Guía VAVEL MLS 2020: Sporting Kansas City 2020, recuperar la magia

No hay que asustarse, un ligero traspiés lo puede tener cualquiera. A lo largo de la historia, muchos de los más grandes equipos de fútbol han pasado por malos momentos y eso es lo que le ocurrió a Sporting Kansas City el pasado año. Los ‘Wizards’ han sido uno de los equipos más regulares de la MLS en la última década, clasificando a los PlayOff's en todas sus ediciones salvo el error de 2019, llegando incluso a lograr títulos. Por ello, revertir esta situación no será para nada complicado, ya que siendo uno de los proyectos más longevos en la competición, la fiabilidad del equipo lo hace funcionar a las mil maravillas y con los ajustes realizados en la plantilla, volverá a colocarse como uno de los favoritos. Desde la llegada de Vermes, Sporting KC se ha diferenciado por un estilo de juego original y poco visto hasta el momento en la competición estadounidense, que le ha valido hasta el momento para situarse como un equipo entretenido de ver. Recuperar esa esencia será la clave para volver a dominar el Oeste y pelear por los títulos.

2019 será una temporada para olvidar en la ciudad del ‘Medio Oste’, después de quedarse fuera de los PlayOff’s tras ocho años clasificando de manera continua. El inicio de temporada no hizo presagiar el final de la misma, ya que a pesar de perder algunos encuentros, consiguió puntuar en muchos de los partidos, manteniéndose en la parte alta de la clasificación. Fueron sobre todo muchos empates que a pesar de darle puntos, no les terminaba por dar confianza al equipo y eso es algo que terminó por costarles caro. Conforme se acercó al ecuador de la campaña, el ‘chip’ en el equipo cambió y los resultados fueron apareciendo como una tónica general, aunque de vez en cuando lo combinaban con victorias. Sin embargo, las opciones de clasificar a PlayOff’s se mantenían presentes, y sería en la parte final de la temporada cuando todo quedaría por definir. En este rush final fue cuando los ‘Wizards’ perdieron definitivamente todas las opciones, no sin antes mostrar pelea. Tres victorias que dieron esperanza al equipo… pero se quedaron ahí. Cuando pierdes cinco de tus últimos encuentros, es que no estás preparado para enfrentarte a los mejores y eso es lo que ocurrió- Sólo un empate lograron arrancar en este período que les hizo quedarse fuera de la post temporada tras más de un lustro lográndolo con facilidad.

Los ‘Wizards’ han sido uno de esos equipos de la llamada clase media que han entrado en la nueva dinámica de fichajes. La falta de goles y contundencia en el ataque es algo que ha llevado de cabeza al cuerpo técnico en los últimos años y para poner remedio han firmado a uno de los mejores delanteros de la confederación. No es otro que el delantero mexicano Alan Pulido que llega procedente de CD Guadalajara por una cifra récord de $9,5 millones, que llegará para encontrar ese delantero que tanto tiempo llevan buscando. También se reforzaron en el mercado internacional con el jugador croata Roberto Punčec que llega para consolidar la línea defensiva y poner al equipo con una de las defensas más experimentadas. También han recuperado a dos jugadores que en el pasado defendieron la camisera del equipo como son Khiry Shelton o Amadou Dia. En cuanto a los jugadores que causaron baja, lo hicieron en su gran mayoría muchos de los que apenas tuvieron participación, aunque si hubo otros en los que se les decidió no prorrogar su contrato. Jimmy Medranda y Alejandor Zendejas se marchan a Nashville SC donde buscarán continuar su carrera en el recién incorporado a la competición. Otros que han dejado el club y que encontraron acomodo fueron el delantero Krisztián Németh, o los centrocampistas ofensivos Rodney Wallace y Benny Feilhaber.

