Zlatko Dalic: "Tengo confianza ilimitada en mis jugadores"

Croacia fue la única selección del Grupo D que logró los tres puntos en la jornada inaugural venciendo 2-0 a Nigeria con goles de Etebo en propia puerta y Modric. Tras el primer triunfo los europeos deben medirse a la que se presentaba como la favorita del grupo, Argentina, con la posibilidad de lograr el pase a octavos con una nueva victoria.

En primer lugar Dalic ha hablado sobre el sistema que empleará para medirse a la vigente subcampeona del mundo. "Habrá pocos cambios en las tácticas, no muchos porque estábamos bien y organizados contra Nigeria. No es el momento para grandes cambios, vamos a mantener nuestro estilo y tratar de mostrar la calidad", ha asegurado el seleccionador croata. También ha dedicado unas palabras para su rival: "Argentina es uno de los mejores equipos del mundo y lo respetamos, pero también nos respetamos a nosotros mismos. Será un gran partido y un gran desafío, así que tenemos que creer en nosotros mismos", ha dicho Zlatko Dalic.

Como era de esperar, el seleccionador de Croacia ha sido preguntado por la gran estrella argentina, Leo Messi. "Estoy de acuerdo con que Messi es el mejor jugador del mundo y nadie puede protegerle uno contra uno", ha confesado. Zlatko Dalic, consciente del peligro del conjunto de la plantilla argentina, ha avisado que "no hay que caer en la trampa de mantener solamente a Messi, que tienen que ser compactos en el bloque". Además, ha comparado el juego que mostró Islandia con el que podría presentar su equipo ante Argentina: "No podemos defender como Islandia, ya que no tenemos jugadores como los suyos y no es nuestro estilo", ha avanzado Dalic.



El técnico croata ha reiterado la tranquilidad que siente con su plantilla: "Tengo confianza ilimitada en sus jugadores", ha asegurado Zlatko Dalic. Respecto al "caso Kalinic" no ha querido hacer muchas declaraciones y ha dicho que hay que centrarse en Argentina y en conseguir un resultado positivo mostrando sus cualidades.