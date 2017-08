Favoritos a la Vuelta a España 2017: Chris Froome, buscando el bote

Google Plus

El bote, el mejor premio de todos los programas televisivos, el premio de la lotería más esperado... Un objeto muy deseado, un sinónimo del objetivo de Froome, un doblete, un Tour de Francia, ¿una Vuelta a España? ¿Se llevará el bote, o no? ¿Volverá, o no? En VAVEL, el mejor análisis.

¿Un país propicio para él o, simplemente, un oasis?

El ciclista nacido en Kenya lleva conquistados cuatro Tour de Francia en los últimos cinco años, aunque nunca ha conseguido triunfar en La Vuelta a España, ya que los Nairo Quintana (Movistar Team), Alberto Contador (Trek-Segafredo), Juan Jose Cobo (Geox-TMC Transformers)... se han interpuesto en su camino. Pero el británico es un testarudo y este año seguirá con su objetivo entre ceja y ceja, llegando a España pletórico después de un disputado Tour de Francia, cambiando su preparación para intentar llegar mejor a La Vuelta e culminar su doblete con éxito. La duda de todos los seguidores es y será siempre la misma, ya que el británico siempre ha mostrado un gran compromiso con La Vuelta, pero si se lleva el premio: ¿volverá a competir en La Vuelta?

Froome con su único jersey de líder de La Vuelta | Fuente: Graham Watson

Froome iniciará su sexta Vuelta a España con tres segundas plazas (2011, 2014, 2016), una cuarta (2012) y un abandono en 2015 debido a una caída cuando la carrera transitaba por Andorra. La Vuelta de 2011 fue su primera participación y la única vez en la cuál ha podido llevar el maillot de líder, en una carrera que pintaba muy bien para los intereses del Team Sky, con Froome llevando el maillot de líder y trabajando por su cabeza de filas, Bradley Wiggins. En ese momento, Froome aún era un desconocido y tenía un duro trabajo que hacer para defender los intereses de Wiggins. Por lo tanto, el liderato solo le duraría una etapa, ya que perdería tiempo y Wiggins se enfundaría el maillot rojo que mantendría durante cuatro etapas, hasta que al llegar a la etapa catorce se destaparía un nuevo ciclista camino del Angliru. Un coloso, una dura etapa que coronaría a Juan José Cobo (Geox-TMC Transformers), desfondaría a Wiggins y empezaría a mostrar las capacidades de Froome que consiguió la libertad, dejando atrás a su jefe de filas. En las siguientes etapas, el británico conseguiría llevarse un triunfo, pero sin recortar los trece segundos que le distanciaron de Cobo en el podio de Madrid.

El podio de La Vuelta 2011 | Fuente: Graham Watson

En 2012, después de defender a su líder en el Tour de Francia no consiguió llevarse el éxito en La Vuelta cuando tuvo la oportunidad, ya que no pudo mantener la constancia y en muchas de las etapas le iba cayendo tiempo hasta que en el tramo decisivo de la carrera no mostró fortaleza, perdiendo cerca de tres minutos en el Cuitu Negru y ceder todas sus opciones en la siguiente etapa camino de Fuente Dé, en el espectáculo de Alberto Contador (Saxo Bank - Tinkoff Bank). Finalizó la carrera en cuarta posición, lejos del podio.

El inicio de La Vuelta le condena a no poder vencer, aunque se lleva una segunda plaza

En 2014 llegaba a La Vuelta después de un abandono en el Tour de Francia que le permitía llegar a España con frescura, pero a lo mejor sin el punto de forma correcto, provocando que en las primeras etapas perdiera un tiempo muy valioso. Uno de los ejemplos más claros fue la contrarreloj de la décima etapa en la cuál perdió mucho tiempo, sabiendo sus características al estar fuera de forma. Aunque, el carácter conservador de sus rivales provocó que llegara a la penúltima etapa con opciones de victoria en el final de Ancares, pero Alberto Contador (Tinkoff Saxo) volvió a demostrar su fortaleza y consiguió llevarse el triunfo y sentenciar la general final.

