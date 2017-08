Google Plus

Vuelta a España 2017: Team Sky, garantía para Froome | Fotografía: Team Sky

Es de sobra conocido el potencial del Team Sky para las grandes vueltas y cuando tienen que acompañar a Chris Froome, uno de los máximos favoritos a llevarse el triunfo en la Vuelta, ponen toda la carne en el asador. El conjunto británico no da pie a la especulación y presentan un 'nueve' de garantías para poder llevar a su líder a lo más alto del podio en Madrid. Después de un Tour de Francia en el que nuevamente han sido muy superiores, el Sky llega a la Vuelta a España con ganas de repetir el triunfo de la ronda gala.

Como es habitual, la selección del Sky es muy completa y tendrá cubierto todos los terrenos. Aunque predominan los hombres que ayudarán a Chris Froome en la montaña, como Wout Poels, Mikel Nieve, Diego Rosa y David López, o para llevar bien colocado a su líder durante las etapas llenas es esencial. En este sentido, Christian Knees, Salvatore Puccio e Ian Stannard tendrán la importante labor de proteger a su líder en aquellas etapas que los jefes de filas siempre denominan como traicioneras. Gianni Moscon, que debutará en una grande, completa el Team Sky. El ciclista italiano tendrá la oportunidad de brillar durante una carrera de 21 etapas y poder certificar el estado de forma demostrado en San Sebastián y Burgos.

Alineación para la Vuelta a España 2017 | Fotografía: Team Sky

Equipo Team Sky para la Vuelta a España 2017

Ciclista País Edad Chris Froome Gran Bretaña 32 Wout Poels Países Bajos 29 Mikel Nieve España 33 Diego Rosa Italia 28 Gianni Moscon Italia 23 Christian Kness Alemania 36 David López España 36 Salvatore Puccio Italia 27 Ian Stannard Gran Bretaña 30

El líder, Chris Froome

Chris Froome celebra su cuarta corona en el Tour | Fotografía: Team Sky

En cuatro ocasiones de los últimos cinco años, que se dice pronto, ha logrado, Chris Froome, imponerse en el Tour de Francia. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en la Vuelta a España, su segundo gran objetivo durante las últimas temporadas. El ciclista británico afrontará la que será su sexta participación en la carrera española, sumando tres segundos puestos y tres victorias de etapa. Es una carrera que siempre ha comentado que le apasiona y año tras año intenta llevarse el triunfo final, aunque no lo ha logrado hasta el momento. En esta ocasión viene con la total mentalidad puesta en conseguir un doblete que se le ha resistido durante varias temporadas, Tour-Vuelta. Es un recorrido que se adapta a sus características, con la larga contrarreloj de Logroño, siendo uno de los máximos favoritos.

El gregario, Wout Poels

Por una lesión, no llegaba en las mejores condiciones para la disputa del Tour de Francia, por lo que Wout Poels no estuvo en la partida de la ronda gala. Después de su recuperación ha vuelto a la competición y siendo uno de los hombres más importantes para Froome, no podía faltar a la cita con la Vuelta. El ciclista neerlandés será el gran gregario del británico en esta edición de la Vuelta y llega en las mejores condiciones posibles. Reapareció en el Tour de Polonia y dejó muy buenas sensaciones llevándose una victoria de etapa y acabando tercero en la clasificación general. Sin ninguna duda, será uno de los pilares fundamentales del Sky y de Froome en esta Vuelta a España.

Wout Poels durante la disputa del Tour de Polonia | Fotografía: Team Sky

El escalador, Mikel Nieve

Mikel Nieve es otra de las piezas fundamentales de Chris Froome para lograr sus objetivos. El ciclista vasco afrontará su sexta Vuelta a España como uno de los grandes escaladores de la edición y con el claro objetivo de ayudar a Froome cuando la carrera se ponga cuesta arriba. Durante los últimos Tours siempre ha sido de los que más lejos ha llegado junto al británico y tratará de dar lo máximo por su líder. Además, el ciclista que la próxima temporada correrá a las órdenes de Orica-Scott, podría ser una gran baza para el equipo británico de cara a conseguir algún triunfo de etapa en las jornadas montañosas.

Atentos a Diego Rosa

Diego Rosa llegó al Team Sky como una de las grandes figuras jóvenes del ciclismo italiano tras deslumbrar con varias victorias con Astana. Sin embargo, no está pasando por su mejor temporada. A pesar de ello, el ciclista italiano será uno de los hombres a los que no habrá que quitarles el ojo del encima porque puede ser uno de los principales escuderos de Chris Froome. Tras una primera parte de la temporada donde no acababa de encontrase, en el Tour de Polonia ha comenzado a dejar muestras de que llega en un gran estado de forma para la disputa de la Vuelta a España. Fue el mejor escalador de la carrera polaca y una gran ayuda para su compañero Wout Poels en los momentos difíciles.

Posible revelación, Gianni Moscon

Gianni Moscon celebra su victoria en la Artic Race de 2016 | Fotografía: Artic Race of Norway

El italiano de 23 años, Gianni Moscon, debutará en la Vuelta a España y será su primera carrera de tres semanas. Durante la disputa de la ronda española tendrá la oportunidad de poder demostrar su calidad y comenzar a despuntar como uno de los grandes ciclistas del futuro. Su especialidad son las clásicas de primavera, quedando demostrado con un fantástico quinto puesto en la París-Roubaix de este año.

Además, se desenvuelve muy bien en las cronos, pues es el actual campeón italiano en esa especialidad. Quizá tres semanas se le harán largas, pero ya ha demostrado que se encuentra en forma en las carreras previas a la Vuelta y será uno de los hombres a los que habrá que tener en cuenta como posible revelación de esta Vuelta a España.

