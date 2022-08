Guía VAVEL Premier League 22/23: Crystal Palace, romper con la tradición y mirar al futuro

El Crystal Palace era un equipo que venía acostumbrando año tras año a lo mismo, en el que parecía que nada cambiaba con el transcurrir de los años. Pero la llegada del nuevo técnico francés ha traído cambios bajo el brazo, una filosofía distinta, y los aficionados ahora miran al futuro con más optimismo.

Exteriores de Selhust Park / Fuente: @CPFC

Temporada previa

En el verano de 2021, el Crystal Palace, convencido de la caducidad del modelo que venía arrastrando años atrás, con entrenadores británicos de métodos clásicos e ideas poco innovadoras, decidió arriesgar y aportarle un soplo de aire fresco a la institución con la incorporación de Patrick Vieira como entrenador. La decisión era compleja y entrañaba sus riesgos, pues cuatro años antes, el club tomó una decisión similar cuando contrató a Frank de Boer y el resultado fue estrepitosamente malo. Pero en esta ocasión, aunque solo ha transcurrido un año, parece que la transgresora decisión que tomaron los mandamases de los Eagles está comenzando a dar unos frutos que tienen muy buena pinta.

Steve Parish, accionista mayoritario del club. / Fuente: @CPFC

El conjunto que le da nombre al emblemático edificio londinense tuvo un paso nulo por la EFL Cup, su primer emparejamiento para debutar en la competición le hacía tener que desplazarse cerquita de casa, concretamente a Vicarage Road para medirse al Watford. Un partido muy igualado que se decantó en los minutos finales a favor del conjunto que por aquel entonces entrenaba Xisco Muñoz, el 1-0 final dejaba a los de Vieira fuera de la competición a las primeras de cambio.

Todo lo contrario de lo acontecido en la FA Cup, los azulgranas tuvieron una grandísima participación en dicha competición y lograron colarse en las semifinales superando previamente al Millwall en un derbi londinense (1-2), al Hartlepool United (2-0), Stoke City (2-1) y al Everton por un contundente (4-0). En semifinales se veían las caras en un nuevo derbi capitalino ante el Chelsea, aunque en esta ocasión cayeron por 2-0. Esta gran actuación copera recordó a la de la temporada 15/16, en la que consiguieron plantarse en la final, aunque cayeron por 2-1 ante el Manchester United.

En liga, el conjunto de Selhurst Park consiguió una clasificación bastante cómoda, terminó en el duodécimo lugar de la tabla clasificatoria con 48 puntos en el casillero, igualando la cifra de puntos conseguida en la temporada 14/15, en la que acabaron en el décimo puesto de la tabla. Desde que ascendiera de segunda división en la temporada 12/13, el conjunto de los vidrieros no ha sufrido grandes problemas para mantener la categoría, siempre ha contado entre sus filas con experimentados jugadores dentro de la competición inglesa, pero en dicha temporada, el club, con Steve Parish a la cabeza, ha perseguido una estrategia de reconversión de la plantilla, sabiendo mezclar fichajes de jóvenes talentos con la veteranía que disponía en el plantel.

Selhurst Park / Fuente: @CPFC

Jugadores destacados

Wilfried Zaha sigue siendo el mayor activo de esta escuadra, la libertad con la que se mueve en el campo y con la facilidad que llega siempre a portería, le hacen ser por segunda temporada consecutiva el máximo realizador del equipo con 15 tantos.

Conor Gallagher ha tenido una temporada muy impresiva, tanto que todo apunta que para esta permanecerá en el Chelsea. Un total de 8 goles y 5 asistencias, dueño y señor del centro del campo, ha sido para el entrenador francés uno de los futbolistas más utilizados a lo largo de todo el curso.

Vicente Guaita ha vuelto a ser otro año más el guardián bajo los palos, el veterano portero español ha realizado una gran campaña y ha deleitado a su conjunto y aficionados con grandes actuaciones. Sam Johnstone viene a rivalizar y para nada tiene asegurado su puesto si el guardameta español mantiene el nivel del curso 21/22.