Entrenador: Peter Vermes

Hasta los mejores entrenadores tienen un ligero traspiés y el técnico estadounidense ha sufrido el primero de su carrera desde que llegó a Sporting Kansas City hace más de una década. A pesar de los malos resultados del equipo en la pasada temporada, el club considera ese hecho como un paréntesis en una exitosa etapa como uno de los mejores equipos de la competición en los últimos años. Tres U.S. Open Cup (2012, 2015, 2017) y una MLS Cup (2013) y un estilo de juego único en la MLS abalan la decisión de los dueños del club para mantener a Vermes. Gran amante del fútbol de posesión y de juego combinativo, que aprendió en su etapa como jugador en España, ha conseguido instaurar este estilo no sólo en el primer equipo, sino también en toda la academia de los ‘Wizards’. Recuperar sensaciones y volver a pelear por la MLS Cup será el objetivo de esta temporada para el decano.

Vermes en una visita a Providence Park (footballempires.com)

Si hay un técnico reconocido en el soccer estadounidense, ese es Peter Vermes. Su estilo de juego y su éxito le ha llevado a ser considerado como uno de los grandes de la MLS, incluso a ser favorito para dirigir la reconstrucción de la selección. Sin embargo, en su etapa como jugador también tuvo un papel protagonista ya que formó parte del combinado de las ‘barras y estrellas’ que disputó la Copa del Mundo en los Estados Unidos, que forjó con una gran experiencia jugando en clubes europeos como el UE Figueres o Volendam. En 1996 regresó para jugar en la MLS con los Metrostars y finalizar su carrera en los Kansas City Wizards. Tras su retirada y unos años de formación, Vermes regresó a los ‘Wizards’ como Director Técnico hasta que en 2009 se hizo cargo del equipo de manera interina tras la destitución de Curt Onalfo. Tras finalizar la temporada firmó su primer contrato como entrenador, puesto en el que sigue tras diez años con un buen número de éxitos.

Jugadores a seguir

Futuro. Gianluca Busio

sportingkc.com

Con apenas 17 años, el atacante fue el futbolista más joven en debutar con la franquicia del ‘Medio Oeste’ y en el pasado año irrumpió con fuerza, disputando más de diez partidos completos en los que anotó tres goles y concedió una asistencia. La poca fiabilidad del resto de atacantes a lo largo de la temporada permitió al jugador de North Carolina ir entrando en la dinámica de equipo y adquiriendo una experiencia importante para este 2020. Aunque todavía es muy joven, el futbolista sorprendió a sus compañeros y técnicos con un desparpajo en encuentros importantes, que lo colocó como uno de los proyectos más importantes de la prolífica academia de los ‘Wizards’. La versatilidad de Busio en el ataque le permite aparecer por ambas bandas y la mediapunta, aprovechándose de su buen ritmo en carrera, capacidad técnica y velocidad en la decisión con el balón, que conjuga a la perfección con olfato goleador.

Fútbol. Ilie Sánchez

usatoday.com

Todo el juego de Sporting KC pasa por el mediocentro catalán. Desde que Peter Vermes se hizo cargo del equipo, el juego de estos ha tenido como piedra angular un futbolista formado en una de las canteras más importantes a nivel mundial como es la de ‘Can Barça’, e Ilie fue el tercer ejemplo de ello y uno de los que mayor éxito ha logrado. El rol del centrocampista es ser la prolongación del entrenador en el campo, el que mejor conoce la idea de juego y por consiguiente, el que tiene que llevar la manija del equipo. Es el encargado en sacar el balón jugado desde la defensa y comenzar a elaborar la acción, aprovechando su visión de juego que le permite adelantarse a la presión de su rival. Con una buena técnica individual y su habilidad para ver el juego unos segundos antes y buscar siempre el pase más sencillo y con mayor posibilidad de éxito. Líder.

Irrupción. Jaylin Lindsey

sportingkc.com

Otro de los productos de la inagotable academia de Sporting Kansas City tiene que dar un golpe encima de la pesa y hacer que su juventud no sea un escollo para ganar más minutos, demostrando ser uno de los jugadores con mayor futuro. La pasada temporada no fue como le hubiese gustado ya que una lesión en la rodilla le cortó la progresión y las posibilidades de asentarse en el primer equipo. Eso coloca este año como un punto de inflexión en el que retomar el camino, aprender de los malos momentos y mirar hacia adelante. La competencia en la banda izquierda se ha abierto y Lindsey tendrá que aprovechar las oportunidades que le sean dadas y no solo acaparar minutos, sino también pelear por la titularidad. Su juventud y frescura le permiten estar en constante presencia en el ataque, buscando crear superioridades y llegadas por sorpresa.

