Baskonia vence al son de un tocado Larkin

La entidad de Zurbano hace olvidar su mal partido en Estambul imponiéndose al club zaragozano por 88-99. Los hombres de Sito llevaron la iniciativa en prácticamente todo el encuentro quitando los primeros instantes del choque. Larkin volvió a demostrar su calidad para asociarse con Budinger y Bargnani. El point guard baskonista acabó tocado físicamente, no obstante, la continua lucha entre el querer y el poder, trajo como resultado un recital del norteamericano con 30 puntos, seis asistencias y tres rebotes para 36 de valoración. Además, a pesar de que el timonel baskonista fuese el más destacado del encuentro, Il Mago y Budinger también tuvieron gran responsabilidad en el decimoquinto triunfo de los alaveses en la liga nacional. El italiano enseñó su verdadero nivel siendo clave con 18 puntos, cinco rebotes y tres asistencias, mientras que el alero norteamericano anotó 15 tantos, además de capturar siete rebotes, tres de ellos ofensivos.

MVP Larkin con 30 puntos y seis asistencias

Andreu Casadevall planteó al principio del choque empezar a defender en zona 2-3 y, en consecuencia, logró sus primeras rentas en el electrónico (14-11). Baskonia no se sentía cómodo sobre el parqué debido a que no buscaban ninguna forma de romper la dura defensa de los zaragozanos. Sin embargo, con la salida de los dos torres baskonistas, Voigtmann y Bargnani, y su playmaker Laprovittola, los vitorianos consiguieron darle la vuelta a la tortilla para llevar la batuta del encuentro. Endureciendo el nivel defensivo, y con Larkin rompiendo la primera línea de la zona con su primer paso eléctrico, los pupilos de Sito consiguieron ponerse cinco arriba al final del primer cuarto.

Liderazgo de Shane Larkin

Empezaba el segundo cuarto en el Príncipe Felipe y el dorsal 0 de Baskonia lideró a su conjunto anotando tres triplazos en un abrir y cerrar de ojos. El base eléctrico, cortocircuitó la zona 2-3 del rival a base de asistencias de lujo y bombardeos desde el perímetro. Uno de ellos en catch and shoot, otro tras un bloqueo directo, y el último y el más espectacular, tras una acción de playground. El cerebro baskonista cogió los galones de su equipo y le puso los patines a la defensa rival después de cada dribling. De este modo y a base de correr en transición, Baskonia logró mantener el resultado en cinco puntos de diferencia, 39-44 antes del paso por los vestuarios.

[foto acb.com]

Defensa en individual a partir del tercer cuarto

En el tercer cuarto, el coach de Tecnyconta cambió de estrategia y ordenó a su equipo a defender en individual. Sin embargo, esto le trajo pocas acciones positivas, y el club vasco aprovechó para salir al contragolpe para acabar con dos bandejas fáciles. Pero el Zaragoza no se rendía, y tras un triple de Gecevicius se ponían a tan solo tres puntos en el marcador (52-55). Mientras tanto, Larkin se dolía en el banquillo y Baskonia no conseguía cerrar el rebote defensivo. No obstante, Budinger y Bargnani hicieron de Larkin para aumentar la ventaja visitante hasta los ocho puntos antes de dar comienzo al último cuarto (64-72). En esos instantes, el número uno del Draft del 2006, atacó el rebote ofensivo como nunca, luchó en defensa, y fue agresivo al aro dejando hasta un mate potente que fue directo a las repeticiones. Il Mago dejó boquiabierto a gran parte de la afición patatera.

En el último cuarto, el mismo problema de los últimos encuentros volvió a aparecer, la defensa del pick and roll. Sin embargo, no tuvo demasiada influencia para los alaveses y lograron mantener la diferencia en el electrónico. Por otra parte, los problemas físicos de Larkin iban a más, y había situaciones del encuentro que hasta le costaba caminar. Pero Shane fue duro. Quizá forzó demasiado su físico, pero logró su objetivo, que era la victoria.

Al final, Baskonia se impuso por 88-99 y se verán qué consecuencias traen las molestias de Larkin. El próximo objetivo vitoriano será vencer el jueves al Emporio Armani en casa.