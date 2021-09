Análisis Post: Estados Unidos apabulló por segunda vez a Paraguay

Estados Unidos goleó 9-0 a Paraguay la semana pasada en Cleveland, Ohio con cinco goles de Carli Lloyd. La leyenda de la selección estadounidense será suplente en el segundo partido amistoso ante su similar paraguaya. Nos esperaba un auténtico partidazo entre ambas selecciones en Cincinnati, Ohio.

Con triplete de Alex Morgan, Estados Unidos superó 8-0 a Paraguay en Cincinnati, Ohio. La actual campeona mundial fue superior en la primera media hora, con el 79% de posesión del balón y 17 remates, las dirigidas por Andonovski no se guardaron nada en su segunda amistoso de la fecha FIFA de septiembre. El dibujo táctico volvió a ser el 4-3-3, cuatro defensoras, tres centrocampistas, dos extremas y una delantera. El once inicial fue totalmente distinto en comparación con el partido de la semana pasada.

La selección de las barras y las estrellas volvió a superar ampliamente a Paraguay, el combinado sudamericano apenas generó un remate en cincuenta y tres minutos de juego. Carli Lloyd descansó en el segundo amistoso e ingresó en el minuto 61, la leyenda vigente de la selección absoluta. La actual campeona mundial alcanzó la demoledora cifra de 66 goles anotados, una auténtica locura.

Estados Unidos tras la cita olímpica, sigue afianzándose a paso firme pensando en los Clasificatorios para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda. 17 goles en dos partidos ante su similar sudamericana, Paraguay es un equipo que tiene mucho por mejorar en el fútbol femenino.

La selección estadounidense tendrá dos partidos más en la fecha FIFA de octubre para concluir el 2021, Corea del Sur por partida doble será el escollo a batir en Kansas City y Saint Paul respectivamente. La mejor selección del Ranking Femenino suma dos victorias al hilo en el actual curso.

Bobadilla evitó el gol de Smith, Paraguay estaba contra las cuerdas en sesenta y ocho minutos de juego. Carli Lloyd anotó el séptimo, partido liquidado en setenta y ocho minutos. Estados Unidos tuvo otro partido redondo. Otro espectáculo puro.

Doblete de Macario, 8-0, a uno de igualar el marcador de la semana pasada. La selección paraguaya estaba totalmente expuesta defensivamente, Estados Unidos se prepara a tope sin descuidar su principal objetivo volver a clasificarse para la cita mundialista con 32 selecciones.

FINAL | Started fast, finished strong 🇺🇸⚽️



Thank you Cincy! Back in action next month in Kansas City and St. Paul



🇺🇸 8-0 🇵🇾 | #USAvPAR pic.twitter.com/3UFoAdsDhB