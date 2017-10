Resumen Valencia Basket vs Real Madrid (82-86)

Google Plus

Uno de los dos tenía que perder su primer encuentro en Liga Endesa, y el Madrid se llevó un encuentro muy disputado. Un partidazo en toda regla entre los dos mejores equipos del panorama nacional. Valencia se queda con un balance de 3-1, en la zona noble de la tabla, mientras que los de Pablo Laso suman el 4-0, idéntico resultado que Barcelona y Montakit Fuenlabrada.

La conexión eslovena otorgó la cuarta victoria de la temporada regular al Real Madrid, aunque fue un nombre por encima del resto: Luka Doncic. El próximo Nº1 del Draft de la NBA rozó el triple-doble (16 puntos, siete rebotes, 10 asistencias, 25 valoración). Aunque igual de determinante fue Randolph (18 puntos, seis tebotes, 20 de valoración).

Mucho juego interior de Valencia Basket: Pleiss (15 ptos, 8 reb, 22 val) y Thomas (15 ptos, 6 reb, 14 val) destacaron en el cuadro local

Curioso que Valencia Basket haya valorado mejor que el Real Madrid (95 a 91) pero sus porcentajes de tiro son peores: 43/55 en tiros de dos, 34/45 en triples

Final extraño en la Fonteta. Ayón robó un balón en la última posesión taronja. Con 24 segundos de posesión y 28 en el reloj, Vidorreta decidió no hacer faltas: "me podían pitar antideportiva con la nueva reglamentación y ahí sí que se acababa el partido", explicó después. Campazzo encontró un hueco y anotó. Y sentenció un partidazo

¡FINAL DEL PARTIDO!

0:03 ¡Canasta de Campazzoooooo! Gana el Madrid. Valencia Basket decidió defender y no hacer falta para poder atacar con los cuatro segundos restantes. Pero el Facu no falló su bomba.

¡La roba Ayón! El Madrid lo tiene en su mano

Suena 'Welcome to the Jungle' en la Fonteta. ¡No es para menos!

0:31 ¡Triiiiiipleeee fundamental de Taylooooor! Movió bien el Madrid, Campazzo para Randolph y éste se la dio a Taylor en la esquina. Resta medio minuto, dos arriba Real Madrid, posesión Valencia. ¡Madre mía!

0:49 Canasta de Dornekamp. ¡El partido en un puño!

2:15 ¡Doooooornekamp! Otro triple de Valencia, esta vez sí estaba defendido. Reponde Ayón en el otro aro.

2:57 ¡Tripleeeee de Sasssstre! Estaba solísimo el alero. ¿Y la defensa del Real Madrid? ¡Se cae la Fonteta!

3:26 ¡Thomaaaas, Thoomas, Will Thomaaaas! Otro triple abierto para colocar a los suyos a cuatro. ¡HAY PARTIDO!

3:50 ¡Bueno, bueno! Qué salto de Campazzo para taponar la penetración de Green.

4:09 ¡Triple de Thoooomas! Se agarra al partido el Valencia

4:36 ¡Canastoooon de Doncic! No le para nadie, literalmente. 'Qué entrada!

5:13 Doncic al límite de la posesión. Dos puntos más para él.

5:39 Dos puntos para Green, que se marchó de su par y no recibió ayudas

6:24 No iba a fallar cuatro seguidos...¡triiiiple de Carroll! Ocho arriba Real Madrid

7:07 Responde Kuzmic en la otra canasta. Tiempo de grandes

7:54 Pleiss, como no, para abortar el parcial blanco

8:08 ¡Otra vez! ¡Pero Anthony! Acrobático 2+1 del ala-pivot, que le saca la falta a Doornekamp. Ojo que el Madrid toma distancias y el tiempo apremia. +6

8:38 ¡A volar Randolph! Capturó y metió para abajo el rebote tras triple de Carroll.

9:19 El Madrid ha salido a comerse al rival. Dos robos en menos de un minuto que voltean el marcador

¡Cuenta atrás! Diez minutos para el final del partido

Luka Doncic está a cuatro rebotes y dos asistencias del que sería su primer triple-doble en Liga Endesa. ¿Lo conseguirá?

0:00 Falló el triple lejano Doncic. Resta un cuarto, manda Valencia por uno: 62-61

0:33 ¡Tripleeeee Raaafa Martínez! No falla el capitán. ¡Como Randolph! Vuelve a anotar en suspensión el jugador con pasaporte esloveno

1:01 ¡Raaaaaaaandoooolph! ¡Otro triiiiple! Esta vez desde cabecera. Parcial de 0-6 que lleva su nombre. Cabreo de Vidorreta, que pide tiempo muerto.

