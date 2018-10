Bas Dost se puso el traje de héroe en la victoria del Sporting

Pitazo inicial para Sporting de Lisboa y Moreirense Futebol Clube en esta Primeira Liga 2018/19. Después de un final de temporada turbulento y de considerables bajas en este mercado estival, los lisboetas arrancaron una nueva época en Portugal con la esperanza de mejorar lo hecho en la anterior y buscar el título liguero que tanto se les ha resistido desde el año 2002. En el Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, los comandados por Ivo Vieira recibieron al equipo de la capital, en un partido trabado, que no contó con demasiadas chances de gol y se tornó difícil para ambos combinados.

Pero no todo fue color de rosas para los dirigidos por José Peseiro, que se encontró con un partido un poco espeso. Sólo corrían 6 minutos en el reloj cuando Heriberto Tavares recibió un centro que fue enviado desde la derecha por João Aurélio y disparó de volea entre las piernas de Salin. Pero la reacción visitante no tardaría en llegar, Bruno Fernandes marcó el empate 10 minutos después con un remate cruzado tras recibir un pase del macedonio Stefan Ristovski. A partir de ese momento, no hubo un dominador claro del encuentro, entre defensas bien plantadas y pocas ideas en las ofensivas de ambos clubes, sólo hubo otra ocasión clara en la primera mitad. Bas Dost protagonizó una acción a los 25 minutos en donde no pudo impactar un cabezazo en la línea de gol, donde milagrosamente Jhonatan evitó que la cruzará el balón y salvó a su equipo de ir en desventaja.

Costó, pero se llegó el tan ansiado gol

Los leones salieron más intensos a jugar la segunda mitad y generaron dos buenas oportunidades en los primeros minutos. Bruno Fernandes intentó picársela con la zurda al arquero rival y salió ligeramente desviado, y Battaglia, conectó un centro proveniente de una pelota parada y cabeceó a una de las esquinas de la portería de Jhonatan, que respondió de manera certera mandando el balón al tiro de esquina. A 20’ para el final, Bilel disparo a colocar y el cancerbero francés lo detuvo con una gran estirada para sí evitar que Moreirense se volviera a poner por arriba en el marcador. Peseiro no quiso esperar más e hizo ingresar a Jovane Cabral y Raphinha en lugar de Nani y Acuña a los 72’. Justamente Jovane, en una de sus primeras intervenciones, recibió una falta de Heriberto dentro del área que el colegiado terminó sancionando como penal. Bas Dost, sin ponerse nervioso, lo ejecutó, siendo zurdo lo ejecutó con su pierna “débil” y la esquinó en uno de los palos, batiendo por completo al arquero rival. En el ocaso del partido, Bruno Fernandes mandó un pase al espacio que dejó cara a cara al delantero holandés con el Jhonatan, que sutilmente se la picó para cerrar el partido con una definición exquisita.

Con este resultado, Sporting se pone a la par de Porto y Benfica, quienes también ganaron sus partidos inaugurales y suma sus primeros tres puntos del certamen. El próximo sábado hará su estreno como local cuando reciba en el José Alvalade a Vitoria Sétubal a las 21:00 hora local, en cambio, Moreirense tendrá que emprender rumbo a la isla de Madeira cuando tenga que enfrentar al CD Nacional el domingo.

Además, Bas Dost alcanzó a Aboubakar en la tabla de goleadores, que hasta el momento es liderada por Pizzi luego del Hat-Trick que le anotó a Vitória Guimarães el viernes. Así empieza la lucha por este galardón individual en donde la edición anterior sólo fue superado por Jonas.

