos partidos: vs Portland, vs Utah, vs Spurs.

Portland: Lillard como argumento principal

9º- 29 victorias

Portland, la ciudad que vio nacer la marca “Nike” quiere ver renacer a su franquicia que en su día (1977) fue campeón de la NBA, por eso esta temporada los chicos de Oregón deberán hacer todo lo posible para hacerse con ese preciado octavo puesto, del que se encuentran a tan solo 3 victorias.

Esta franquicia tiene cuerda para rato, y es que liderados por un gran Damian Lillard (28.9 puntos y 7.8 asistencias por partido) deberán seguir apurando sus opciones de Playoffs.

Pero además del base, los Blazers cuentan jugadores altamente capacitados como CJ McCollum que en su séptima temporada en la franquicia de Oregón, está aportando 22.5 puntos y 4.1 rebotes por encuentro. Otro jugador destacado, pero que está algo infravalorado es Hassan Whiteside que aporta gran estabilidad defensiva al equipo, ya que aporta 14.2 rebotes por partido, pero que a nivel ofensivo tampoco se queda atrás con sus 16.3 puntos por encuentro. Por último, hablar de uno de esos “viejos rockeros” de la NBA que posee Portland que es nada más y nada menos que el 10 veces All-Star,Carmelo Anthony que aporta el equipo experiencia, pero también una media 15.3 puntos por partido, y es que “Melo” no se rinde.

En conclusión, podemos definir a este equipo como un equilibrio perfecto entre calidad y cantidad, es decir, el equipo no se basa en un único jugador (aunque si es cierto que Lillard sobresalta) ya que cualquiera de sus jugadores pueden decantar un partido.

¿Reaccionará a tiempo el equipo de Lillard, Carmelo, Whiteside...?

Próximos partidos: vs Grizzlies, vs Rockets, vs Timberwolves.

Pelicans: Mucho más que Zion

10º- 28 victorias

El nombre más repetido esta temporada en la ciudad de Nueva Orleans es el de Zion Williamson, un “rookie” que la franquicia de los Pelicans adquirieron en el primer puesto del Draft en 2019 y que, a pesar de haber estado media temporada lesionado está siendo el principal referente en el parqué (23.6 puntos y 6.8 rebotes por encuentro) aun conociendo su nula experiencia en la NBA.

Pero en New Orleans, no solo existe Zion, sino que hay otros jugadores que están realizando una buena temporada como puede ser el base Lonzo Ball, y es que el mayor de los Ball está disfrutando de una buena temporada en el equipo de Luisiana, aportando una media de 12.4 puntos, 6.2 rebotes y 7 asistencias por partido, unos números que ayudan a los Pelicans en su búsqueda del octavo puesto.En la posición de escolta (pueden jugar de base) hay que destacar a otros dos jugadores como son Jrue Holiday (hermano de Justin y Aaron Holiday, también jugadores de la NBA) que está promediando 19.6 puntos por partido y por otro lado, J.J. Redick que a sus 35 años (y sus 14 como profesional) el jugador originario de Tennessee está aportando una media de 14.9 puntos por encuentro.

Pero si realmente queremos hablar del jugador más influyente del equipo debemos dirigir nuestras miradas al alero Brandon Ingram que en su primera temporada como Pelican está sumando una media de 24.3 puntos por choque. Estas cifras anotadoras son muy superiores a las ofrecidas las temporadas pasadas en Lakers, de donde salió con dirección a Nueva Orleans entrando (Ali igual que Lonzo Ball) en el intercambio por Anthony Davis (“La Ceja”). Por eso, debido a este gran “subidón” anotador Ingram es uno de los favoritos al Jugador Más Mejorado (con respecto al año anterior).

Una vez conocidos los Pelicans ¿Tienen posibilidades de Playoffs?

Próximos partidos: vs Sacramento Kings, vs Utah Jazz, vs Clippers.

Kings: Buddy Hield y De’Aaron Fox, la dupla de oro

11º- 28 victorias

En California abundan las grandes franquicias (Clippers, Lakers, Golden State), pero Sacramento Kings, la franquicia menos “populista” del estado quiere dejar de serlo, y para eso buscan entrar a unos Playoffs de los que se encuentran (al igual que Pelicans) a solo 4 victorias.

El equipo de la ciudad capitalina de California (Sacramento) está liderado principalmente, por dos jugadores claves como son el escolta nacido en Bahamas, Buddy Hield que en su quinto año como profesional tras su experiencia en Pelicans, precisamente uno de los equipos con los que se disputa los Playoffs, está aportando a los Sacramento Kings 19.8 puntos y 4.8 rebotes por partido. Recordemos también que Hield es el actual campeón del concurso de triples.

Por otro lado, hay que destacar al base de 22 años, De’Aaron Fox que está siendo la gran esperanza de los Kings, ya que gracias a su promedio de 20.4 puntos, 4 rebotes y 6.8 asistencias por choque el equipo se mantiene en la pelea por los Playoffs.Además de aportar en la función anotadora, estos dos jugadores le aportan juego y rapidez al equipo, algo vital para cualquier franquicia.

Además, en esto equipo la calidad no solo se encuentra en sus dos estrellas, sino que hay otros jugadores que también aportan mucho al conjunto, entre ellos podemos destacar al alero Harrison Barnes (14.7 puntos y 4.8 rebotes), también al ala-pívot de segunda temporada Marvin Bagley III (promedia 14.2 puntos y 7.5 rebotes por partido), el escolta serbio Bogdan Bogdanovic (14.5 puntos, 3.2 rebotes y 3.2 asistencias por duelo) o Richaun Holmes que promedia 12.8 puntos y 8.3 rebotes por encuentro.

En definitiva, un equipo muy completo que buscará aprovechar sus oportunidades para alcanzar el objetivo. ¿Ganarán a los Pelicans en el próximo partido?

Próximos partidos: vs Pelicans, vs Nets, vs Dallas Mavericks.​​​​​​​