Musiala y su temporada de oro

Jamal Musiala, el nombre propio del que se habla por todos los bares de Europa. El futbolista de 19 años que domina el centro del campo del Bayern Múnich sin dificultad alguna. Uno de los hombres clave para Julian Nagelsmann en un Bayern Múnich que lucha por recuperar el liderato en la Bundesliga y mantener la primera plaza en su grupo de Champions. Sin duda alguna, Musiala se ha convertido en una joya del fútbol europeo en poco menos de un año.

Musiala ya acumula 95 partidos con la camiseta bávara, pero no es el único club grande donde se ha formado. Desde el año 2011 hasta el 2019, Jamal se formó en las categorías inferiores del Chelsea. El club londinense decidió deshacerse de él en la temporada 19/20 y desde ese día, el Bayern Múnich ha convertido a Musiala en uno de los mejores centrocampistas de Europa debido a su rendimiento.

Estratega, incansable y categórico

Entre muchas características, Musiala es un estratega nato. Sabe leer el juego en todo momento y con ayuda de jugadores como Thomas Müller o Leon Goretzka, permite que la salida de balón del cuadro bávaro se produzca a la velocidad de la luz. Gracias a esto, la joven promesa acumula ya siete asistencias en lo que va de temporada.

Musiala celebrando un gol con el Bayern de Múnich / Fuente: Bayern de Múnich

Otro factor importante que lo caracteriza es el alma de competitividad. Tal es su esfuerzo por el equipo, que pueden pasar los 90 minutos de un encuentro y que las estadísticas marquen 13 kilómetros en sus botas. Un todoterreno de hoy en día que cualquier entrenador desearía tener en sus filas. A esto se le añade la clase con la que ejecuta cualquier jugada. El toque de maestría que impone al juego es una muestra más de lo buen futbolista que es.

Cabe resaltar también la capacidad goleadora y la facilidad para resolver situaciones agobiantes dentro del terreno de juego. A estas alturas de la temporada, Jamal suma ocho goles en su casillero, lo que lo coloca como uno de los máximos anotadores de la plantilla. Teniendo en cuenta que trece futbolistas del equipo han visto puerta en los 16 duelos que el Bayern Múnich acumula este curso.

La meritocracia no es justa

Uno de los temas de conversación más hablados durante estos días ha sido la gala del Balón de Oro presentada el pasado lunes. A parte del trofeo al que hace referencia el nombre de la gala, se reparten algunos premios más, dependiendo de diferentes categorías. Uno de ellos se otorgaba al futbolista sub-21 que mejor temporada había realizado. Este trofeo recibe el nombre de Kopa.

Musiala y Davies en un partido del Bayern de Múnich / Fuente: Bayern de Múnich

El ganador de este fue Gavi, el futbolista del FC Barcelona que ha firmado una temporada brutal a nivel de números y juego. Pero la decisión del ganador no fue de buen gusto para algunos, entre los que se encuentran Davies (compañero de Musiala) y Nagelsmann. El lateral del Bayern Múnich subió una foto a sus redes sociales con el siguiente pie de foto: "Puede que te hayan negado tu Trofeo Kopa, pero no te negarán tu futuro Balón de Oro", recriminando así la injusticia por parte de la cadena francesa al no haber nombrado ganador a Musiala.

Nagelsmann también habló sobre esto en ruda de prensa diciendo que: "Por supuesto que uno tiene puesto las gafas del club, pero generalmente también tengo mi propia opinión. Yo habría votado en sentido contrario. En mi opinión, Jamal (Musiala) y Jude Bellingham han hecho una mejor temporada que el ganador". Lo indudable es que Musiala está firmando una temporada perfecta y con sus 19 añitos y toda su carrera por delante, un Trofeo Kopa no sería suficiente como para reconocer su trabajo.