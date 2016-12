Google Plus

Anuario VAVEL 2016: Haas, ‘Sin frenos y a lo loco’ | Fotomontaje: Martín Velarde

El gran circo de la Fórmula 1 cerró sus puertas en Abu Dhabi dejando un 2016 lleno de emoción, motor, novedades y despedidas. El campeonato también ha coronado a un nuevo campeón del mundo, Nico Rosberg, que junto a su padre ya forma parte del olimpo del motor. El curso 2016 comenzó con la incorporación al mundial de un nuevo equipo norteamericano, Haas F1 Team. Los de North Carolina volvían a la F1 30 años después, y es que en 1985 y 1986 ‘Team Haas’ formó parte del campeonato disputando 19 Grandes Premios. El monoplaza montaba un chasis de la compañía de ingeniería inglesa, Lola Racing. En cuanto al motor, los norteamericanos se decidieron por Ford. Su mejor resultado fue en 1986, en Austria, donde Patrick Tambay marcó un quinto puesto.

Quinto puesto que igualó Romain Grosjean en su segunda carrera con Haas, en Baréin. La escudería norteamericana fue fuertemente perseguida y criticada durante el comienzo de la temporada y es que, según la prensa más conservadora del mundo del motor, no tenía ningún tipo de mérito conseguir resultados rápidos con un VF-16 formado por piezas de grandes escuderías, como Ferrari que le proporcionaba las últimas evoluciones del motor 2016.

Pero al igual que las críticas llegaron por los buenos resultados, se fueron y es que el monoplaza se mostró tremendamente inestable durante el transcurso de su primera temporada. Una de cal y otra de arena. Romain Grosjean y Esteban Gutiérrez. El francés, un piloto experimentado que luchó por victorias en Lotus. El mexicano, expiloto de Sauber y probador de Ferrari. El veterano se amoldó mejor que el ‘novato’ a un VF-16 que tuvo problemas mecánicos a lo largo de la temporada, principalmente con el sobrecalentamiento de los frenos. Es por eso que Romain logró él solo los 29 puntos que reflejan el casillero de los norteamericanos en el mundial de constructores 2016.

Romain Grosjean, el poder de la experiencia

La temporada del francés se puede llegar a definir en una palabra, correcta. Es evidente que el primer año nunca es fácil, y si no que se lo pregunten a Mclaren en 2015. Entrar en un mundo tan competitivo como la F1 solo está al abasto de los mejores y los norteamericanos nunca se quedan atrás. Con un monoplaza que nunca había visto la luz, necesitaban de pilotos de alto calibre para poder conseguir alguna cosa de provecho en su primera temporada. El primer escogido fue el mismo Grosjean, que superó con nota las posibilidades del VF-16.

El piloto francés comenzó la temporada más exigente de la historia de la competición con un gran resultado en Australia. Albert Park fue el punto de partida de la explosión del fenómeno Haas, un 6º puesto en su primera carrera tras una 19ª posición en clasificación auguraba una heroicidad de los de Kannapolis en 2016. Los norteamericanos celebraron por todo lo alto el resultado.

Celebración que se prolongó hasta Bahréin donde el francés logró igualar el mejor resultado de la historia de Haas en la F1, un 5º puesto. Los ánimos estaban por las nubes, se llegó a decir que la lucha estaba con los Ferrari, Red Bull y Williams. Nada más lejos de la realidad, el monoplaza comenzaba a dar bandazos. Un 19º lugar en China mostraba que quizás ese coche no era tan bueno como se creía, aunque un mal GP lo puede tener cualquiera. Eso llegaron a pensar los dirigentes de Haas cuando en Rusia su piloto estrella volvió a colarse en el TOP 10. Se visionaba un monoplaza algo inestable, muy competitivo en algunos circuitos, pero muy flaco en otros.

España fue el comienzo del sufrimiento de Grosjean con su VF-16. Una mala clasificación le obligaba a remontar y a falta de 10 vueltas para el final, el motor Ferrari decidió que no corría más, por lo que el francés marcaba su primer cero de la temporada. A lo largo del año lo repetiría en Silverstone con un problema en la transmisión, y en Malasia con los frenos.