En la parcela defensiva, dos nombres propios, por un lado Marc Guéhi, que venía del Chelsea y por el que se pagó un dineral. Ha demostrado de sobra estar preparado para el reto y ha sido el líder de la defensa en su temporada de debut. Por otro lado Tyrick Mitchell que a sus 21 años ya es el dueño del carril izquierdo de la defensa, ha disputado un total de 3.451 minutos y sus grandes actuaciones ya le están llevando a sonar para equipos de mayor calado.

Jean-Philippe Mateta y Odsonne Édouard han contribuido con 7 y 6 goles a lo largo del curso. Michael Olise a sus 19 años ha demostrado tener mucha personalidad con 4 goles y 8 asistencias repartidas.

Michel Olise, la gran sensación joven de la temporada / Fuente: @CPFC

Una cosa queda clara y es que el acierto a la hora de traer jóvenes talentos al combinado del sur de Londres ha sido mayúsculo. El potencial de la plantilla es enorme, Patrick Vieira tiene una gran plantilla a su disposición y una responsabilidad enorme a sus espaldas.

Altas y Bajas

Altas: Cheick Doucouré del Lens (22,6M€); Sam Johnstone del West Bromwich Albion (fichaje libre); Malcom Ebiowei del Derby County (fichaje libre); Chris Richards del Bayern Munich (12M€).

Bajas: Jacob Montes (sin equipo); Martin Kelly (sin equipo); Remi Matthews al St. Johnstone (cesión); Jaroslaw Jach al Zeglebie (traspaso libre); Cheikhou Kouyaté (sin equipo).

Chris Richards / Fuente: @CPFC

Jugadores a seguir

Cheick Doucouré: La gran inversión estival por el momento del conjunto Eagle, su llegada, aparte de haber sido gracias al seguimiento de su gran curso en el Lens, también se produce por el más que probable no retorno de Gallagher y la salida del club de Kouyaté. Es un jugador con un despliegue físico envidiable, muy útil en el centro del campo, pues gracias a sus condiciones físicas es un gran interceptor y un jugador que puede ir de área a área. Pese a su juventud se muestra bastante sobrio a la hora de tomar decisiones. Posee un potente disparo con su pierna derecha. No está muy claro si de primeras conseguirá sentar a Luka Milivojevic, pero son dos jugadores que rivalizarán por esa posición de pivote y si el nacido en Mali juega bien sus cartas acabará siendo el eje del centro del campo de su nuevo club.

El flamante fichaje estrella, Cheick Doucouré / Fuente: @CPFC

Eberechi Eze: Desafortunadamente no ha podido mostrar todo su potencial tras ver que el Crystal Palace lo fichó de sus vecinos del QPR, no ha podido patentar toda su valía debido a las lesiones, pero el joven mediapunta ha dejado varios detalles que sólo nos hacen querer verlo recuperado para que pueda demostrar la amplia gama de recursos que posee y hacer las delicias de su juego en la Premier League. Con predilección por jugar en la zona central de la mediapunta, puede caer igualmente por cualquiera de las dos bandas, lo que le hace compatible para poder jugar junto a Zaha y Olise. Un jugador de magistral calidad técnica, capaz de jugar al espacio y regatear con la misma habilidad y con un exquisito golpeo que le hacen un peligro a balón parado. En esta pasada temporada sus números han sido de un gol y una asistencia, pero para el inicio de la presente temporada, se espera que el jugador esté a tono y si las lesiones lo respetan, pueda mostrar a ese Eberechi Eze que impresionó a propios y extraños cuando jugaba en el QPR.

