Guía VAVEL UEFA Nations League: en qué consiste, cómo se organiza y mucho más

La UEFA Nations League es ya una realidad del fútbol europeo. Un torneo que está a punto de comenzar para las selecciones nacionales europeas. Un campeonato que es muy llamativo y suculento y que comienza esta semana con muchos matices, premios, y novedades. Sin embargo, su funcionamiento y los detalles son una incógnita para muchos aficionados. VAVEL tratará de resolver esas dudas mediante este artículo explicativo.

Las selecciones divididas en ligas y grupos

Imagen del sorteo. Getty Images

Este campeonato lo disputan las 55 selecciones nacionales europeas reconocidas por la UEFA. Se disputa cada dos temporadas después de las citas veraniegas importantes como son los Mundiales y las Eurocopas, es decir, después de esta temporada, habrá que esperar hasta septiembre de 2020 para volver a ver la Nations League.

La UEFA ha decidido dividir a las 55 selecciones en cuatro divisiones (A,B,C y D) y cuatro grupos en cada división. Para esta primera edición se ha clasificado a las selecciones según su posición en el ranking de selecciones de la UEFA en octubre de 2017. Ya en 2020 se verán los primeros ascendidos y descendidos jugar en distintas divisiones.

En las divisiones C y D habrá cuatro selecciones por grupo (excepto en el grupo 1 de la liga C que habrá tres), mientras que en las divisiones A y B habrá tres selecciones por grupo. En todos los divisiones se jugará a ida y vuelta la fase de grupos. En las tres divisiones inferiores, el primer clasificado de cada grupo ascenderá de categoría para la siguiente temporada. Por su parte, en las tres primeras divisiones, el colista de cada grupo descenderá de categoría con una única excepción. En la liga C, debido a que hay un grupo con tres equipos y el resto tienen cuatro, descenderán los tres cuartos clasificados, además del peor tercero de la división.

El sorteo deparó estos grupos:

LIGA A:

-Grupo 1: Alemania, Francia, Holanda.

-Grupo 2: Bélgica, Suiza, Islandia.

-Grupo 3: Portugal, Italia, Polonia.

-Grupo 4: España, Inglaterra, Croacia.

LIGA B

-Grupo 1: Eslovaquia, Ucrania, República Checa.

-Grupo 2: Rusia, Suecia, Turquía.

-Grupo 3: Austria, Irlanda del Norte, Bosnia y Herzegovina.

-Grupo 4: Gáles, República de Irlanda, Dinamarca.

LIGA C:

-Grupo 1: Escocia, Albania, Israel.

-Grupo 2: Hungría, Grecia, Finlandia, Estonia.

-Grupo 3: Eslovenia, Noruega, Bulgaria, Chipre.

-Grupo 4: Rumanía, Serbia, Montenegro, Lituania.

LIGA D:

-Grupo 1: Georgia, Letonia, Kazajstán, Andorra.

-Grupo 2: Bielorrusia, Luxemburgo, Moldavia, San Marino.

-Grupo 3: Malta, Kosovo, Azerbaiyán, Islas Feroe.

-Grupo 4: ARY Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibraltar.

El calendario de la competición regular será desde el 6 de septiembre, inicio de la competición, hasta el 20 de noviembre de este mismo año, siempre jugándose las jornadas en los parones FIFA. Tras la fase de grupos, se procederá al sorteo de la fase final del torneo que proclamará al primer campeón de la Nations League. Esta fase tendrá lugar del 5 al 9 de junio de 2019 en una única sede y la disputarán las cuatro campeonas de grupo de la liga A jugándose dos semifinales, un partido por el tercer puesto y la final, todos a partido único.

Plazas de Eurocopa en juego

Getty Images

Esta primera edición tendrá como uno de los alicientes, el poder clasificarse para la Eurocopa 2020 al margen de pasar por la habitual fase de clasificación, que comenzará después de que acabe la Nations League.

Por si fuera poco, cualquier selección podrá optar a estas plazas para el torneo continental, sin necesidad de estar en la élite (liga A). Es una de las principales novedades que trae esta competición, la de ofrecer a las selecciones más débiles el sueño de luchar por participar en una cita tan importante como es una Eurocopa. Para ser más claros, un ejemplo: Liechtenstein no lo tendrá 'tan difícil' para clasificarse para la Eurocopa.

La Eurocopa de 2020 no tendrá ningún clasificado automático debido a que hay 12 selecciones anfitrionas. De las 24 que disputarán la gran cita en 2020, 20 se clasificarán mediante la habitual fase de clasificación, y las cuatro plazas restantes se asignarán mediante los play offs de la Nations League.

¿Cómo se repartirán? Pues de manera equitativa. Cada división tendrá una ruta en la que participarán los cuatro campeones de grupo, a no ser que ya se hayan clasificado para la Eurocopa mediante la fase de clasificación. En ese caso entraría la siguiente selección de su división que esté mejor clasificada en el ranking de la UEFA. En cada ruta habrá una plaza para la Eurocopa, y se disputarán semifinales y final a partido único para decidir qué selección será la agraciada. Estos play off se sortearán en noviembre de 2019 y se disputarán en marzo de 2020, del 26 al 31.​

Las ventajas de este torneo

El presidente de la UEFA con el nuevo trofeo. Getty Images

Este nuevo torneo trae consigo ventajas y novedades muy importantes para la evolución del fútbol. La principal ventaja es para los aficionados. No tendrán que ver tantos amistosos sin ritmo, sin sentido, aburridos ya que disminuirán considerablemente por la aparición de este torneo. Además, podrán ver a sus selecciones nacionales pelear por otro título más allá de los tradicionales.

En cuanto a los jugadores y selecciones, el cambio principal es la casi desaparición de los partidos menos importantes, y por ende, la subida de competitividad. Para las selecciones importantes, una nueva opción de título es importante y excitante, mientras que para las selecciones modestas, tener una oportunidad más viable de clasificarse para la Eurocopa es acercarse más a un sueño, además de poder crecer ganando, y no perdiendo siempre como pasaba antes con selecciones débiles al enfrentarse a gigantes europeos.

Otra de las novedades es el incremento de beneficios, tanto para la UEFA como para las federaciones. Habrá múltiples ingresos tanto por partido como por incentivos por ganar o quedar segundos por ejemplo, así como por clasificarse para la Eurocopa. Es un torneo que sin duda dará de qué hablar en toda Europa, y que ya han imitado en la CONCACAF, y que probablemente se expanda en los continentes con muchos países.