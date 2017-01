Kevin Suárez: "Me gustaría acabar la temporada con buen sabor de boca"

Kevin Suárez por delante de Larrinaga el pasado curso | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

A sus 22 años Kevin Suárez está llamado a dominar el Ciclocross nacional e internacional junto a Felipe Orts. El cántabro la pasada temporada dio el salto a la categoría élite en el campeonato de España, donde fue segundo, para estrenarse este curso con los élite en igualdad de condiciones. El corraliego tenía ante sí una campaña muy complicada, y hasta el momento se ha saldado con una quinta posición en la Copa de España, siendo segundo en Laudio y cuarto tanto en Muskiz como Karrantza, teniendo su única victoria en el Valle de Buelna. Fuera de las fronteras españolas Kevin ha sido trigésimo en la última Copa del Mundo de Hoogerheide (Holanda), además de ser 32º y 34º en las Copas del Mundo de Zeven y Valkenburg. Tras ser décimo octavo y vigésimo en sus últimos dos Mundiales en la categoría sub-23, el primer Mundial élite aparece en el camino de Kevin Suárez, quien tendrá ante sí una prueba de nivel en Bieles (Luxemburgo), un circuito que nadie conoce y que concluir lo más adelante posible será un objetivo nada fácil para el ciclista de Los Corrales de Buelna.

"Nunca se ha disputado allí una prueba y ninguno tenemos referencias, parece un circuito rápido, pero a ver como aguanta hasta el domingo, si suben las temperaturas, a poco que el sol pegue, se hará más técnico, más embarrado pero más patinoso"

Como no podía ser de otra manera, Kevin asume que terminar trigésimo en una Copa del Mundo no es un resultado espectacular, pero que sí muestra que las fuerzas están a la orden del día de cara al Mundial, donde los resultados de Rupchen y Hoogerheide no servirán de nada para hacer cábalas. "Es verdad que el 30 no es un gran resultado, pero lo mejor es que habiendo corrido sábado y domingo, la sensaciones fueron buenas, saliendo desde la sexta fila era complicado coger la cabeza, pero me mantuve sin problemas en un segundo grupo, de este fin de semana no se pueden sacar conclusiones de cara al Mundial, aunque Van der Haar vuelve a estar a un buen nivel como demostró ganando las dos pruebas, si el circuito se pone más pesado, Van der Poel es el máximo favorito, pero a Van Aert nunca hay que descartarle y ojo con Pauwels, que siempre está ahí en las grandes citas", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Kevin Suárez tiene claro que todos están en las mismas condiciones al no haber corrido anteriormente en Bieles, aspirando a ir de menos a más en la carrera y terminar lo más adelante posible. "Nunca se ha disputado allí una prueba y ninguno tenemos referencias, parece un circuito rápido, pero a ver como aguanta hasta el domingo, si suben las temperaturas, a poco que el sol pegue, se hará más técnico, más embarrado pero más patinoso, saliendo desde la quinta fila, es decir, desde bastante atrás, será complicado la cabeza, pero hay que luchar por salir lo mejor posible y coger tu ritmo, estar en el grupo que puedas, estar entre los 25 primeros sería un gran resultado, pero hay que ser realistas, y siempre me gusta exigirme y después de un año tan irregular, me gustaría acabar la temporada con buen sabor de boca", concluyó.