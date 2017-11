Rubén Fernández: "No diré que ha sido un año para olvidar, pero hay años y años"

Rubén Fernández tiene dos años más de contrato en Movistar | Foto: Onely Vega - VAVEL

En agosto de 2013, Rubén Fernández vencía en la general del Tour del Avenir y se situaba como una de les piezas de futuro del ciclismo español. Tras otra temporada en Caja Rural, llegó a Movistar Team el 2015, haciendo el salto definitivo al World Tour con 24 años. En la formación telefónica, Fernández empezó a crecer de manera notoria dentro el pelotón internacional, pero una lesión y posteriores recaídas han aturado el progreso durante toda esta temporada: “Parece que, cuando vas a empezar medio en condiciones, otra vez te pasa algo”

En 2015 fue quinto en el Tour Down Under y también estuvo en el TOP-10 del Tour of Britain y la Vuelta a Burgos. El año siguiente llegó a ser líder de la Vuelta a España tras ser segundo en la meta de Mirador de Ézaro, en la tercera etapa. El murciano crecía como gregario de uno de los mejores equipos del mundo y con chispas de líder en momentos determinados, pero en noviembre de 2016 se rompió la mandíbula y no ha vuelto a despuntar. Ahora, el corredor quiere recuperar un buen nivel. “Con que vaya todo con normalidad me quedo satisfecho”, asegura el corredor sobre la nueva temporada.

Rubén Fernández lució el rojo de la Vuelta en 2016 | Foto: Vuelta a España

Una temporada sin éxito

“No diré que ha sido un año para olvidar, pero hay años y años y este se ha torcido desde la caída que tuve a principios de temporada, con el problema en la mandíbula”, asegura Rubén Fernández sobre un negro 2017, en el que no ha conseguido éxitos personales ni convertirse en un corredor de confianza para el equipo. El murciano corrió intermitentemente durante todo el año y tras el abandono en la Vuelta a España puso punto y final a la temporada: “fue el remate final, ya lo que me faltaba, pero qué le vas a hacer”.

"Me quitaron dos muelas del juicio, que fue el remate"

En las declaraciones al diario español, Fernández explica la complexidad de sus problemas: “Tenía muchas caries que en las revisiones normales no se veían. Tuve que venir a un centro especializado en Vitoria. A través de ellos, ya marché a casa y con mi dentista de confianza lo fuimos acabando de solucionar”. Aun así, sus problemas no terminaron con el dolor en la boca. Las molestias le acabaron afectando, también, en la lesión en el pie. Ahora el corredor ya ha pasado página y asegura que “de momento ya no duele, así que buena señal”.

Optimismo para 2018

Tras un año duro, el ciclista ya mira al año siguiente con el objetivo de volver a rendir en el equipo: “hay que coger todas las cosas buenas que se puedan sacar de este año y tirar para adelante”, asegura. Su voluntad es volver a empezar la temporada en Australia, donde tradicionalmente ha sacado buenos resultados, pero es consciente que “las prisas no son buenas y hay que priorizar hacer las cosas bien”. A la espera de la decisión del equipo, Fernández deja clara cuál es su voluntad: “Australia siempre me ha gustado”.

"Oportunidades tenemos todos y hay que saber aprovecharlas al máximo"

Para el resto de temporada se pone al servicio de las decisiones del equipo y muestra su prioridad por competir en la Vuelta a España por tercer año consecutivo. “A mí me gustaría la Vuelta”, asegura, pero añade que “al final es lo que diga el equipo. Si el equipo dice que hay que ir al Tour, pues al Tour”. A su vez, es consciente que el objetivo principal será trabajar para Mikel Landa, Nairo Quintana y Alejandro Valverde, pero no renuncia a éxitos individuales: “Me gustaría conseguir alguna victoria de etapa o de general en vueltas de una semana”.