Once Inicial

Ya con los últimos encuentros de la pasada temporada, Vermes cambió el sistema con el que llevaba jugando los últimos años y pasó a disponer sobre el terreno de juego un 1-4-2-3-1. Sin embargo, es muy plausible que con el gran número de opciones que tendrá al a hora de formar un once, varíe el sistema dependiendo de las circunstancias. En cuanto a su modelo de juego, SKC será fiel al estilo que lleva desarrollando dese hace años y que le ha llevado a ser uno de los clubes más regulares. Control de la pelota, iniciativa en el juego y un estilo muy ofensivo donde la portería será para Tim Melia, teniendo por delante una línea defensiva en la que Roberto Punčec y Matt Besler serán los centrales, dejando los laterales para el veterano Graham Zusi en la derecha y Amadou Dia por la izquierda. El centro del campo quedará para Ilie Sánchez y Felipe Gutiérrez, dos jugadores de gran control y técnica con el balón. Por delante dispondrá de Johnny Russell y Daniel Sallói en las bandas derecha e izquierda respectivamente, quedando como mediapunta o segundo delantero Gianluca Busio. La delantera será para el gran fichaje del los ‘Wizards’, Alan Pulido. El delantero mexicano tendrá en sus pies la responsabilidad del gol en un equipo que aspira a levantar títulos.

Carlos Avilés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Sporting Kansas City (como Kansas City Wizards)

Apodo: ‘Wizards’, ‘The Wiz’, SKC

Fundación: 1995

Propietario(s): Sporting Club

Conferencia: Oeste

Estadio: Children's Mercy Park (18.467 espectadores)

Títulos:

Competición MLS Cup Supporters' Shield U.S. Open Cup Título 2 1 4 Temporada 2000, 2003 2000 2004, 2012, 2015, 2017

Plantilla Temporada 2020

Núm Nombre Pos PJ G A Est 1 Richard Sanchez PT 27 0 0 29 Tim Melia PT 159 0 0 2 Botond Baráth DF 21 1 0 Int 3 Andreu Fontás DF 15 0 0 Int 4 Roberto Punčec DF 0 0 0 Int 5 Matt Besler DF 301 3 18 8 Graham Zusi DF 296 28 71 13 Amadou Dia DF 34 0 2 16 Graham Smith DF 13 1 1 22 Winston Reid DF 0 0 0 Int 26 Jaylin Lindsey DF 8 0 1 HG 28 Cameron Duke DF 0 0 0 HG 36 Luis Martins DF 10 0 0 Int 6 Ilie Sánchez CC 104 7 11 7 Johnnny Russell CC 62 19 20 DP, Int 10 Felipe Gutiérrez CC 56 19 8 DP, Int 12 Gerso Fernandes CC 91 16 13 15 Roger Espinoza CC 251 8 35 17 Gadi Kinda CC 0 0 0 Int 21 Felipe Hernandez CC 2 0 0 HG 75 Wan Kuzain CC 6 1 0 HG 9 Alan Pulido DC 0 0 0 DP, Int 11 Khiry Shelton DC 79 8 15 19 Erik Hurtado DC 118 14 10 20 Dániel Sallói DC 84 18 10 HG 23 Tyler Freeman DC 0 0 0 HG 27 Gianluca Busio DC 29 4 2 HG

