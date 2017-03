Google Plus

Previa Baskonia-Valencia BC; no solo vale ganar | Foto: Baskonia

Dos de los mejores equipos de la liga doméstica se verán las caras este domingo en un partido que no solo vale ganar. Para el partidazo de la semana, ninguno de los dos bloques llega en su mejor momento de forma, Valencia viene de perder una dura final de Copa del Rey contra el Real Madrid y de recibir una paliza en la competición europea frente al Khimki en Rusia. Por parte de Baskonia, los vitorianos han ganado sus dos últimos encuentros, sin embargo han perdido seis de los últimos ocho encuentros de la Euroliga y cayeron en el torneo del KO que se disputaba en su feudo en semifinales. Aunque pocos, por no decir ninguno, dirían que el Iberostar Tenerife sería líder de la Liga Endesa en la jornada 22 con 16 triunfos embolsados, los tinerfeños se sitúan en la cima de la clasificación general, mientras que tres equipos, entre ellos los vascos y los valencianos, se mantienen a una sola victoria del líder con 15 victorias.

Primero conviene echar la vista atrás. Octava jornada, los conjuntos dirigidos por Pedro Martínez y Sito Alonso se medían en Pabellón Municipal Fuente San Luis en el duelo que se decantó a favor de los locales. El marcador final fue de 99-91 gracias a una soberbia actuación de Antoine Diot con 28 puntos y seis asistencias. A pesar de que el triunfo fuese lo más importante, los dos conjuntos también sabían la importancia del basket-average, y el +8 a favor del Valencia BC dejaba las puertas abiertas de cara al partido de vuelta para que los alaveses pudieran, además de vencer, superarlos con una renta superior a ocho puntos. Es decir, si los valencianos ganasen el choque del domingo, tendrían el basket-average ganado con los vitorianos, y en caso de que los vitorianos vencieran, los patateros tendrían que ganar por más de ocho puntos para que en caso de empate en la clasificación general, el desempate se decantase a favor de los vascos.

Hanga, defendido por San Emeterio | Foto: Baskonia

Valencia BC; a olvidar el mal trago

Los pupilos de Pedro Martínez están cuajando una grandísima temporada tanto en la competición nacional como en la continental, y están a un paso de alcanzar las semifinales a nivel europeo. Para ello necesitarán ganar el desempate a un partido frente al Khimki debido a que fueron derrotados en Rusia por 82-67. Seguramente, los taronja estarán más pendientes del partido correspondiente al Eurocup que se disputará el próximo miércoles, aunque esto no quiera decir que no van a luchar en el choque que tendrá lugar en Vitoria.

Baskonia; el regreso de Shengelia

Sito, en la cuerda floja

Los gasteiztarras no han logrado despejar las dudas que se han creado por los malos resultados en el último mes. No cabe duda de que su coach madrileño, Sito Alonso, estuvo en la cuerda floja hace dos partidos, después de que perdiera contra el Anadolu Efes mostrando una muy mala imagen, sin embargo ha logrado dos victorias frente a Tecnyconta Zaragoza y Armani Milano, que han reducido un poco las críticas hacia el entrenador. Para la alegría de los vascos, Shengelia volvió contra el conjunto italiano en Euroliga y estará para dar su 100% contra los taronja. El ala-pívot georgiano es una de las piezas fundamentales en los esquemas de Sito, y Baskonia ha notado su ausencia a lo largo del último mes. Toko aporta mucho más de lo que se ve en una pista, es uno de los veteranos y líderes del club, y su carácter como jugador es una de las cualidades que no se compran, se tienen.

Bajas y altas

Shengelia y Blazic volverán a pisar el parqué del Buesa Arena, mientras que Bargnani no podrá disputar el encuentro por unos problemas en su espalda. En cuanto a los valencianos, Antoine Diot y Slava Kravtsov causarán baja para el partido del domingo.

Árbitros

Miguel Ángel Pérez, Luis Miguel Castillo y Jacobo Rial serán los encargados de pitar el partido correspondiente a la vigésima tercera jornada.