Froome al ataque en La Vuelta 2014 | Fuente: Tim de Waele

La mala suerte se cruzaría en el camino de Christopher Froome en la Vuelta a España 2015, ya que no podría tomar la salida en la duodécima etapa debido a las lesiones ocasionadas por una caída en la etapa anterior en la salida de Andorra la Vella, provocando una pérdida importante de tiempo y lesiones. El ciclista británico tuvo la caída cuando iba octavo de la general con 1'18" de diferencia respecto el líder Tom Dumoulin (Giant-Alpecin), pero con solamente 21" sobre el segundo clasificado, Joaquim "Purito" Rodríguez (Team Katusha).

En 2016 vuelve a sufrir con Alberto Contador, acompañado por Nairo Quintana

La Vuelta 2016 volvería a tener el mismo guión que en otras ediciones, con un Chris Froome perdiendo un poco de comba en las primeras etapas, aunque llegando vivo al tramo decisivo que se encaraba en la décimo cuarta etapa, donde se debía decidir la carrera, una etapa en la cuál entró de la mano de Nairo Quintana. Solamente perdía 54" con el colombiano, pero la carrera iba a cambiar camino de Formigal, al día siguiente. Una etapa trampa de solamente 118,5 kilómetros, pero con un perfil muy sinuoso. Alberto Contador (Tinkoff) llevaba perdido 3'28" y tenía ganas de ir a por La Vuelta, provocando que a pocos kilómetros de la salida decidiera lanzar la carrera. A su rueda se enganchó un grupo entre los cuáles aparecían algunos de sus compañeros y Nairo Quintana con algún gregario. El británico no consiguió entrar en el corte y empezó a perder terreno, llegando a la meta con una pérdida de 2'40" respecto al vencedor Gianluca Brambilla (Etixx-Quick Step), con Nairo Quintana entrando a 3". El líder se alejaba hasta los 3'37", una diferencia difícil de recuperar. Una contrarreloj favorable a sus intereses le permitió acercarse, pero no lo suficiente, ya que finalizó La Vuelta en segunda posición a 1'23" de Nairo Quintana.

Froome llevándose la úndecima etapa | Fuente: Javier Belver - Unipublic

Un 2017 de Tour

Chris Froome llegará a la Vuelta a España 2017 con solamente un triunfo, pero el más valioso, la clasificación general del Tour de Francia 2017, llegando a París con el maillot amarillo. Su cuarto Tour, aunque el más ajustado de todos con solamente 54" de diferencia sobre Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac), un ejemplo más de que a lo mejor el británico no llegará en estado de gracia, ya que en su preparación para el Tour no se puede encontrar ningún triunfo parcial.

Froome con el maillot amarillo en París | Fuente: Pauline Ballet - ASO

La temporada 2017 empezó sin éxito, ya que en el Herald Sun Tour no consiguió arrancar y se tuvo que conformar con una sexta plaza final. Posteriormente, en la Volta a Catalunya tampoco consiguió triunfar, ya que un corte en el pelotón en la sexta etapa provocó una pérdida innecesaria de tiempo que le alejó del triunfo final. En Romandía tampoco mostró su mejor versión, y finalmente, en Critérium Dauphiné solamente consiguió finalizar cuarto sin poder estar cerca de los primeros de la general. Aunque, llegó el Tour de Francia y consiguió estar lo suficiente bien como para mantener a sus rivales lejos, permitiéndole llevarse la victoria final.

Una Vuelta que tendrá que luchar

El británico se presentará en Nîmes con la intención de llevarse la Vuelta a España 2017, aunque deberá romper el maleficio de correr en España para poder llevarse la general final. Una Vuelta con un gran cartel de aspirantes a los cuáles deberá intentar derrotar en tres semanas de intensos esfuerzos. Para vencer, deberá derrotar a ciclistas como Vincenzo "El Tiburón" Nibali (Bahrain Merida) que llegará fresco sin haber disputado el Tour, Alberto Contador (Trek-Segafredo) con su último cartucho antes de su retirada, la juventud de Fabio Aru (Astana Pro Team) y Romain Bardet (AG2R La Mondiale), los gemelos Yates (Orica-Scott), Esteban Chaves (Orica-Scott)... unos aspirantes y un recorrido de lujo. Todo esto y mucho más lo analizaremos en VAVEL.com.