1:27 ¡Treeeees de Randolph! Pase de Doncic, atrajo la atención Kuzmic y encontro colo a Randolph desde la esquina

1:46 ¡Mate de Pleiss! No tiene rival en la pintura el alemán. Laso no sabe cómo pararlo. Y Valencia Basket está circulando bien hasta encontrarle en una posición idónea.

La defensa de Valencia funciona en este cuarto. El Madrid lleva solo 10 puntos.

3:06 ¡Doornekamp de dos! Fundamental su acierto para que Valencia Basket mande en el marcador.

3:25 Anota los dos. Hablan ahora los árbitros y Rafa Martínez tendrá un tiro libre más por técnica a Pablo Laso. Un poco de despiporre ahora en pista

3:25 ¡Triipleeeeee Caaaaampazzooooo! Contestación inmediata del argentino. Pero OJO, antideportiva a Ayón, que empujó en el rebote a Pleiss sin opción de jugar el balón. Tendrá dos tiros el gigante del Valencia

4:20 ¡Triiiipleee de Doornekamp! Valencia se pone a uno. Cuatro rebotes ofensivos capturó Pleiss en la jugada. ¡Luchador!

5:13 Recuperó el balón Sastre y se la dio a Pleiss para que machacara. Ahora hay falta en ataque de Ayón y la Fonteta se enciende. Los colegiados avisan de técnica a Laso.

5:30 Tango de Ayón en la pintura. Juego de pies brutal y canasta. No perdona una posesión el Real Madrid.

6:37 Basket fácil de Sastre. Ahora fue la defensa del Madrid la que permitió una penetración cómoda del alero.

7:00 Canasta de Pleiss a pase de Sastre. Responde Reyes debajo del tablero. Error de la defensa local

2+1 de Luka Doncic, que lo hace fácil. Amago y hacia dentro. Fundamentos. Tercera personal de Dubljevic

Dubljevic empieza dominando abajo. Dos rebotes consecutivos y un tapón a Ayón para el ídolo de la Fonteta

¡Comienza el tercer cuarto!

Nombres propios: Luka Doncic valora 14 al descanso con nueve puntos, tres rebotes y cinco asistencias. Camino del doble-doble

En Valencia Basket el mejor en la primera mitad es Erick Green con 10 puntos y 14 de valoración, a pesar de que no encuentra los porcentajes de acierto de otros días

Carta estadística: mucho acierto de ambos equipos desde el triple: 40% VAL (6/15), 40% RMB (4/10)

La diferencia está en los tiros de dos, donde el RMB alcanza un 60% (14/23) mientras que VAL baja de la mitad (44% con 8/18)

0:00 ¡Triiiiiiipleeeeee Saaaaastreeee! Acierto sobre la bocina del internacional español para dejar el partido en un pañuelo. AL DESCANSO, 39-43 para el Madrid

0:27 Saca la falta Green a Randle, que aún tiene que habituarse a las reglas de nuestra liga. Anota los dos el escolta

0:37 ¡Tripleeeee de Randle! Estreno en Liga Endesa con una asistencia-sin mirar- de Doncic. Hace lo que quiere el base. +10 RMB, lo para Txus

1:50. Doornekamp anota y responde Campazzo de igual manera. Valencia quiere descanso antes de que el Madrid eleve su renta.

2:50 Qué manita de Randolph. Buena elevación desde cinco metros. Tiempo muerto de Valencia Basket

3:50 ¡Tripleeeeeee de Green! Pero 2+1 inmediato de Kuzmic en el otro aro. ¡Qué partido!

4:20 ¡Luka, de que planeta viniste! Otro clinic de control de balón ante Van Rossom. Y claro, posteo, tablero y dentro.

5:40 Dos puntos más para Doncic...¡que contesta Sastre desde el 6,25!

6:10 Debuta Randle en Liga Endesa con el Real Madrid

6:14 ¡Triiiiiple de Randolph! No falló su tiro liberado desde la esquina

07:40 ¡Tripleeee de Abalde! Valencia reduce el parcial blanco. ¡Juventud al poder!

¡DONCIC! Vaya canasta del esloveno. Reverso, rectificado y 2+1 ante Rafa Martínez. Imparable.

No entraron el triple de Pleiss ni el de Doncic. FINAL DEL PRIMER CUARTO (18-18)

¡Buenooooo! Airball de Kuzmic en su primer tiro libre. Emulando a sus colegas de la NBA

Santi Yusta, Kuzmic y Randolph, en cancha.

¡Abaaaalde! Buena penetración del ex del Joventut. Valencia Basket se pone por delante por primera vez. ¡Y se cae la Fonteta! Tiempo muerto de Laso

¡Treeeeeees de Rafa Martínez! Su 710 triple en Liga Endesa. El capitán al rescate.

Primera canasta de Pleiss tras Pick and roll. ¡Y para abajo Ayón, pase de Doncic! Magnífica puerta atrás del pívot

Vidorreta, a los suyos: "Hay que ir más fuerte en el rebote contra Felipe". No le falta razón al vasco.