Tras abandonar en Montmeló, Mónaco, Canadá y Bakú le dejaron dos decimoterceros y un decimocuarto. Los ánimos ya habían bajado, las críticas también. Se colocaba a Haas como un equipo a la altura de Mclaren y Toro Rosso, escuderías poco constantes con muchos altibajos. Austria le devolvería la sonrisa de nuevo y es que Grosjean volvía a quedar entre los diez primeros. Una buena carrera propició que el francés acabase séptimo, por delante de Sainz, Bottas y Wehrlein que logró el único punto de la temporada para Manor.

La recuperación se veía con recelo, el monoplaza presentaba muchos problemas. Tras la gran posición en el Red Bull Ring, Haas no volvería a puntuar hasta su GP local, Austin, donde Grosjean logró un solitario punto. Relegado ya al octavo puesto en el mundial de constructores, muy por detrás de Mclaren y Toro Rosso, se comparaba al equipo con una montaña rusa que comenzó en lo más alto y no paró de bajar.

Grosjean acabó la temporada decimotercero en el mundial de pilotos con 29 puntos. A grandes rasgos, la temporada del francés ha sido bastante buena, siempre limitada al poder de su monoplaza. Por el esfuerzo y la calidad mostrada durante el curso, el ex de Lotus tendrá el asiento asegurado con los norteamericanos en 2017, cosa que no puede decir su compañero de equipo.

Esteban Gutiérrez, la necesidad aplasta a los pequeños

El año de Esteban se puede definir en una palabra también, deplorable. El mexicano se encontró a principio de temporada en un equipo nuevo que le daba un voto de confianza y que le otorgaba un asiento en la F1. Sí, es cierto que no en el mejor coche de la parrilla. Sí, también es cierto que no ha tenido mucha suerte, pero el caso es que en 21 carreras no logró ni un solo punto.

En el mundial de pilotos, el mexicano clasificó vigesimoprimero, solo por delante de Marcus Ericsson y Rio Haryanto. Pascal Wehrlein, con un monoplaza infinitamente inferior, logró un punto y se colocó por delante del mexicano de Haas. Esteban no ha estado a la altura de las circunstancias. Por los malos resultados obtenidos, los aficionados cada vez tienen más claro que logró la posición en Haas por un acuerdo con Ferrari. La joven promesa que tenía que dar pelea a ‘Checo’ Pérez como mejor piloto mexicano ha quedado en nada.

Esteban quedó siempre a la sombra de Grosjean. Mientras el francés saltaba todas las expectativas y paraba las rotativas en Australia, Gutiérrez era recordado por el terrible accidente que protagonizó junto a Fernando Alonso.

En Baréin, el mexicano ya adelantaba los problemas que acarreó más tarde el VF-16, los frenos. Esteban tuvo que abandonar y marcar dos ceros seguidos, mientras que su compañero se llevaba todos los elogios.

Tras correr en Sakhir, Gutiérrez se proclamó rey del quiero, pero no puedo y es que en las 19 próximas carreras marcó siete undecimos y duodecimos puestos. El mexicano ha estado durante todo el mundial fuera de los puntos, pero en muchas ocasiones cerca de lograr entrar en el Top 10.

La presión ha podido con él, un mal comienzo le condicionó la mejor etapa de Haas. Cuando parecía estar al nivel de su compañero, el coche no respondió. En el duelo con Romain, el mexicano ganó en 10 ocasiones, pero entonces, ¿Por qué al francés se le respeta más? Porque las ocasiones en que Grosjean superó a su compañero de equipo, logró cosas mucho más interesantes que las que ganó Esteban.

¿Y para el 2017, qué?

Pues para el 2017, se espera a un Haas algo más competitivo y sobretodo estable. El mundo de la Fórmula 1 está expectativo por lo que puede pasar con la dupla franco dinamarquesa y es que la escuadra estadounidense ha decidido no prolongar el contrato de Esteban y fichar desde Renault a Kevin Magnussen. El piloto danés ha pasado por Mclaren y por Renault sin pena ni gloria, pero es posible que sea el lugar y el momento correcto para lograr explotar el potencial del monoplaza y del piloto.

Las expectativas están en una mejora sustancial que ayude a Haas a estar en los puntos de forma habitual. Con el cambio de reglamento, todos los equipos tienen la oportunidad de dar la campanada y saltar unos cuantos escalones cualitativos de golpe. Está por ver si Haas es uno de ellos.