DP: Designated Player

HG: Homegrown Player

GA: Generation adidas

Int: International Slot

Jugadores Franquicia

Felipe Gutiérrez El centrocampista fue una de las buenas noticias en la complicada temporada que vivieron los ‘Wizards’, ya que fue el jugador que mantuvo un rendimiento constante durante la misma. Además de su aportación a la elaboración y la creación de juego, se convirtió en el máximo goleador del equipo con 12 tantos, algo muy poco común en un equipo que aspira a ganar todos los títulos; sin embargo, enmarca la buena actuación del chileno y su importancia para la franquicia. Felipe Gutiérrez actúa como volante ofensivo, permitiendo desplegar su mejor juego cuando tiene a su lado un compañero que le libera de las labores defensivas, permitiéndole tener una mayor repercusión en salida de balón y en las inmediaciones del área. Felipe posee un potente y efectivo disparo desde larga y media distancia que le convierte en un peligro en las llegadas desde segunda línea y muy efectivo en las acciones a balón parado. 29 Años Real Betis Balompié $1,649,999.96 Johnny Russell Si hay un futbolista que sobresalió por encima del resto en la plantilla de Kansas City fue el extremo escocés, que desde la banda derecha desplegó un gran juego que le permitió ser el referente en el ataque de su equipo. Este rendimiento le hizo cambiar su status con el club, ganándose un contrato como Designated Player y cumplir las expectativas con las que llegó a la competición. Russell convirtió la banda derecha en un estilete, provocando constantes ocasiones de gol en cada oportunidad que el balón llegaba a su radio de acción, dejando claro que algo podría pasar. Todas estas circunstancias lo ayudaron para finalizar con nueve goles y nueve asistencias, además de ser reconocido como el jugador de la semana. El escocés es uno de esos extremos a la vieja usanza, de los que gusta de llegar a línea de fondo y buscar un centro para asistir a un compañero. Desborde, velocidad y uno contra uno son las mejores armas del futbolista llamado a continuar siendo uno de los pilares en el ataque. 29 Años Derby County FC $1,449,999.96 Alan Pulido ‘Puligol’ está llamado a ser uno de los fichajes del año. Llega para ser un futbolista determinante para el equipo en una posición como la de delantero, en donde no han logrado tener una referencia las últimas temporadas. El mexicano ya estuvo años atrás tanteando la posibilidad de llegar a la MLS, pero tras un paso por las ‘Chivas’, ha aceptado la oferta de un equipo estadounidense, siendo este uno importante y con opciones a título como lo ‘Wizards’. Es uno de los delanteros más determinantes de México, donde a ha demostrado un gran nivel y ahora el reto es llevar sus goles a Norteamérica. Alan Pulido no es ese 9 al uso que fue en el pasado, rematador y con un radio de acción limitado al interior del área. Manteniendo el gol en la sangre, muestra una gran cuota de trabajo y participación con los mediocentros ofensivos. Su inteligencia en el último tercio de campo le permite generarse espacios para sí mismo y aprovecharlos para hacer lo que mejor sabe. 28 Años CD Guadalajara ¿?¿?¿?¿?¿?

Homegrown Players

Sporting Kansas City es sin lugar a duda uno de los equipos que mayor número de oportunidades ofrece a los Homegrown Players. A diferencia de otros clubes que han promocionado a muchos de estos jugadores, los ‘Wizards’ han sido capaces de conceder muchos minutos a los futbolistas promocionados, incluso con algunos de ellos teniendo continuidad año tras año. Será en parte por el amplio número de jugadores formados en la academia de la franquicia del Medio Oeste que tienen un futuro prometedor como Gianluca Busio o Jaylin Lindsey que son partes de las categorías inferiores de la selección estadounidense. El buen momento por el que pasa el segundo equipo de la franquicia en la USL es otro de los termómetros que mide el buen estado de la academia y del nivel de los jugadores que llegan al primer equipo.

Para este 2020, la gran mayoría de los Homegrown Player tendrá una participación activa con Kansas City en donde futbolistas como Busio y Lindsey tomen la alternativa y adquieran mayor experiencia para el futuro. Sin contar a Sallói que ya se a asentado, el resto tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo y aprovechar las oportunidades que el entrenador les dé en encuentros de copa o amistosos durante todo el año.

