Inzaghi: "Jugamos contra el Madrid, uno de los favoritos en la Champions"

El Inter de Milán recibió al Real Madrid en la primera jornada de la Champions. Ambos se encuentran encuadrados en el Grupo D, junto al Shakhtar y el Sheriff. Este último es el líder del grupo tras la finalización de la primera jornada.

El conjunto italiano realizó buen partido, sobretodo una buena primera parte, pero acabaron sin puntuar debido a un tanto de Rodrygo en el último minuto de partido. El entrenador del Inter de Milán habló en rueda de prensa tras concluir el partido.

El resultado pudo ser totalmente diferente

Inzaghi se lastimó por la derrota de su equipo, después de jugar bien y tener claras ocasiones para adelantarse en el marcador: “Es una lástima, lo lamentamos, no merecíamos perder con lo que hicimos en la cancha. Debimos concretar las ocasiones en la primera parte. Es verdad que acabamos cansados, Courtois hizo grandes paradas, pero cuando no logras marcar el adversario puede molestarte. No debemos olvidar que jugamos contra el Real”.

Cansancio del Inter en la segunda parte

Por otra parte, habló sobre el bajón que sufrió el equipo que milita en la Serie A en la segunda parte: “Son momentos de los partidos, hemos tenido ocasiones en la segunda parte también. Jugamos contra el Madrid, uno de los favoritos en la Champions. Y Ancelotti lo dijo, pudo acabar de otra manera. Quería jugar igual en la segunda parte que en la primera, pero ganamos muchas energías antes del descanso, con una presión muy alta, y el plan del partido era perfecto. Bajamos la atención al final y eso nos costó la victoria. Hubiéramos querido regalarle a la afición un triunfo, lo lamento porque sé que lo deseaban. Incluso el técnico rival elogio al portero merengue: “Su portero fue muy bueno, hizo grandes paradas”.

El Inter de Milán volverá a jugar este fin de semana, esta vez recibirá al Bologna el sábado a partir de las 18:00 horas en el encuentro que corresponde a la cuarta jornada de la Serie A.