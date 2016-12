Google Plus

Anuario VAVEL 2016: Daniel Ricciardo, el primero del resto | Fotomontaje: Martín Velarde

Daniel Ricciardo o el campeón del mundo de 2016 si Mercedes no existiese. Así podría resumirse, a grandes rasgos, la espectacular temporada del piloto de Red Bull. El australiano comenzó el año sin llamar mucho la atención –a excepción de sus buenas actuaciones en España y Mónaco- y es de los pocos pilotos de la parrilla que ha contado con dos compañeros distintos a lo largo de estas 21 carreras. El propio Ricciardo ha señalado que este ha sido “su mejor año” al ser “más convincente y más consistente”.

De hecho, este cambio de compañero le puso en el punto de mira del paddock tras las múltiples opiniones que su polémico compañero Max Verstappen generaba; algunos le apodaban el nuevo Senna y creían que podría superarle fácilmente. No obstante, Daniel demostró de qué pasta está hecho y le tomó la delantera durante todo el mundial. El australiano incluso ha admitido que la victoria de Max en Barcelona le motivó a él personalmente –puesto que se presionaban mutuamente- y también al equipo; además, cree que en 2017 habrá un poco de tensión si luchan por victorias. “Esperemos ser capaces de mirarnos a los ojos y felicitarnos tras las luchas”, ha declarado recientemente en una entrevista para la web de Red Bull.

Daniel Ricciardo, orgulloso portador del #3 | Fuente: Getty Images

AUS, BAH, CHI: Abonado al 4º

Durante estas tres carreras, el de Red Bull estuvo abonado al cuarto puesto, consiguiendo un total de 36 puntos de los 75 posibles. De hecho, en Australia, el Gran Premio de casa para él, logró la vuelta rápida e igualó el mejor resultado de un compatriota en casa (Mark Webber, cuarto en el año 2012).

En Bahréin, también terminó en una meritoria cuarta posición, lo que le supuso su mejor comienzo de año en Fórmula 1 con dos cuartos puestos en las dos primeras carreras. Tras esta carrera, el australiano ya ascendía hasta la tercera posición del mundial de pilotos.

En el Gran Premio de China celebrado en Shangái, Daniel superó al poleman (Rosberg) en la salida pero no consiguió materializar un pódium (tras sufrir un pinchazo), igualando otra vez su cuarto puesto. En esta ocasión, se vio superado por un espectacular Daniil Kvyat, su compañero, que consiguió hacerse con el último escalón del podio.

Daniel en la carrera de casa, Australia | Fuente: Getty Images

RUS, ESP, MON: La suerte es caprichosa en Fórmula 1

En estas tres carreras, la suerte para Daniel fue muy dispar. En Rusia vimos la peor versión del australiano tras finalizar en un decepcionante undécimo puesto, el que sería su peor resultado en toda la temporada. Esto se debió a que Kvyat colisionó contra Vettel en la primera curva e impulsó el coche del alemán contra el de Daniel, lo que le provocó daños en la aerodinámica y le obligaron a entrar en boxes. Desde ese momento, su carrera se vio comprometida.

Por otro lado, en España, lugar donde se hizo efectivo el cambio de compañeros y Verstappen entraba como gran estrella en el equipo, la suerte no estuvo de parte del australiano. Ricciardo tuvo la oportunidad de lograr un buen resultado pero una mala estrategia y un golpe de mala suerte, le hizo pinchar a falta de dos vueltas, aunque finalmente lograría mantener la cuarta posición.

En Mónaco, el de Red Bull realizaría una de sus mejores actuaciones de la temporada tras alzarse inesperadamente con la pole, la primera de su trayectoria y la primera de Red Bull desde el GP de Brasil 2013. De hecho, esta pole fue la única de un piloto no Mercedes en esta temporada. Sin embargo, todo se torcería en la carrera, cuando en la vuelta 32, el australiano entraba a boxes y sus mecánicos no estaban preparados. Estos, además, le colocaron las ruedas incorrectas en una parada demasiado larga. Posteriormente, el equipo volvería a cometer un error en la siguiente parada. Finalmente, terminaría en una meritoria segunda posición que le supo a poco y se mostró muy decepcionado tras dos reveses en los últimos grandes premios: “Dos fines de semana seguidos en que he visto arruinada mi carrera. Duele, apesta”, declaró tras la carrera. En esta última carrera vapuleó a su compañero, que registró un abandono tras un accidente. En total, Ricciardo sumó 30 puntos entre España y Mónaco.

