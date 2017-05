Marta García ya se prepara con Renault

Google Plus

Marta y sus compañeros en Enstone / Fuente: @MartaGarciaFans

Marta García de 16 años, fichó por las categorías inferiores de Renault Sport Team allá por marzo. Ha pasado esta semana junto al resto de sus compañeros en Inglaterra.

"Estoy siguiendo un plan de preparación física que me ha permitido seguir el ritmo sin ningún problema en todas pruebas físicas."

"Ha sido una semana de preparación realmente intensa y provechosa. Me he encontrado muy cómoda y realmente familiarizada con el resto de pilotos y el equipo. Además de correr y hacer ejercicios de 'cardio', hemos hecho kayak, remo y bicicleta de montaña”, explica la de Denia.

Marta García en su pretemporada con Renault / Fuente: Twitter

Además comparte que se los jóvenes pilotos se están preparando para afrontar comparecencias de prensa; añadiendo que son cosas que les ayude a ser mejores fuera de la pista.

La actual piloto de la escudería francesa se pudo preparar en su materia, pues estuvo en el simulador del equipo para preparar la primera prueba del Campeonato de España de Fórmula 4, el cual tendrá lugar en junio; en Motorland. “Es la segunda vez que me subo y esto me ha permitido aprovechar mejor cada vuelta que he realizado. Es increíble la similitud que tiene con la realidad y lo que se puede llegar a mejorar".

Si no fuera poca actividad para la jovencísima y habilidosa participante, en el Gran Premio de España de Formula 1, Marta asistirá como invitada de Renault Sport F1 Team; lo cual declara que es todo un honor para ella: "Me hace muchísima ilusión poder estar con el equipo durante un Gran Premio y poder conocer de cercar cómo funciona la estructura y que hacen los pilotos durante un fin de semana de carrera. Será increíble poder estar cerca de ellos, tanto del equipo como de los monoplazas", finaliza.

Renault se suma así a los programas de formación de jóvenes pilotos de otras escuderías de F1; como Red Bull Racing o Mercedes AMG. De hecho, la mayoría de pilotos de la parrilla actual de F1 vienen de las filiales. Ejemplos son Daniel Ricciardo o Max Verstappen, formados en Toro Rosso; Pascal Wehrlein, formado en la DTM alemana, con el equipo Mercedes AMG, aunque actualmente compite en Sauber F1 Team.