Jugador Edad Contrato Minutos Salario Dániel Sallói 23 2016 5.401 $139,624.96 Gianluca Busio 17 2017 1.076 $92,500 Jaylin Lindsey 19 2018 645 $88,000 Wan Kuzain 21 2018 307 $70,875 Tyler Freeman 17 2019 0 $82,749.92 Cameron Duke 19 2019 0 $69,250 Felipe Hernandez 21 2019 95 $56,250

Equipación

LOCAL VISITANTE

VAVEL.com

Estadio

Si hay una zona en la ciudad de Kansas City destinada para el deporte, en ella se debía encontrar el estadio de soccer. El Children’s Mercy Park se encuentra junto al Kansas Speedway y el Community American BallPark a las afueras de la ciudad, en una situación dedicada al deporte y al ocio. ‘Home of the Brave’ es el lugar en donde el conjunto de MLS disputa sus partidos como local, aunque no son los únicos ya que su filial, Sporting Kansas City II, también hacen uso del mismo. En el pasado, durante dos temporadas FC Kansas City de la National Women Soccer League (NSWL) también disputó aquí sus partidos hasta su desaparición en 2017. El estadio es considerado como uno de los más ruidosos de la competición, con una grada muy característica. A esta se la conoce como ‘The Blue Hell’, uno de los fondos de animación más representativos de la MLS.

Children's Mercy Park en pleno partido (bizjournals.com)

El estadio abrió sus puertas para la temporada 2011 en su actual emplazamiento, después de que se desestimase el anterior a causa de los retrasos. Con una capacidad para 18.467 espectadores en partidos de soccer, su diseño permite que este aumente hasta los 21.000 para diferentes eventos o encuentros que necesite ampliarse. Dos años después de abrir sus puertas, fue la sede del MLS All-Star 2013 en el que recibieron al primer equipo italiano de esta fiesta del soccer, como fue la AS Roma. Desde 2015 el estadio pasó a llevar el nombre del Childern´s Mercy Hospital, un centro pediátrico de la ciudad de Kansas, que firmó un acuerdo para las siguientes diez temporadas.

En la pasada temporada, el Children’s Mercy Park tuvo una buena media de asistencia, aunque con un sabor agridulce. Aunque logró superar el aforo dedicado al soccer con una media de 18.600 espectadores, esta se mantuvo por debajo de la lograda en la anterior temporada. El partido que mayor afluencia de público tuvo fue, como muchos otros equipos, el que enfrentó a Los Angeles Galaxy con 19.979 espectadores. El partido que menos público llevó al estadio fue ante Minnesota United FC con 17.083 espectadores.

Mascota

'Blue The Dog' no es una de las mascotas más conocidas dentro de la MLS, pero no por ello deja de ser querida para los aficionados de la franquicia. Sporting Kansas City tiene en este entrañable perro a su mascota y mayor aficionado, que recibe su nombre al color predominante del equipo.

Al igual que otras de las mascotas de la competición, Blue tiene a los aficionados, tratando de crear un ambiente festivo, y que esto repercuta en los jugadores. Además de los eventos deportivos, es el máximo embajador de la franquicia en la Comunidad, ya que se tiene apariciones en diversos eventos y visitas. Siempre suele vérsele acudiendo a Hospitales y Centros Sociales con los jugadores del equipo.

Blue saluda a una aficionada (sportingkc.com)

Calendario Temporada 2020

W L/V RIVAL W L/V RIVAL 1 V Vancouver Whitecaps FC 18 L Vancouver Whitecaps FC 2 L Hosuton Dynamo 19 L Portland Timbers 3 V Atlanta United FC 20 V Real Salt Lake 4 V San Jose Earthquakes 21 L Los Angeles FC 5 L Real Salt Lake 22 L FC Cincinnati 6 V Los Angeles Galaxy 23 V Minnesota United FC 7 V Nashville SC 24 L FC Dallas 8 L Colorado Rapids 25 V Montreal Impact 9 L Minnesota United FC 26 V Seattle Sounders FC 10 V Los Angeles FC 27 L San Jose Earthquakes 11 L Toronto FC 28 V New England Revolution 12 V Philadelphia Union 29 L Columbus Crew SC 13 L Seattle Sounders FC 30 V Chicago Fire FC 14 V FC Dallas 31 V Colorado Rapids 15 L Orlando City SC 32 L Nashville SC 16 V Portland Timbers 33 V Houston Dynamo 17 L Los Angeles Galaxy 34 L New York City FC

Últimas cinco temporadas