Eberechi Eze / Fuente: @CPFC

Marc Guéhi: Quien no supiera que se trataba de un fichaje y lo viera a lo largo de la temporada, podría pensar que era todo un veterano y que llevaba varios años en el equipo, pero la realidad de este chico es completamente diferente. Tras dos buenas temporadas en el Swansea, jugando con un sistema de 3 centrales, en el Chelsea no contaba con sitio y el Crystal Palace vio en el la oportunidad perfecta para la renovación del eje de la zaga. Su club no tenía dudas y realizó un importante desembolso por él, la duda era como rendiría en la defensa de 4 con la que suele jugar el Palace y tras una temporada, ha sido el jugador que más minutos ha estado sobre el campo. Un total de 3.222 minutos y formando una pareja bastante sólida junto al danés Joachim Andersen. Diestro natural, pero era el encargado de jugar a la izquierda de la zaga, sus grandes actuaciones le han llevado a ir con la selección nacional de Inglaterra. Un jugador que posee una capacidad de concentración que le permite estar en todo momento dentro del partido, muy atento a la anticipación y de corte defensivo rápido y ágil.

Marc Guéhi, el líder de la zaga / Fuente: @CPFC

Patrick Vieira y el modelo de juego

Como jugador, tuvo una trayectoria intachable, debutó en el AS Cannes, aunque rápidamente fue fichado por el AC Milán, donde tuvo una discretísima actuación. Wenger lo reclutó para su Arsenal, donde permaneció desde 1996 hasta la temporada 2005, y es que allí ganó 3 Premier League (una de ellas como invencible) y 4 FA Cup. Tras esta etapa, fichó por la Juventus, en la que solo estuvo una temporada antes de fichar por el Inter de Milán, conquistó 3 ligas italianas y una supercopa. Finalmente fichó por el Manchester City, donde se retiró, aunque aún le dio tiempo a ganar otra FA Cup.

Como entrenador empezó en las categorías inferiores del propio Manchester City, adquiriendo su primer club profesional en 2016, se trataba del New York City FC. Después de dos años en la MLS, tuvo su primer club europeo, el Niza, donde estuvo otras dos temporadas. Finalmente, en el verano de 2021 se hacía oficial su fichaje por el Crystal Palace y aunque había dudas entre los aficionados de Selhurst Park, su temporada debut dejó muy buenas sensaciones.

El Palace era un conjunto muy anclado a lo clásico, parecía que vivía en un futbol de otra época y el cambiar de Roy Hodgson a Vieira irremediablemente supuso cambios. Con Hodgson, los azulgranas eran un conjunto contragolpeador que salía rápidamente desde la defensa, que era profunda y compacta. Vieira ha transformado esa idea, trata de salir con el balón jugado desde atrás y mantener la posesión durante periodos prolongados. Vieira llegó con la tarea de revisar el equipo y modernizar el estilo y eso es lo que está haciendo.

Patrick Vieira, el transgresor del equipo. / Fuente: @CPFC

En portería, Vicente Guaita y Sam Johnstone lucharán por el puesto de titular. A la gran dupla formada en el eje de la defensa por Guéhi-Andersen hay que sumarle la incorporación del defensa central Omar Richards; por las bandas, la izquierda tiene claro dueño, Mitchell. Y en la derecha Nathaniel Clyne y Joel Ward van compaginando sus presencias en el once. La defensa de 4 ha sido un constante a lo largo de la temporada, pero en algunas ocasiones también hemos visto formar a Kouyaté y ha pasado a ser línea de 5.

En el centro del campo hombres como Milivojevic y McArthur han visto cómo sus minutos se han ido reduciendo. Conor Gallagher ha sido un fijo y Michael Olise también ha disputado muchos minutos pese a ser un jugador debutante en Premier con tan sólo 19 años. Eberechi Eze y Will Hughes también han formado parte de la rotación.

Arriba había bastantes opciones, la banda izquierda claramente ha sido de Wilfried Zaha y en punta se han repartido los minutos entre Mateta y Édouard, Por la izquierda el jugador más recurrente ha sido Ayew, aunque en algunos partidos se ha visto el exceso de calidad en el medio campo, por lo que Olise era el elegido para entrar por dicha zona del campo.

Vieira tiene predilección por el (4-3-3) en la que tienen mucha importancia los extremos y el centro del campo es mucho más vistoso que en la etapa de Hodgson.