Ricciardo en las húmedas calles de Mónaco | Fuente: Getty Images

CAN, EUR, AUT: El bache de la temporada

En estas tres carreras, el australiano sólo consiguió sumar 22 puntos de un total de 75 posibles. En Canadá, Daniel consiguió un escaso séptimo puesto en una carrera en la que apenas dio nada de qué hablar. Con ese resultado, perdía otra vez el tercer puesto en el mundial de pilotos en favor de Vettel.

En el Gran Premio de Europa celebrado en Bakú, las cosas pintaban un poco mal tras estrellarse en los libres; sin embargo, sorprendería a todos al lograr el tercer puesto en la parrilla de salida. En la carrera, Daniel no conseguiría brillar y tendría que conformarse, de nuevo, con un séptimo puesto.

En Austria, carrera de casa para el equipo Red Bull, las cosas mejorarían un poco tras conseguir un quinto puesto, aunque en este gran premio se vio superado por su compañero de equipo, Verstappen (segundo).

Daniel Ricciardo, la sonrisa del paddock | Fuente: Getty Images

GBR, HUN, ALE, BEL: El resurgimiento

De los 100 puntos posibles, Daniel Ricciardo logró un total de 63. Tras el bache de las tres carreras previas, pudo redimirse con grandes actuaciones. En Gran Bretaña, terminaría en cuarta posición y, aunque por detrás de Verstappen, el australiano empezaba a alzar el vuelo. Con ese resultado, lograba recuperar la cuarta posición en el mundial de pilotos tras el bajón de rendimiento.

En Hungría, tanto en clasificación como en carrera, Daniel se mantuvo por delante de Max y recuperaba el tercer puesto en el mundial de pilotos. Con la llegada del Gran Premio de Alemania, el número 100 para Daniel en Fórmula 1, las cosas seguían viento en popa ya que conseguía finalizar en una magnífica segunda posición por delante de Verstappen y Rosberg, además de lograr la vuelta rápida. Ricciardo no podía irse mejor de mejor forma al parón veraniego.

Ya en Bélgica, el de Red Bull lograba otro magnífico segundo lugar que contrasta con el undécimo de su compañero de equipo en una carrera un poco loca con el incidente de Magnussen en la vuelta nueve, que provocó una bandera roja y que dinamitó por completo tanto la parrilla como las estrategias. El australiano lograba sacar petróleo de la jornada y conseguía acabar incluso por delante del Mercedes de Hamilton. Es a partir de aquí cuando Daniel Ricciardo comienza a afianzarse en la tercera posición del mundial de pilotos.

Ricciardo celebra el podio con champán | Fuente: Getty Images

ITA, SIN, MAL, JAP: Llega la ansiada victoria

En esta parte del mundial, el de Red Bull logró 61 puntos de 100 posibles. Italia no fue un circuito fácil para el equipo Red Bull debido a la alta velocidad punta que se necesita en este trazado. Ambos sufrieron tanto en clasificación como en carrera, por lo que Daniel Ricciardo tuvo que conformarse con la quinta posición tras los Mercedes y los Ferrari, superando a su vez a su compañero Max (séptimo).

En Singapur, sin embargo, volvimos a ver la mejor versión del australiano, que logró salir en la segunda posición y le disputó hasta el último suspiro la victoria a Rosberg, ya que finalizaron a nada más y nada menos que 0.488 milésimas. Además, consiguió también la vuelta rápida y el resultado supuso la tercera vez consecutiva que Daniel consigue el podio en Marina Bay.