Dos puntos fáciles para Rafa Martínez, que encontró pasillo por el medio de la zona blanca. Caseur anota a la contra tras una buena acción individual. Tiempo muerto, el primero del partido.

Ya está Doncic en pista. Show must go on

¡Triiiiipleeee de Thomas! Después Reyes hizo lo de siempre: rebote y canasta

Dubljevic lleva ya cuatro rebotes, dos de ellos ofensivos. Vidorreta le da descanso y sale Pleiss. Valencia se acerca.

El Real Madrid logra las primeras ventajas con un Ayón dominante en la pintura. Green es el hombre faro de los taronja en ataque

Valencia juega con Van Rossom. Green, Sastre, Dub y Thomas

El Real Madrid ha salido con Campazzo, Caseur, Taylor, Reyes y Ayón

¡ARRANCA EL PARTIDO!

Toda la información del encuentro con la previa del partido Valencia Basket vs Real Madrid

Arbitrarán el partido los colegiados Juan Carlos García González, Sergio Manuel y Rubén Sánchez Mohedas

La Fuente de San Luis colgará el cartel de 'no hay billetes' para el partido ante el Real Madrid. No habrá la invasión para celebrar el título de Liga, pero las pasiones y los decibelios de ánimo serán similares.

Randolph frente al Zaragoza. Foto:ACB

Atentos a: Anthony Randolph. El campeón del Eurobasket con Eslovenia ha empezado tan fino como su nivel en ese torneo. La alianza con Doncic crece a ritmos agigantados y sin la presencia de Llull gana más peso y protagonismo como canalizador ofensivo. Así lo prueban sus datos: media de 16,3 puntos, 7,6 rebotes y 20 de valoración en lo que llevamos de Liga Endesa.

Green ante el Betis. Foto:ACB

Atentos a: Erick Green. El fichaje estrella de Valencia Basket es la mejor noticia del equipo en este inicio de temporada. El combo estadounidense ya es pilar básico en los esquemas de Vidorreta, promediando un monstruoso 21,3 puntos y 24,3 de valoración en las tres primeras jornadas, solo superado por Henk Norel. Está por ver si el Madrid encontrará el remedio para pararle.

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid. Foto: ACB

Pablo Laso no quita ni un mérito al actual campeón de Liga Endesa y de la Supercopa: “Juegan en una cancha que aprieta mucho y lo están haciendo muy bien. Tienen referentes muy claros en el interior con Dubljevic y Pleiss. Thomas y Doornekamp les dan apertura de campo, Green les crea mucho juego en el exterior... Es un equipo muy completo. Es el actual campeón y será complicado”

Vidorreta junto a Vives. Foto: ACB

Txus Vidorreta se estrena en un Valencia-Real Madrid, y conoce la dificultad del partido: "es un equipo que tiene muy claro cuál es su ADN, cuál es su estilo de juego y viene en buena línea con cuatro victorias consecutivas Además del fichaje de Randle, recuperan a Rudy Fernández, por lo que probablemente la única baja con la que cuenten sea la de Thompkins". El vasco desestima el factor cansancio: "ya sabíamos que va a haber muchas jornadas dobles de viernes-domingo, jueves-sábado. Ahora lo más importante es recuperar a los jugadores después del esfuerzo realizado este viernes en Moscú y estar con la máxima energía para un partido tan exigente como lo es siempre jugar contra el Real Madrid".



Una instantánea de la final del año pasado. Foto: ACB

Si los precedentes históricos son favorables al Real Madrid (72 partidos con un balance de 47 a 25), en condición de visitantes, los de Laso también vencen, pero por un margen mucho menor (17 a 19). Más igualado aún representan los duelos de la temporada pasada (cuatro a tres para el equipo madrileño). El conjunto blanco ha ganado en sus cuatro últimas visitas a Valencia en Liga Regular. Como curiosidad, Vidorreta se ha impuesto con el Iberostar Tenerife a Laso en dos de sus últimos tres duelos.

El Real Madrid aún no conoce la derrota en Liga Endesa, tras vencer los tres duelos disputados frente a Andorra, Bilbao y Zaragoza. También sumó como victoria el debut europeo ante Efes (74-88) La de la Fonteta es la primera prueba de fuego en la competición doméstica. Los de Pablo Laso ya salieron perdedores en la serie final de la anterior campaña. ¿Habrá revancha?

El Valencia Basket, por su parte, llega al encuentro con un balance de 3-0 en Liga Endesa, tras derrotar a Betis, Obradoiro y Tenerife, aunque cayeron esta semana en Rusia ante el Khimki en Euroliga (75-70). El factor cansancio esta vez no debería ser diferencial. Además de la profundidad de banquillo, el Real Madrid también disputó partido continental entre semana.