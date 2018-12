Protagonista de Oro.  Alejandro Valverde: el año más esperado

Para el de Murcia este ha sido un año más que perfecto, Alejandro ha demostrado estas últimas temporadas que está en una excelente condición física, ahora más que nunca se le ve disfrutando de las competiciones, corre con una soltura y fluidez particular en cada carrera, pareciera que después de lograr en el 2015 el tan esperado podio del Tour de Francia, lo liberó de una carga que tenía pendiente.

La temporada la inició en el Challenge de Mallorca donde no obtuvo mayores resultados. La cosecha de la pretemporada empezaba a dar frutos en la Vuelta Valenciana (Vuelta a Valencia), donde desde la segunda etapa comenzó a demostrar que estaba en buena condición para toda la temporada, se llevó dos etapas (Etapa 2 y Etapa 4) y la clasificación general, sin duda alguna Valverde apenas estaba calentando los motores. El ciclista regresó a su tierra de origen para participar en la Vuelta a Murcia donde se llevó la segunda plaza.

“El bala” se iría directo a Abu Dhabi donde se alzó con una victoria de etapa y con la clasificación general de la carrera, de ahí salto a correr la Volta a Catalunya que sería su puesta a punto para disputar las clásicas de primavera, en la Volta se llevó la victoria de dos etapa y también la clasificación general.

Victoria de etapa en el Tour de Abu Dhabi /Foto alejandrovalverde.es

Para la llegada las clásicas de primavera, Valverde era uno de los favoritos en llevarse varias victorias. La primera oportunidad fue en Strade Bianche, una de las carreras más emocionantes del año, que contó con condiciones climáticas muy duras, pero no pudo hacer más que un cuarto merecido lugar, tras una gran participación Tiesj Bennot (Ganador de la edición). Después de Strade Bianche era el turno de Amstel Gold Race donde logro el quinto lugar de la general.

Hasta ahora no había podido sacar ningún podio en las clásicas, la Flecha Valona era uno de los objetivos principales, donde le tocaba defender el título del 2017 (Alejandro Valverde ha sido ganador de la Flecha en 2006, 2014, 2015, 2016 y 2017), pero de nuevo no la tuvo fácil, esta no sería la oportunidad de ganar la sexta “Flecha”, tuvo que enfrentarse a un equipo Quick-Step Floors Cycling que llegó bien armado hasta el final de la carrera, dejándole el camino perfecto a el francés Jualian Alaphilippe ganador de esta edición seguido por “El Bala”.

Después lo intentaría de nuevo en Lieja Bastoña – Lieja, pero no fue un buen día para Valverde quien llegó treceavo en la general, con esta última el de Murcia terminaría su participación en las clásicas de primavera. Su próxima carrera sería La Route d´Occitanie donde obtuvo la clasificación general y seguidamente participo en el campeonato de España donde logró el segundo lugar detrás de Gorka Izagirre (Actual campeón de España).

Llegaba “La Gran Bucle” unos de los grandes objetivos del año donde compartiría el liderato con Mikel Landa y Nairo Quintana, un proyecto que aspiraba a mucho más, pero el equipo no obtuvo los resultados esperados (Alejandro Valverde, 14° de la clasificación general). Después del Tour se mantuvo tranquilo y no tuvo más competiciones hasta la Vuelta España donde siempre estuvo cerca de los líderes, fue el ganador de dos grandes etapas y quedo en un muy merecido 5 lugares de la clasificación general.

No se puede fallar.

Llegaba el turno de su amor platónico, la que nunca había podido ganar, pero que siempre la ha deseado. El Campeonato Mundial que tuvo sede en Innsbruck, era un circuito complicado, cuya característica principal era el gran desnivel que presentaba, adicional a la cantidad de kilómetros se le suman las grandes figuras que participarían en ella, a pesar de esto Valverde llegaba con aspiraciones de que este año sería el indicado para llevarse la victoria. Estaba respaldado por una selección española sublime, que contaba con grandes nombres como lo son Herrada, Castroviejo, Izagirre, Fraile, De la Cruz etc. Tenían la misión de asistirlo en todo momento y estar pendiente de achicar los cortes que se presentaran.

Cuando llegó la hora de la verdad, Romain Bardet (segundo lugar) y Michael Woods (tercer lugar) hicieron de la carrera un Infierno y el único que dio pie fue el murciano, que muy inteligente los llevó a su terreno, un sprint a 200 metros de meta, donde dio la estocada final para coronarse como el Campeón del Mundo, para muchos era el que más merecía vestirse de arcoíris, la guinda al pastel de una trayectoria profesional que muchos dirían como perfecta.

Alejandro Valverde en Innsbruck / Foto: movistarteam.com

Después, participo en Tre Valli Varesine donde no registro un buen lugar, seguido de La Milano-Torino donde consiguió el tercer puesto y por último la clásica II Lombardía (Onceavo). Para cerrar el año redondo, Alejandro quedo Primero en la clasificación UCI World Ranking sin duda alguna este será una temporada que el ciclista de Murcia Alejandro Valverde Belmonte tendrá no olvidará.