Con esta actuación, era de esperar que en Malasia podría dar la campanada. Se esperaba un gran papel del equipo Red Bull y lo hicieron. Daniel Ricciardo logró una espectacular victoria en Malasia –la primera desde Bélgica 2014- tras una carrera loca con bastantes incidentes y que supo superar de manera satisfactoria. Max Verstappen finalizó en segunda posición, con lo que ambos lograron el primer y único doblete del equipo en este 2016 –el primero desde Brasil 2013-. Esta fue la cuarta victoria del australiano en la Fórmula 1, con el curioso dato de que ninguna de las cuatro las consiguió saliendo desde la pole o el segundo puesto.

No obstante, el éxito obtenido en Kuala Lumpur se transformó en una decepción en Japón. El australiano estuvo todo el fin de semana por detrás de su compañero Max y finalizó en una poco satisfactoria sexta posición mientras que su compañero terminaba segundo. Aunque no todos los datos son malos, puesto que con esta carrera, el de Red Bull acumula 21 carreras sin abandonar.

Daniel Ricciardo y su shoey en Malasia | Fuente: Getty Images

USA, MEX, BRA, ABD: El primero del resto

En este tramo final de la temporada, el australiano logró hacerse con 44 puntos de 100 posibles. En EEUU realizó un buen papel y terminó tercero tras los dos Mercedes aunque en la primera vuelta logró superar a Rosberg. Como dato anecdótico, en este año se repitió de manera exacta el podio del año 2014 en este mismo circuito.

En el Gran Premio de México, se vivió una de las situaciones más rocanbolescas que se recuerdan tras haber tres pilotos en el tercer escalón del podio. En las últimas vueltas del GP tuvo lugar el ya histórico pique Verstappen-Vettel-Ricciardo que terminó con Max tercero en la línea de meta, Vettel tercero en el podio y Daniel 3º tras finalizar todas las ceremonias por investigaciones y sanciones a los dos anteriores. La vuelta rápida de la carrera también fue para el australiano, cerrando un gran papel en el trazado mexicano y asegurándose la tercera plaza en el mundial de pilotos.

En Brasil, Ricciardo no tuvo su mejor actuación. En una carrera loca con lluvia, banderas rojas, accidentes y Safety Cars constantes, los Red Bull arriesgaron con la estrategia y erraron gravemente. Con las gomas equivocadas, realizaron multitud de paradas y aunque Max Verstappen sí consiguió recuperarse y cerrar el podio, Daniel no pudo hacer lo mismo y finalizó en la octava plaza, un puesto que le supo a muy poco viendo el potencial que tenía su coche en lluvia y agravado aún más por la espectacular actuación del holandés en Sao Paulo.

Finalmente, en Abu Dhabi, Ricciardo terminó en quinta posición en una carrera en la que tampoco destacó en exceso y en la que todo el protagonismo recayó en Hamilton y Rosberg, que se jugaron el mundial hasta la misma línea de meta en un final de los más agónicos de los últimos años.

Daniel Ricciardo en la gala de Viena de la FIA | Fuente: Getty Images

ESTADÍSTICAS Y VALORACIÓN

De esta forma, Daniel Ricciardo ha logrado un total de 256 puntos a lo largo de toda la temporada, una victoria, ocho podios (Mónaco segundo, Hungría tercero, Alemania segundo, Bélgica segundo, Singapur segundo, Malasia primero, EEUU tercero y México tercero) así como un doblete para su equipo en Malasia.

Con respecto a su compañero, Daniel Ricciardo supera en todos los aspectos a Max Verstappen, tal y como se puede apreciar en la imagen siguiente.

Fuente: @F1

Estamos ante la mejor temporada en la historia de este prometedor piloto del que se espera que en 2017 realice una actuación igual o mejor y que pueda disputarle el título a Mercedes con la ayuda de Max. Ambos se enfrentarán de nuevo en una batalla que será uno de los grandes alicientes de la temporada que se viene. ¡No perderemos de vista al rayo australiano!