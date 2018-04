Los 'Dragones' se mantienen a la caza de las 'Águilas'

El Porto cumplió el objetivo que no era otro que obtener la victoria para seguir al acecho del Benfica, que ya ganó su partido y obligaba a los Dragones a hacer lo propio si querían mantener sus opciones de luchar por el título intactas. El Desportivo Aves, no tuvo ninguna opción ya que vio como en tan solo diez minutos iba con dos goles por debajo en el marcador. El Porto se relajó tras sentenciar el encuentro tan pronto, por lo que no se vieron más goles aunque sí varias ocasiones claras.

Los dos equipos están a una distancia sideral en la clasificación de la Liga NOS, mientras que el objetivo de los Dragones no es otro que conquistar el título liguero, el Desportivo Aves está luchando por evitar los puestos de descenso a final de temporada. La diferencia de nivel entre ambas plantillas se plasmó desde el primer minuto de partido.

El Porto sentencia por la vía rápida

Los Dragones salieron con mucha intensidad desde el comienzo del encuentro. Querían encarrilarlo desde el principio para así evitar sustos de última hora. No había otra opción que no fuera la victoria, ya que el Benfica había hecho sus deberes anteriormente. Una de las primeras aproximaciones del Porto al área rival provocó la primera jugada importante del encuentro. Tissone derribó a un atacante del equipo local y el árbitro no dudo en señalar los once metros. La decisión del colegiado fue muy rigurosa y protestada. Álex Telles no falló desde el punto de penalti y adelantaba al Porto en los primeros minutos de juego.

Telles celebra su gol de penalti | Foto: FC Porto

Prácticamente en la siguiente jugada llegaría el segundo gol del equipo local. El autor fue Otavinho que se benefició de un rebote que sorprendió al portero visitante en una jugada muy embarullada protagonizada por la defensa del Desportivo Aves. El centrocampista del Porto anotó el gol casi sin querer. Apenas habían pasado diez minutos de juego y el equipo local ya había encarrilado el partido. Tras el segundo gol del Porto, ambos equipos se relajaron y la intensidad del encuentro bajó notablemente por lo que no hubo ninguna jugada destacada hasta el final de la primera mitad.

Aburrida segunda mitad

Tras la reanudación el guion fue el mismo que en la primera parte, el Porto era dueño y señor del balón y gozaba de las mejores ocasiones del encuentro. La primera llegó en la cabeza de Tiquinho, pero entre la madera y el portero del Desportivo Aves el balón salió repelido por línea de fondo. Aboubakar protagonizó la siguiente llegada, pero su potente disparo lo sacó Facchini que sin lugar a dudas se estaba convirtiendo en el héroe de su equipo y del encuentro.

El marcador no se movió durante la segunda mitad | Foto: FC Porto

El acoso a la portería del Desportivo Aves era brutal, pero los atacantes del Porto no conseguían perforar las redes de Facchini. Aboubakar no dejaba de intentarlo pero el portero del Desportivo Aves se había convertido en todo un coloso. La última gran ocasión para el Porto llegó gracias a una falta lejana que nuevamente sacó Facchini completando así su exhibición. La única ocasión clara del Desportivo Aves, fue un tiro lejano de Elhouni que se encontró con el palo de la portería defendida por Iker Casillas. Tras esta oportunidad el colegiado señaló el final del partido.

Tras esta victoria el Porto se queda a un punto del Benfica que se sitúa como líder. El siguiente partido de los Dragones será el que decidida toda la temporada, ya que se enfrentarán a las Águilas en el Estádio Da Luz. Por su parte, el Desportivo Aves recibirá al Feirense para seguir con su lucha por la permanencia.