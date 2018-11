El gol de Ramsey ante el Fulham, el mejor de octubre

A pesar de que el momento que vive Aaron Ramsey no es el mejor a nivel personal, no se puede dudar de su entrega y compromiso con el equipo que le ha formado como futbolista. Profesional hasta decir basta, el internacional por Gales ha decidido apartar su problemática renovación de su rendimiento con el conjunto Gunner. Si bien es cierto que no parte como titular para Unai Emery, al menos en lo que a la Premier League se refiere, el centrocampista sigue dejando buenos momentos para una hinchada a la que poco le queda para seguir disfrutando de su increíble técnica.

La última maravilla del jugador que provocaba temblores en los famosos cuando celebraba goles ha sido premiada. Su gol ante el Fulham ha sido elegido como el mejor tanto del mes de octubre para los usuarios que han depositado su voto en la web oficial de Carling, uno de los patrocinadores de la Premier League. Tras participar en la salida de balón, el galés intervino en el centro del campo para apoyarse en Mkhitaryan quien, con un toque sutil, habilitó a un Aubameyang que ganó línea de fondo. Su pase atrás fue rematado por Ramsey de tacón, culminando una contra vertiginosa que servía para poner el 3-1 en un partido que aún vería dos goles más.

En palabras del protagonista y goleador, el gol precisaba esa especie de remate: “Aubameyang cruzó el balón y estaba algo detrás de mí, así que tuve que ajustarme y lo primero que me vino a la mente fue rematar así, tratando de orientarla hacia portería. Afortunadamente, entró”. En sus palabras a la web de la Premier League, el galés también hace un guiño a su actual club, recordando que siempre han sido reconocidos por anotar goles como este: “Creo que hemos sido protagonistas en goles como este, así que esto es otro ejemplo”.