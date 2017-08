Vuelta a España 2017: Trek-Segafredo, la despedida de Contador

Google Plus

Vuelta a España 2017: Trek-Segafredo, maquinaria engrasada para la despedida de Contador | Fotografía: Trek-Segafredo

Trek-Segafredo ha seleccionado un equipo competitivo para la Vuelta a España con la intención de dar el salto a los más alto del podio en la que será la última carrera profesional como profesional de Alberto Contador. Durante el Tour de Francia las cosas no fueron como todos hubieran deseado, aunque Contador dio espectáculo y Bauke Mollema supo moverse para conseguir un triunfo de etapa que tranquilizó al Trek-Segafredo. Para la Vuelta a España, el ciclista español será el jefe de filas y tratará de despedirse del profesionalismo brindando una victoria ante su público.

Trek ha presentado un 'nueve' en el que Jesús Hernández, Jarlinson Pantano y Peter Stetina serán los principales escuderos de Contador cuando lleguen las etapas de montaña. Por su parte, el joven ciclista francés Julien Bernard también jugará un papel principal para el español y podría brillar en la que será su segunda Vuelta a España. Para las etapas sin excesivo nivel de pendiente, aunque mucho nerviosismo, serán Koen de Kort y Markel Irizar los que protegerán a Contador. Para las llegadas masivas Trek-Segafredo contará con dos grandes sprinters que podrán luchar por los triunfos de etapa, John Degenkolb, que suma diez triunfos en la ronda española, y Edward Theuns.

Alineación Trek-Segafredo para la Vuelta 2017 | Fotografía: Trek-Segafredo

Equipo Trek-Segafredo para la Vuelta a España 2017

Ciclista País Edad Alberto Contador España 34 Koen de Kort Países Bajos 34 John Degenkolb Alemania 28 Jesús Hernández España 35 Markel Irizar España 37 Jarlinson Pantano Colombia 28 Edward Theuns Bélgica 26 Julien Bernard Francia 25 Peter Stetina Estados Unidos 30

El líder, Alberto Contador

Alberto Contador fue campeón de la Vuelta 2014 | Fotografía: Vuelta a España

Faltan calificativos para describir lo que ha hecho Alberto Contador durante toda su historia como profesional. Después de dos años en los que se ha visto superado por ciclistas que vienen apretando fuerte desde abajo, el pinteño ha decidido que la Vuelta a España 2017 será su última carrera como profesional. El ciclista español se despedirá en casa y en una carrera en la que ha logrado imponerse en hasta tres ocasiones. En el recuerdo de todos quedará la gran gesta que logró camino de Fuente De en el año 2012.

A pesar de ser su despedida, Contador ha dejado claro que viene a la Vuelta para disputarla y tratar de lograr la que sería su cuarta corona y poder igualar a Roberto Heras como máximo vencedor de la prueba. Aunque cuenta con un equipo capaz de poder ayudarle, el potencial en montaña no es muy elevado y prácticamente deberá desenvolverse en solitario cuando lleguen los momentos complicados de la carrera. La lista de favoritos es muy amplia con nombres de importancia como Nibali, Froome, Aru, Bardet.... pero Contador buscará sacar su gen ganador para lograr una nueva victoria y brindarnos un espectáculo al alcance de muy pocos.

El gregario, Jarlinson Pantano

Jarlinson Pantano también fue de la partida en el equipo del Tour de Francia, pero no mostró el nivel de años atrás, especialmente en el Tour 2016. El ciclista colombiano, junto con Jesús Hernandez, cuenta con la total confianza de Contador y será uno de los hombres más importantes para el español durante esta Vuelta a España. Pantano, que debuta en la carrera española, es un ciclista todoterreno que deberá aguantar lo máximo junto a su líder. Además, tiene las capacidades para lanzarse por delante y hacer de puente ante uno de los ataques frenéticos de Alberto Contador.

El sprinter, John Degenkolb

John Degenkolb celebra su victoria de etapa en la Vuelta 2015 | Fotografía: Graham Watson-Unipublic

Hasta un total de diez victorias de etapa acumula John Degenkolb en la Vuelta a España. El sprinter alemán será la principal baza del Trek-Segafredo para conseguir triunfos de etapa. La participación de velocistas no es muy elevada en esta edición y Degenkolb es uno de los claros favoritos para imponerse en las llegadas masivas. No esta siendo su mejor temporada, pues tan solo acumula una victoria en el Tour de Dubai, pero la Vuelta es una carrera a la que tiene tomada la medida y tratará de volver a encontrar las mejores sensaciones y poder alzar los brazos. Aunque no pudo ganar, le vimos muy metido en carrera durante el Tour de Francia y llega en un buen momento de forma para intentar darle un vuelco a su temporada.

Atentos a, Edward Theuns

No habrá que perder la vista al joven Edward Theuns. El ciclista belga será la segunda baza del Trek-Segafredo en las llegadas masivas y será de gran ayuda para John Degenkolb en los sprints. Theuns llega en un buen estado de forma con su victoria de etapa en el BinckBank Tour y afrontará su segunda carrera de tres semanas, debutando en la Vuelta a España. El belga también podría tener su oportunidad en algún sprint de un grupo reducido, donde podría ser el más fuerte.

Posible revelación, Julien Bernard

Julien Bernard es otro más de los muchos jóvenes talentos franceses que están saliendo en los últimos tiempos. Todavía no se ha estrenado como ciclista profesional y a sus 25 años disputará se segunda Vuelta a España. Siendo uno de los hombres de Trek-Segafredo para acompañar a Contador en la montaña tendrá difícil poder brillar en solitario, pero podría destaparse como un gran gregario y comenzar a dar sus primeros pasos dentro del pelotón internacional.

